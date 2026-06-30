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Que horas vai começar México x Equador na Copa do Mundo?

Início da partida foi adiado em uma hora por condições climáticas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 22:04
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A partida entre México e Equador foi adidada em uma hora
A partida entre México e Equador foi adidada em uma hora (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

México e Equador se enfrentam nesta terça-feira (30). no Estadio Azteca, na Cidade do México, no México, para a primeira fase de mata-mata na Copa do Mundo de 2026, nos 16-avos de final. Anteriormente, a partida estava programada para às 22h (de Brasília), mas, devido às condições climáticas na capital mexicana, o duelo foi atrasado em uma hora, e terá início às 23h.

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    Protocolo de segurança altera programação

    O protocolo da Fifa determina que, sempre que um raio é registrado nas proximidades do estádio, a retomada das atividades só pode ocorrer após 30 minutos sem novos raios. Por isso, caso novos raios sejam detectados, o atraso poderá ser ampliado.

    Imagens e relatos de jornalistas presentes no local mostraram que, cerca de 70 minutos antes da partida, não havia jogadores em campo devido à intensidade da tempestade. A saída das equipes para o aquecimento foi suspensa enquanto as condições climáticas permaneciam adversas. A expectativa é de que a Fifa continue monitorando o clima antes de autorizar o início da partida.

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    Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026
    Estádio Azteca na abertura da Copa do Mundo 2026 (Foto: Mario Vazquez/AFP)

    O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

    Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

    Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

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    Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

    Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

    Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

    ✅ Ficha técnica

    México x Equador
    Copa do Mundo 2026 – segunda fase

    📆 Data e horário: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México, no México.
    👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta); Sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Slavko Vinčić (SVN)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SVN) e Andraž Kovačič (SVN)
    🖥️ VAR: Bastian Dankert (GER).

    México (Técnico: Javier Aguirre)

    Raúl Rangel; Jorge Sanchez, Cesár Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jimenez, Julián Quiñones

    Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)

    Hernán Galindez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

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