Copa do Mundo entra para a história com alta média de gols e recorde de Mbappé Francês foi artilheiro do torneio pela segunda vez consecutiva

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A Copa do Mundo terminou com a Espanha campeã pela segunda vez, mas deixou uma coleção de números que ajuda a dimensionar o tamanho do torneio. Com 48 seleções, 104 partidas e 308 gols, o Mundial disputado na América do Norte encontrou uma combinação rara entre volume e eficiência ofensiva, fechando com média de 2,96 gols por jogo, a maior desde a edição de 1970.

O número chama atenção também por colocar o torneio de 2026 muito próximo de um dos Mundiais mais prolíficos da história. Em 1970, foram 2,97 gols por partida. A marca atual ficou acima das médias registradas no Catar 2022, de 2,69, na Rússia 2018, de 2,64, e no Brasil 2014, de 2,67.

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A expansão para 48 participantes trouxe mais partidas e, naturalmente, abriu espaço para que os artilheiros acumulassem mais oportunidades. Ainda assim, a produção individual de Kylian Mbappé ultrapassou a simples explicação estatística. O francês marcou dez vezes, deu quatro assistências e terminou a competição como protagonista de uma disputa que atravessou gerações, alcançando Lionel Messi e, no último capítulo, deixando para trás o recorde que durante anos pertenceu a Miroslav Klose.

Mbappé repete a Chuteira de Ouro e alcança Gerd Müller

A França terminou a Copa do Mundo em quarto lugar, depois de cair para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar, em uma partida que terminou com vitória inglesa por 6 a 4. O resultado encerrou uma campanha que acabou de forma decepcionante para os franceses, mas não diminuiu o peso da atuação de Mbappé.

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A marca igualou o desempenho de Gerd Müller, que havia marcado dez vezes pela Alemanha Ocidental em 1970. Desde então, nenhum jogador havia alcançado esse número em uma única edição. Mbappé ficou atrás apenas de dois nomes na lista histórica de maiores marcas em um Mundial: Just Fontaine, que fez 13 gols pela França em 1958, e Sándor Kocsis, que marcou 11 pela Hungria em 1954.

O francês ainda conquistou a Chuteira de Ouro pela segunda Copa do Mundo consecutiva. Em 2022, no Catar, havia terminado como artilheiro com oito gols. Quatro anos depois, fechou a campanha com dez.

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A dimensão do feito aparece também quando se olha para a quantidade de jogadores que chegaram a pelo menos seis gols. Pela primeira vez na história da competição, seis atletas atingiram essa marca na mesma edição: Mbappé, com dez; Messi, com oito; Jude Bellingham e Erling Haaland, com sete cada; além de Ousmane Dembélé e Harry Kane, com seis.

Mbappé e Dembélé, inclusive, formaram a primeira dupla de companheiros de seleção a marcar seis ou mais gols em uma mesma edição do Mundial, um retrato da força ofensiva apresentada pela França, que terminou o torneio com o ataque mais produtivo.

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A produção francesa, porém, não foi suficiente para levá-la à decisão. A eliminação na semifinal interrompeu o sonho do título, enquanto Mbappé continuou a escrever seu próprio capítulo na história da competição.

A corrida com Messi terminou com um novo recorde

A disputa pela artilharia histórica da Copa do Mundo ganhou contornos especiais porque colocou frente a frente dois jogadores que já protagonizaram alguns dos principais capítulos do futebol contemporâneo. Miroslav Klose iniciou a edição de 2026 como recordista, com 16 gols, enquanto Messi tinha 13 e Mbappé, 12.

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Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A desvantagem argentina durou pouco. Messi igualou a marca de Klose logo na estreia, com um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Na partida seguinte, contra a Áustria, marcou mais duas vezes e chegou a 18 gols, assumindo a liderança isolada da lista.

O camisa 10 da Argentina continuou marcando durante o torneio e chegou a 21 gols depois de balançar as redes diante de Jordânia, Cabo Verde e Egito. A disputa parecia ter tomado um rumo definitivo, até que Mbappé voltou a acelerar na reta final.

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Na partida pelo terceiro lugar, contra a Inglaterra, o atacante francês marcou duas vezes, mesmo com a derrota por 6 a 4. O resultado deixou a França fora do pódio, mas teve um efeito histórico para o jogador. Mbappé alcançou 22 gols em Copas do Mundo e passou Messi, tornando-se o maior artilheiro da história da competição.

Uma Copa de 48 seleções termina com números históricos

A expansão do Mundial para 48 seleções também alterou o tamanho da competição. Foram 104 partidas e 308 gols, uma quantidade que ajudou a empurrar a média para 2,96 por jogo. O índice ficou abaixo do recorde histórico da Copa do Mundo de 1954, disputada na Suíça, quando a média chegou a impressionantes 5,38 gols por partida, mas colocou 2026 novamente entre as edições mais ofensivas da história recente.

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O contraste com os Mundiais mais fechados também é evidente. A Itália de 1990 teve média de apenas 2,21 gols por jogo, enquanto a África do Sul de 2010 ficou em 2,27 e a Alemanha de 2006 chegou a 2,30.

A edição de 2026 encontrou um cenário diferente. Mais jogos, mais seleções e uma geração de atacantes capazes de decidir partidas em sequência produziram uma tabela de artilharia que dificilmente passará despercebida.

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Mbappé terminou no topo, com dez gols, seguido por Messi, com oito. Bellingham e Haaland chegaram a sete, enquanto Dembélé e Kane fecharam o grupo dos seis jogadores com pelo menos seis gols.

No meio dessa disputa, a Espanha levantou a taça, enquanto Mbappé levou a Chuteira de Ouro e assumiu o primeiro lugar entre os maiores goleadores da história dos Mundiais. A França, mesmo eliminada antes da final, terminou com o ataque mais letal do torneio, e Messi, aos 39 anos, deixou a competição com oito gols e a sensação de que sua última grande campanha internacional ainda merecia ser lembrada entre as maiores atuações individuais da história da competição.

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O Mundial de 2026, afinal, terminou com uma passagem de bastão simbólica. Messi ainda estava entre os protagonistas, como esteve durante boa parte das últimas duas décadas, enquanto Mbappé encontrou espaço para assumir um recorde que parecia pertencer a outra geração. Entre os dois, a história da Copa do Mundo ganhou um novo capítulo, escrito em uma edição que também ficará marcada pelo número de gols e pelo tamanho da artilharia.

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Para Mbappé, dez gols representaram a melhor marca individual desde Gerd Müller em 1970 e a segunda Chuteira de Ouro consecutiva. Para Messi, os oito gols ajudaram a consolidar uma campanha de despedida em alto nível. Para a competição, os 308 gols deixaram uma marca que só poderá ser comparada com a dos Mundiais anteriores quando a poeira de 2026 baixar e os números passarem a ocupar seu lugar definitivo na história.