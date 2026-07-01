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México domina Equador no Azteca e avança na Copa do Mundo

Mexicanos aguardam o vencedor de Inglaterra e RD Congo para conhecer o adversário nas oitavas de final

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 01:01
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O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

¡México En La Piel! A seleção mexicana derrotou o Equador por 2 a 0, na madrugada de quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Após a partida ser atrasada em uma hora por questões climáticas, os donos da casa dominaram os equatorianos e, com gols de Julián Quiñones e Raúl Jiménez, ainda no primeiro tempo, "La Tricolor" avança às oitavas de final ainda sem sofrer gols e com 100% de aproveitamento no Mundial.

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    O adversário do México na próxima fase sairá do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que será realizado nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta (EUA). O duelo entre os mexicanos e o vencedor da partida entre os ingleses e os congoleses será no dia 5 de junho, às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca. Do outro lado, o Equador se despede da competição e se junta ao Uruguai como as únicas seleções sul-americanas eliminadas da Copa do Mundo de 2026.

    Primeiro tempo: Baile mexicano no Azteca

    O México começou melhor, com mais posse de bola e chegando mais ao campo de ataque com chutes de fora da área que não levaram perigo. Porém, na sequência, após cruzamento de Romo, Raúl Jiménez perdeu grande chance ao cabecear para fora na pequena área. O Equador, que ainda não tinha chegado ao ataque, quase conseguiu marcar em um lindo lance de John Yeboah, que driblou Cesár Montes com uma caneta e invadiu a área para chutar com perigo.

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    Porém, a resposta do México veio aos 21 minutos, quando Julián Quiñones partiu em velocidade durante contra-ataque armado por Roberto Alvarado, invadiu a área e soltou um forte chute para abrir o placar no Azteca. Os mexicanos não pararam e, em menos de 10 minutos depois, em grande jogada coletiva, Raúl Jiménez recebeu de Quiñonez, chutou da entrada da área e acertou o ângulo para ampliar a vantagem dos donos da casa.

    Antes do intervalo, o Equador pressionou e ficou perto de diminuir em duas oportunidades, mas pararam em Raúl Rangel e na ainda não vazada defesa mexicana.

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    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Segundo tempo: México administra e conquista a vaga

    No retorno ao segundo tempo, Sebastián Beccacece promoveu duas mudanças na seleção equatoriana, com Ángelo Preciado e Yaimar Medina nos lugares de Alan Franco e Joel Ordóñez. Com as alterações, o Equador foi ao ataque, mas teve dificuldade em criar chances de perigo. Do outro lado, o México, nos contra-ataques, quase marcou o terceiro com César Montes, que, em dois escanteios seguidos, quase ampliou o marcador.

    O Equador seguiu tentando e levando perigo em alguns lances, principalmente com Kevin Rodriguez, que entrou no lugar de Enner Valencia, porém, a defesa do México conseguiu parar as investidas equatorianas. Nos acréscimos, Piero Hincapié foi expulso por cobrir a boca com a mão em discussão com Santiago Giménez, o que complicou ainda mais a vida dos equatorianos. Sem correr riscos, os mexicanos administraram a vantagem e, após o apito final, comemoraram a conquista da vaga às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo
    O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Quando o Equador parecia crescer no primeiro tempo e pressionar a saída de bola do México, Julián Quiñones marcou um golaço que abriu o caminho da vitória do México dentro do Estadio Azteca.

    Deu aula 🏅

    Com um gol e uma assistência, Julián Quiñones, do México, foi o melhor jogador da partida.

    Ficou abaixo 📉

    Joel Ordóñez teve uma noite para esquecer no Azteca. O zagueiro equatoriano não conseguiu marcar a dupla de ataque mexicana por Raúl Jimenez e Julián Quiñones, e foi substituído ainda no intervalo

    ✅ Ficha técnica

    México 2x0 Equador
    Copa do Mundo 2026 – segunda fase

    📆 Data e horário: terça-feira, 30 de junho de 2026, às 22h (de Brasília).
    📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México, no México.
    🥅 Gols: Julián Quiñones (21'/1ºT, 1-0); Raúl Jiménez (31'/1ºT, 2-0)
    🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Kendry Páez e Moisés Caicedo (EQU)
    🟥 Cartões vermelhos: Piero Hincapié (EQU)

    México (Técnico: Javier Aguirre)

    Raúl Rangel; Jorge Sanchez, Cesár Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas), Gilberto Mora (Brian Gutiérrez); Roberto Alvarado (Israel Reyes), Raúl Jiménez (Santiago Giménez), Julián Quiñones (Orbelín Pineda).

    Equador (Técnico: Sebastián Beccacece)

    Hernán Galindez; Alan Franco (Ángelo Preciado), Joel Ordóñez (Yaimar Medina), Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah (Kendry Páez), Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (Jordy Caicedo); Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodriguez).

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