logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fala de Messi inflama teoria da conspiração em vice da Argentina; Scaloni comenta

Vídeo de craque argentino repercutiu entre torcedores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo
Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Após o vice-campeonato da Argentina com derrota por 1 a 0 para a Espanha, no último domingo (19), no Estádio Metlife, pela final da Copa do Mundo 2026, um vídeo curto de Lionel Messi discursando na saída do vestiário fez com que alguns torcedores argentinos ficassem confusos.

  • Gavi tomando um soco na cara de Paredes na final da Copa

    Gavi quebra silêncio sobre agressão de Paredes, da Argentina, na Copa: ‘Faz parte’

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

    ‘Hat-trick’ amargo: Argentina acumula três finais de Copa sem chutar a gol

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Petição contra Argentina atinge milhões de assinaturas após Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • No vídeo divulgado, os jogadores já aparecem deixando o vestiário quando o trecho divulgado começa. Antes de seguirem para o gramado, Messi faz um breve discurso e pede calma ao elenco em mais de uma ocasião.

    continua após a publicidade

    ➡️Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo?

    — Esqueçamos tudo. Vamos apenas jogar. Pensemos apenas em jogar, gente — o camisa 10 afirma.

    Enquanto isso, Enzo Fernández surge com os olhos avermelhados e aparentando estar emocionado. Dibu Martínez e os demais atletas acompanham as palavras do capitão em silêncio durante os poucos segundos exibidos. As imagens, no entanto, não permitem afirmar que o goleiro permaneceu calado durante toda a preparação, nem confirmar que Enzo estivesse chorando ou o que teria motivado sua reação.

    Em seguida, Messi lidera a saída do grupo rumo ao campo, acompanhado por Dibu Martínez e Cuti Romero. Ao notar a câmera da transmissão, o capitão se vira e passa a caminhar de costas, mantendo a conversa com os colegas.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No entanto, nas redes sociais, o gesto foi interpretado por alguns internautas como uma tentativa de impedir que a conversa fosse registrada, além de afirmarem que o clima estranho poderia significar algo - principalmente após uma semana agitada de polêmicas com arbitragem e a seleção argentina.

    Confira o vídeo:

    Veja a repercussão:

    Tradução: Eu pensei nisso o jogo inteiro. Algo aconteceu, não era normal, não havia coesão. Paredes estava fora de si. Claramente algo tinha acontecido.

    continua após a publicidade

    Tradução: Para mim algo passou, JUSTO os dois jogadores que se lesionam são os que NÃO saúdam o presidente dos EUA. Algo passou, a atitude com a qual saíram para jogar não é a mesma que vínhamos vendo.

    Tradução: O de ontem foi o jogo mais estranho que vi na minha vida da Argentina Algum dia saberemos o que aconteceu naquele dia naquele vestiário.

    continua após a publicidade

    Tradução: Entramos vencidos, muito raro. Algum dia saberemos o que passou na prévia.

    Tradução: Que a Argentina não tenha feito nenhum chute ao gol é uma clara mensagem de que estiveram condicionados o jogo inteiro. Não sei o que terá acontecido, mas não foi um jogo normal da Argentina; só quando a Espanha fez um gol é que se ativaram como para tentar empatar, mas só até aí.

    Tradução: Não achou estranho que eles estivessem de costas para a entrega da taça ??Scaloni na conferência tão angustiado? Não colocar o Lautaro??? Os "lesionados"? Estranho tudo, muito estranho

    continua após a publicidade
    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão
    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão (Foto: Odd Andersen/AFP)

    Lionel Scaloni se pronuncia sobre as teorias das conspirações

    Questionado sobre uma possível influência da arbitragem no resultado, o treinador descartou qualquer reclamação e atribuiu o título ao desempenho do adversário.

    — Não, perdemos porque eles foram melhores, pessoal. Temos que reconhecer isso, temos que reconhecer que eles jogaram melhor. Provavelmente chegamos com recursos limitados, essa é a realidade, mas às vezes é bom reconhecer isso, e acho que isso nos tornará melhores, sem dúvida — afirmou.

    continua após a publicidade

    Durante a entrevista, o treinador também foi questionado sobre as teorias que circulam nas redes sociais envolvendo uma suposta desestabilização da Argentina antes da final e uma conversa motivacional de Lionel Messi no vestiário.

    — Não sei, pessoal, eu não olho redes sociais, não tenho nenhuma — foi direto.

    Ao ouvir que havia rumores de que teria sofrido pressão antes da decisão, Scaloni voltou a negar qualquer conhecimento sobre o assunto.

    — Não, não faço ideia — completou.

    Questionado novamente sobre o clima no vestiário e sobre o vídeo em que Messi diz aos jogadores para "esquecer tudo e apenas jogar", o técnico manteve a mesma resposta.

    continua após a publicidade

    — Não sei, não faço ideia — afirmou.

    Por fim, ao ser perguntado se havia algum conflito interno no elenco argentino, Scaloni encerrou o assunto.

    — Não, não acredito no que você está me perguntando — finalizou.

    🤑 Aposte em jogos ao redor do mundo todo! Clique e saiba mais!

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa

    Fora de Campo

    Wilton, Claus ou Abatti Abel? Ex-árbitros elegem melhor brasileiro na Copa

    Há 32 minutos
    Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário

    Fora de Campo

    CazéTV transmite jogos de quase metade dos jogadores da Copa; veja

    Há 1 hora
    Lebron James durante palestra

    Fora de Campo

    Suposto erro do Miami Heat 'entrega' destino de LeBron James; entenda

    Há 6 horas
    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Fora de Campo

    Globo alcança 142 milhões de pessoas na Copa; veja os jogos mais assistidos

    Há 6 horas
    Gabriel Bontempo em comemoração do gol em partida de UCV e Santos

    Futebol Nacional

    Veja gols em UCV x Santos: Bontempo, Menino, Thaciano e Rony marcam e Maicol diminui

    Há 7 horas
    Barreal em ação pela partida entre Santos e UCV pela Sul-Americana

    Fora de Campo

    Possível pênalti não marcado em UCV x Santos revolta torcedores: 'Roubo'

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Bráulio está apitando a partida entre Atlético-MG e Bahia no Campeonato Brasileiro

    Decisão de Bráulio em Atlético-MG x Bahia gera revolta: 'Escandaloso'

    Jogadores do Atlético-MG e Bahia em ação durante partida

    Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata

    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    SBT alcança números expressivos com a Copa do Mundo; confira

    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Com astro do Fluminense, jornal faz seleção dos 11 piores da Copa; veja

    William Talles, repórter da Band alega ter sofrido racismo durante transmissão da Copa do Mundo na Argentina

    Jornalista brasileiro denuncia racismo em cobertura da Copa na Argentina

    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo

    Gavi tomando um soco na cara de Paredes na final da Copa

    Gavi quebra silêncio sobre agressão de Paredes, da Argentina, na Copa: 'Faz parte'

    Zé Elias durante transmissão da ESPN

    Zé Elias questiona momento do Santos: 'Coisas precisam ser respondidas'

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Pesquisa mostra que torcida é contra a permanência de Neymar na Seleção em 2030

    Messi aponta para Cucurella

    Jornal inglês detona Messi por atitude na final da Copa: 'Ridículo e vergonhoso'

    Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

    Chelsea parabeniza Fluminense pelos 124 anos: 'Grande ideia'

    Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

    Edu Dracena é sincero sobre chegada de Barboza ao Palmeiras: 'Cabe ao Abel'

    Vinicius Jr. comemorando o gol durante a vitória por 3 a 0 do Brasil contra a Escócia. Partida válida pela Copa do Mundo.

    Especialista explica procedimento estético realizado por Vini Jr