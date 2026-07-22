Veja técnicos cotados para substituir Scaloni na Argentina
Treinador deve deixar o cargo em dezembro; conheça possíveis substitutos
Lionel Scaloni já indicou que deve deixar o comando da Argentina após o encerramento de seu contrato em dezembro de 2026, e a imprensa argentinou noticiou que já há movimentos nos bastidores da AFA para a escolha de um novo treinador. Após o vice-campeonato mundial, Scaloni revelou que pretende fazer uma pausa na carreira para "recuperar as energias" após o término do calendário anual da Albiceleste.
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— Até dezembro eu vou continuar. E depois seguramente vou parar. Vou falar com o presidente, mas a ideia é relaxar e descansar um pouco — declarou o comandante na zona mista do MetLife Stadium.
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Veja possíveis substitutos de Scaloni na Argentina
Na imprensa argentina, Marcelo Gallardo é tratado como um dos nomes favoritos pelo seu currículo vitorioso pelo River Plate. Atualmente livre no mercado após deixar o River Plate, Gallardo é considerado um candidato ao cargo, sendo elogiado por sua capacidade de montar equipes competitivas e por sua proposta de jogo ofensiva.
O nome de Pablo Aimar desponta como a opção para quem defende a manutenção da filosofia de trabalho atual. Sendo o braço direito de Scaloni desde o início do ciclo, em 2018, Aimar participou de todas as conquistas recentes da seleção e possui conhecimento sobre o elenco e processos internos.
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Diego Simeone é um dos sonhos para Albiceleste
A federação argentina também monitora nomes na Europa. Diego Simeone, que comanda o Atlético de Madrid há mais de uma década, é apontado como o grande sonho da diretoria da AFA. Embora possua contrato com o clube espanhol até 2027, Simeone já expressou o desejo de dirigir a seleção de seu país em algum momento da carreira, mas uma negociação dependeria de sua vontade de encerrar o longo ciclo em Madri.
Outra alternativa avaliada é Mauricio Pochettino, que atualmente treina a seleção dos Estados Unidos e fez uma boa campanha com o país-sede na Copa do Mundo. O técnico possui experiência em grandes clubes como PSG, Chelsea e Tottenham, e é conhecido pela capacidade de desenvolver jovens talentos e gerir projetos esportivos de longo prazo. Apesar das especulações, a AFA adota uma postura de cautela e não demonstra pressa para oficializar um substituto, priorizando uma escolha assertiva para o ciclo que visará o Mundial de 2030.
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