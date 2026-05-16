O mistério está chegando ao fim. Na próxima segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciará oficialmente a lista dos 26 jogadores convocados para buscar a tão sonhada sexta estrela na Copa do Mundo, que acontecerá entre junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México. O evento será no Museu do Amanhã, na Zona Portuária, no Rio de Janeiro.
A grande dúvida que paira no ar é: quem, afinal, vai estar na lista para tentar o hexacampeonato? Enquanto o italiano não revela os nomes oficialmente, o torcedor já pode entrar no clima, vestir o boné e assumir o papel de "Ancelotti por um dia".
Com base na lista de 55 pré-convocados que circula na imprensa, o Lance! preparou uma votação interativa para você montar a sua Seleção ideal.
Agora é com você: escolha seus favoritos e feche o grupo dos 26 convocados. Lembrando que é obrigatório selecionar três goleiros entre os nomes disponíveis.
Brasil fará dois amistosos após lista oficial
Os 26 jogadores que serão convocados por Carlo Ancelotti irão se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, na semana seguinte. Serão cinco dias de treinamento no CT da Seleção, período que irá se encerrar com um amistoso diante do Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. No dia seguinte, o grupo viajará aos Estados Unidos.
Em solo norte-americano, a Seleção Brasileira ficará concentrada em Nova Jersey. Antes da estreia, o Brasil ainda fará um amistoso com o Egito, em Cleveland, em 6 de junho. A estreia na Copa do Mundo será em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Agenda do Brasil na fase de grupos
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
