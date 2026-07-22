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CazéTV transmite jogos de quase metade dos jogadores da Copa; veja

Canal reúne seis das principais ligas do futebol mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 05:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário
Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo de 2026 terminou, mas boa parte dos protagonistas do Mundial continuará em evidência para quem acompanha as principais ligas nacionais. Levantamento feito com base nas listas oficiais das seleções inscritas no Mundial mostra que 535 dos 1.248 jogadores convocados atuam em campeonatos com transmissão da CazéTV, o equivalente a 42,9% de todos os participantes.

  • CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

    Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo

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    Os dados consideram os elencos inscritos na abertura da competição, em 11 de junho de 2026, e abrangem atletas que disputam a Premier League, Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A italiana e Campeonato Brasileiro.

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    CazéTV bate recorde histórico na Copa do Mundo 2026
    CazéTV bate recorde histórico na Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

    A Premier League lidera o ranking, com 176 jogadores presentes na Copa, o que representa 15,3% do total de atletas do torneio. Na sequência aparecem a Bundesliga, com 101 convocados, a LaLiga, com 81, a Ligue 1, com 79, a Serie A italiana, com 66, e o Brasileirão, com 32.

    ➡️Quais seleções podem ameaçar o penta do Brasil na próxima Copa do Mundo?

    Ao todo, as cinco principais ligas europeias concentram 503 jogadores que estiveram na Copa do Mundo, cerca de 40,3% dos participantes. Entre elas, a Bundesliga aparece como a segunda competição com mais atletas convocados, à frente da LaLiga.

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    Veja números da CazéTV na Copa do Mundo

    O resultado afetou diretamente os números, fazendo com que o canal do Youtube alcançasse as 28 maiores transmissões ao vivo de toda a história da plataforma. Confira os números:

    ➡️ CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

      1.
    1. Copa do Mundo 2026 | França x Espanha — 23.9M
      2. 2.
    2. Copa do Mundo 2026 | Noruega x Inglaterra — 21.1M
      3. 3.
    3. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Japão — 20.7M
      4. 4.
    4. Copa do Mundo 2026 | Espanha x Argentina — 20.5M
      5. 5.
    5. Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x Argentina — 19.8M
      6. 6.
    6. Copa do Mundo 2026 | Portugal x Croácia — 19.7M
      7. 7.
    7. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Noruega — 18.3M
      8. 8.
    8. Copa do Mundo 2026 | Escócia x Brasil — 18.2M
      9. 9.
    9. Copa do Mundo 2026 | Paraguai x França — 17.8M
      10. 10.
    10. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Cabo Verde — 17.5M
      11. 11.
    11. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Suíça — 17.2M
      12. 12.
    12. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Haiti — 16.7M
      13. 13.
    13. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Egito — 15.7M
      14. 14.
    14. Copa do Mundo 2026 | Alemanha x Paraguai — 13.5M
      15. 15.
    15. Copa do Mundo 2026 | França x Suécia — 13.4M
      16. 16.
    16. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Marrocos — 12.6M
      17. 17.
    17. Copa do Mundo 2026 | Portugal x Espanha — 11.9M
      18. 18.
    18. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Argélia — 11.4M
      19. 19.
    19. Copa do Mundo 2026 | Colômbia x Portugal — 11.2M
      20. 20.
    20. Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x República Democrática do Congo — 11.1M
      21. 21.
    21. Copa do Mundo 2026 | França x Marrocos — 10.9M
      22. 22.
    22. Copa do Mundo 2026 | Suíça x Colômbia — 10.87M
      23. 23.
    23. Copa do Mundo 2026 | Costa do Marfim x Noruega — 10.86M
      24. 24.
    24. Copa do Mundo 2026 | França x Inglaterra — 10.79M
      25. 25.
    25. Copa do Mundo 2026 | Bélgica x Senegal — 10.78M
      26. 26.
    26. Copa do Mundo 2026 | Portugal x República Democrática do Congo — 10.4M
      27. 27.
    27. Copa do Mundo 2026 | Holanda x Marrocos — 10.2M
      28. 28.
    28. Copa do Mundo 2026 | África do Sul x Canadá — 10.06M

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