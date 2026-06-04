Cristiano Ronaldo e mais: veja a numeração de Portugal para a Copa do Mundo
Portugal definiu a numeração para Copa do Mundo
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A seleção portuguesa anunciou oficialmente quais serão as numerações da camisa para esta Copa do Mundo.
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Sem grandes novidades, os destaques, como Cristiano Ronaldo, seguem com seus padrões. Os números valem não só para a Copa em si, mas também para os últimos amistosos, que serão disputados entre Chile e Nigéria.
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Veja a numeração oficial da seleção portuguesa na Copa do Mundo
- Diogo Costa
- Nélson Semedo
- Rúben Dias
- Tomás Araújo
- Diogo Dalot
- Matheus Nunes
- Cristiano Ronaldo
- Bruno Fernandes
- Gonçalo Ramos
- Bernardo Silva
- João Félix
- José Sá
- Renato Veiga
- Gonçalo Inácio
- João Neves
- Francisco Trincão
- Rafael Leão
- Pedro Neto
- Gonçalo Guedes
- João Cancelo
- Rúben Neves
- Rui Silva
- Vitinha
- Samuel Costa
- Nuno Mendes
- Francisco Conceição
Portugal convocou 27 jogadores
Além dos 26 oficiais, Portugal viajou com um jogador a mais na lista. No caso, mais um goleiro: Ricardo Velho.
A presença do goleiro está relacionada a uma exceção prevista no regulamento da Fifa. Jogadores de linha lesionados só podem ser substituídos por atletas da pré-lista até 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.
Com os goleiros, porém, a regra é diferente. Conforme estabelece o artigo 24.3, um goleiro pode ser substituído a qualquer momento da Copa do Mundo em caso de lesão, mesmo após o início da competição.
Ricardo Velho foi mantido como uma espécie de reserva de emergência para a posição. Caso algum dos três goleiros inscritos sofra um problema físico, ele poderá ser acionado para integrar oficialmente o elenco português.
Os goleiros inscritos por Portugal são Diogo Costa, do Porto, José Sá, do Wolverhampton, e Rui Silva, do Sporting.
Quando Portugal estreia na Copa do Mundo?
A estreia de Portugal na Copa do Mundo acontece no dia 17, contra a República Democrática do Congo. A equipe está no grupo K.
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