Fala de Messi inflama teoria da conspiração em vice da Argentina; Scaloni comenta Vídeo de craque argentino repercutiu entre torcedores

Após o vice-campeonato da Argentina com derrota por 1 a 0 para a Espanha, no último domingo (19), no Estádio Metlife, pela final da Copa do Mundo 2026, um vídeo curto de Lionel Messi discursando na saída do vestiário fez com que alguns torcedores argentinos ficassem confusos.

No vídeo divulgado, os jogadores já aparecem deixando o vestiário quando o trecho divulgado começa. Antes de seguirem para o gramado, Messi faz um breve discurso e pede calma ao elenco em mais de uma ocasião.

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— Esqueçamos tudo. Vamos apenas jogar. Pensemos apenas em jogar, gente — o camisa 10 afirma.

Enquanto isso, Enzo Fernández surge com os olhos avermelhados e aparentando estar emocionado. Dibu Martínez e os demais atletas acompanham as palavras do capitão em silêncio durante os poucos segundos exibidos. As imagens, no entanto, não permitem afirmar que o goleiro permaneceu calado durante toda a preparação, nem confirmar que Enzo estivesse chorando ou o que teria motivado sua reação.

Em seguida, Messi lidera a saída do grupo rumo ao campo, acompanhado por Dibu Martínez e Cuti Romero. Ao notar a câmera da transmissão, o capitão se vira e passa a caminhar de costas, mantendo a conversa com os colegas.

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No entanto, nas redes sociais, o gesto foi interpretado por alguns internautas como uma tentativa de impedir que a conversa fosse registrada, além de afirmarem que o clima estranho poderia significar algo - principalmente após uma semana agitada de polêmicas com arbitragem e a seleção argentina.

Confira o vídeo:

Este video de Messi en la previa de la final hablando de "olvidar todo lo que pasó"... 😳🇦🇷 pic.twitter.com/4q6d755UHh — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 20, 2026

Veja a repercussão:

Lo pensé todo el partido. Algo pasó, no era normal, no había cohesion. Paredes estaba sacado.

Claramente algo habia pasado https://t.co/GWjT2j0Tiz — caleidoscope eye 🪬 (@_stopwhispering) July 20, 2026

Tradução: Eu pensei nisso o jogo inteiro. Algo aconteceu, não era normal, não havia coesão. Paredes estava fora de si. Claramente algo tinha acontecido.

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Si para mí algo paso, JUSTO los dos jugadores que se lesionan son los que NO saludan al presidente de EEUU.

Algo paso, la actitud con la que salieron a jugar no es la misma que venimos viendo. — Danijverav (@danijverav) July 20, 2026

Tradução: Para mim algo passou, JUSTO os dois jogadores que se lesionam são os que NÃO saúdam o presidente dos EUA. Algo passou, a atitude com a qual saíram para jogar não é a mesma que vínhamos vendo.

El de ayer fue el partido mas raro que vi en mi vida de Argentina

Alguna vez sabremos que pasó ese dia en ese vestuario. https://t.co/Zk4UFuIHVW — Daniela Turrado (@DanielaTurrado) July 20, 2026

Tradução: O de ontem foi o jogo mais estranho que vi na minha vida da Argentina Algum dia saberemos o que aconteceu naquele dia naquele vestiário.

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Entramos vencidos, muy raro.



Algun dia sabremos que paso en la previa. — Fedex (@FedexNun) July 20, 2026

Tradução: Entramos vencidos, muito raro. Algum dia saberemos o que passou na prévia.

Que Argentina haya hecho cero remates al arco es un claro mensaje estuvieron condicionados todo el partido.

No sé qué habrá pasado pero no fue un partido normal de Argentina recién cuando España hizo un gol se activó como para tratar de empatarlo pero hasta ahí nomás. — Palmera Snake 🌴 (@MartinSottile81) July 20, 2026

Tradução: Que a Argentina não tenha feito nenhum chute ao gol é uma clara mensagem de que estiveram condicionados o jogo inteiro. Não sei o que terá acontecido, mas não foi um jogo normal da Argentina; só quando a Espanha fez um gol é que se ativaram como para tentar empatar, mas só até aí.

No se sintió raro que estuvieran de espalda a la entrega de la copa ??Scaloni en la conferencia tan angustiado? No poner a Lautaro??? Los " lesionados"? Raro todo,muy raro — analia (@analia933582492) July 20, 2026

Tradução: Não achou estranho que eles estivessem de costas para a entrega da taça ??Scaloni na conferência tão angustiado? Não colocar o Lautaro??? Os "lesionados"? Estranho tudo, muito estranho

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Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão (Foto: Odd Andersen/AFP)

Lionel Scaloni se pronuncia sobre as teorias das conspirações

Questionado sobre uma possível influência da arbitragem no resultado, o treinador descartou qualquer reclamação e atribuiu o título ao desempenho do adversário.

— Não, perdemos porque eles foram melhores, pessoal. Temos que reconhecer isso, temos que reconhecer que eles jogaram melhor. Provavelmente chegamos com recursos limitados, essa é a realidade, mas às vezes é bom reconhecer isso, e acho que isso nos tornará melhores, sem dúvida — afirmou.

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Durante a entrevista, o treinador também foi questionado sobre as teorias que circulam nas redes sociais envolvendo uma suposta desestabilização da Argentina antes da final e uma conversa motivacional de Lionel Messi no vestiário.

— Não sei, pessoal, eu não olho redes sociais, não tenho nenhuma — foi direto.

Ao ouvir que havia rumores de que teria sofrido pressão antes da decisão, Scaloni voltou a negar qualquer conhecimento sobre o assunto.

— Não, não faço ideia — completou.

Questionado novamente sobre o clima no vestiário e sobre o vídeo em que Messi diz aos jogadores para "esquecer tudo e apenas jogar", o técnico manteve a mesma resposta.

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— Não sei, não faço ideia — afirmou.

Por fim, ao ser perguntado se havia algum conflito interno no elenco argentino, Scaloni encerrou o assunto.

— Não, não acredito no que você está me perguntando — finalizou.

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