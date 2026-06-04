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Cristiano Ronaldo e mais: veja a numeração de Portugal para a Copa do Mundo

Portugal definiu a numeração para Copa do Mundo

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/06/2026
10:58
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A seleção portuguesa anunciou oficialmente quais serão as numerações da camisa para esta Copa do Mundo.

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Sem grandes novidades, os destaques, como Cristiano Ronaldo, seguem com seus padrões. Os números valem não só para a Copa em si, mas também para os últimos amistosos, que serão disputados entre Chile e Nigéria.

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Veja a numeração oficial da seleção portuguesa na Copa do Mundo

    1.
  1. Diogo Costa
    2. 2.
  2. Nélson Semedo
    3. 3.
  3. Rúben Dias
    4. 4.
  4. Tomás Araújo
    5. 5.
  5. Diogo Dalot
    6. 6.
  6. Matheus Nunes
    7. 7.
  7. Cristiano Ronaldo
    8. 8.
  8. Bruno Fernandes
    9. 9.
  9. Gonçalo Ramos
    10. 10.
  10. Bernardo Silva
    11. 11.
  11. João Félix
    12. 12.
  12. José Sá
    13. 13.
  13. Renato Veiga
    14. 14.
  14. Gonçalo Inácio
    15. 15.
  15. João Neves
    16. 16.
  16. Francisco Trincão
    17. 17.
  17. Rafael Leão
    18. 18.
  18. Pedro Neto
    19. 19.
  19. Gonçalo Guedes
    20. 20.
  20. João Cancelo
    21. 21.
  21. Rúben Neves
    22. 22.
  22. Rui Silva
    23. 23.
  23. Vitinha
    24. 24.
  24. Samuel Costa
    25. 25.
  25. Nuno Mendes
    26. 26.
  26. Francisco Conceição
Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação pelo Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Portugal convocou 27 jogadores

Além dos 26 oficiais, Portugal viajou com um jogador a mais na lista. No caso, mais um goleiro: Ricardo Velho.

A presença do goleiro está relacionada a uma exceção prevista no regulamento da Fifa. Jogadores de linha lesionados só podem ser substituídos por atletas da pré-lista até 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.

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Com os goleiros, porém, a regra é diferente. Conforme estabelece o artigo 24.3, um goleiro pode ser substituído a qualquer momento da Copa do Mundo em caso de lesão, mesmo após o início da competição.

Ricardo Velho foi mantido como uma espécie de reserva de emergência para a posição. Caso algum dos três goleiros inscritos sofra um problema físico, ele poderá ser acionado para integrar oficialmente o elenco português.

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Os goleiros inscritos por Portugal são Diogo Costa, do Porto, José Sá, do Wolverhampton, e Rui Silva, do Sporting.

Quando Portugal estreia na Copa do Mundo?

A estreia de Portugal na Copa do Mundo acontece no dia 17, contra a República Democrática do Congo. A equipe está no grupo K.

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