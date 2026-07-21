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Com astro do Fluminense, Jornal faz seleção dos 11 piores da Copa; veja

Jornal selecionou

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 20:11
Atualizado há 20 minutos
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Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O jornal italiano La Gazzetta Dello Sports foi na contramão da maioria dos veículos de imprensa, que montaram a seleção dos 11 melhores da Copa do Mundo de 2026, e decidiu eleger os piores nomes da competição. Os critérios são variados; falta de fair play, atitude ruim, entradas que geraram lesões graves e muitos outros fatores. Dentre os nomes selecionados, se destacam um jogador do Fluminense e Cristiano Ronaldo, com Portugal. Confira abaixo a seleção montada pelo periódico:

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    Goleiro: Muslera

    O Uruguai foi uma das grandes decepções na Copa do Mundo, e muito por conta de Muslera, que figura com méritos na lista do jornal estrangeiro. O arqueiro acumulou falhas bizarras em bolas defensáveis e foi importante para que o país sul-americano não conseguisse vencer uma única partida na competição.

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    Goleiro Muslera, do Uruguai, em ação no jogo com a Espanha
    Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha na Copa (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

    Defensores: Koulibaly e Ayala

    Roberto Ayala (foto:AFP)
    Roberto Ayala, ex-jogador da Argentina e auxiliar técnico na Copa do Mundo (foto:AFP)

    Como defensores, o jornal escolheu o zagueiro Koulibaly, de 35 anos, ex-Napoli e atualmente no Al Hilal, que foi "péssimo" nos jogos contra França e Noruega, além de ter perdido a vaga para os jogos seguintes e só ter assistido do banco de reservas.

    O outro nome não atuou em campo: Roberto Ayala é auxiliar técnico da Argentina e, após a derrota para a Espanha na final da Copa, agrediu o meia Dani Olmo com um golpe no rosto. Aos 53 anos, o auxiliar teve o 'pior' dos gestos repreensíveis dos argentinos na noite de domingo (19), segundo o jornal.

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    Alas: Theo Hernandéz e Agustín Canobbio, do Fluminense

    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai
    Canobbio abre os braços em reclamação durante jogo do Uruguai contra a Espanha pela Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

    O atacante Agustín Canobbio, que costuma jogar como ala pela seleção do Uruguai, foi o nome do Fluminense que apareceu na lista. O jornal destaca que o jogador nem sequer jogou mal, já que assumiu a titularidade contra Cabo Verde e Espanha, respectivamente, e o critério para a presença dele na lista seria outro. Na última partida contra os campeões do mundo, ele deu uma entrada muito violenta em Pau Cubarsí, brigou com o árbitro durante o jogo e ainda tentou agredir um adversário depois de ser expulso.

    Já o lateral Theo Hernández, da França, foi escolhido por ser o ponto fraco da Copa, destacando que muitos se perguntaram porque foi Lucas Digne o titular e não ele, e explicando que o jogador começou a Copa mal e terminou ainda pior, perdendo a titularidade ao longo da competição.

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    Piores meias da Copa: Calhanoglu, Vitinha, Madibo e Hrustic

    Jogador do Canadá com a perna quebrada em campo
    Momento em que Koné quebra a perna na Copa do Mundo após entrada de Madibo. (Imagem: Reprodução)

    Calhanoglu fez parte da campanha da primeira grande decepção da Copa: a Turquia, que foi eliminada na segunda partida da fase de grupos. Vitinha, que caiu nas oitavas de final da competição com Portugal, foi muito aquém do esperado se comparado ao desempenho que apresentou na temporada européia. Madibo foi responsável pela entrada no meio-campista Ismael Koné, e acabou quebrando a perna do adversário, que sofreu uma lesão gravíssima. Mesmo que tenha sido sem querer, o jogador também atuou mal, por isso apareceu na lista do jornal italiano.

    Hrustic, camisa 10 da Austrália, foi criticado pelo jornal por não cobrar um pênalti na decisão contra o Egito, na segunda fase da Copa. Herrington, de 18 anos, cobrou e perdeu. A Austrália foi eliminada na partida.

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    Piores atacantes da Copa: Leroy Sané e Cristiano Ronaldo

    Sané, da Alemanha, aparece na lista como representante de uma seleção apática e discreta, que foi eliminada pelo Paraguai na segunda fase. O jogador foi titular mesmo em má fase por escolha do técnico Julian Nalgesmann, e Musiala ficou no banco.

    Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, só se destacou contra o Uzbequistão. O jogador, que é o nome de mais peso da lista, viu Messi se destacar na competição e todos os outros craques mundiais fazerem boas atuações na competição, mas ele mesmo foi apenas 'uma sombra do jogador que já foi', segundo o jornal italiano.

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    Pior técnico: Julian Nalgesmann

    nagelsmann treinador técnico alemanha
    Julian Nagelsmann foi o técnico da Alemanha na Copa. (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images via AFP)

    O técnico Julian Nalgesmann é apontado como o pior treinador da competição. O jornal classifica o desempenho da Alemanha como a mais decepcionante da Copa do Mundo, já que o país perdeu para o Equador e para o Paraguai. Os alemães também foram os primeiros 'grandes' a serem eliminados da Copa, na segunda fase da competição.

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