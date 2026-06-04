Cristiano Ronaldo e mais: veja a numeração de Portugal para a Copa do Mundo

A seleção portuguesa anunciou oficialmente quais serão as numerações da camisa para esta Copa do Mundo.

Sem grandes novidades, os destaques, como Cristiano Ronaldo, seguem com seus padrões. Os números valem não só para a Copa em si, mas também para os últimos amistosos, que serão disputados entre Chile e Nigéria.

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Veja a numeração oficial da seleção portuguesa na Copa do Mundo

1 . Diogo Costa 2 . Nélson Semedo 3 . Rúben Dias 4 . Tomás Araújo 5 . Diogo Dalot 6 . Matheus Nunes 7 . Cristiano Ronaldo 8 . Bruno Fernandes 9 . Gonçalo Ramos 10 . Bernardo Silva 11 . João Félix 12 . José Sá 13 . Renato Veiga 14 . Gonçalo Inácio 15 . João Neves 16 . Francisco Trincão 17 . Rafael Leão 18 . Pedro Neto 19 . Gonçalo Guedes 20 . João Cancelo 21 . Rúben Neves 22 . Rui Silva 23 . Vitinha 24 . Samuel Costa 25 . Nuno Mendes 26 . Francisco Conceição

Cristiano Ronaldo em ação pelo Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Portugal convocou 27 jogadores

Além dos 26 oficiais, Portugal viajou com um jogador a mais na lista. No caso, mais um goleiro: Ricardo Velho.

A presença do goleiro está relacionada a uma exceção prevista no regulamento da Fifa. Jogadores de linha lesionados só podem ser substituídos por atletas da pré-lista até 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.

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Com os goleiros, porém, a regra é diferente. Conforme estabelece o artigo 24.3, um goleiro pode ser substituído a qualquer momento da Copa do Mundo em caso de lesão, mesmo após o início da competição.

Ricardo Velho foi mantido como uma espécie de reserva de emergência para a posição. Caso algum dos três goleiros inscritos sofra um problema físico, ele poderá ser acionado para integrar oficialmente o elenco português.

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Os goleiros inscritos por Portugal são Diogo Costa, do Porto, José Sá, do Wolverhampton, e Rui Silva, do Sporting.

Quando Portugal estreia na Copa do Mundo?

A estreia de Portugal na Copa do Mundo acontece no dia 17, contra a República Democrática do Congo. A equipe está no grupo K.

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