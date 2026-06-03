Quem é Ricardo Velho, quarto goleiro convocado por Portugal?

A seleção portuguesa chegará à Copa do Mundo com uma particularidade em sua delegação. Enquanto a maioria das equipes inscreveu os 26 jogadores permitidos, Portugal contará com um 27º nome: o goleiro Ricardo Velho, mantido de prontidão para uma eventual necessidade durante a competição.

continua após a publicidade

A presença do goleiro está relacionada a uma exceção prevista no regulamento da Fifa. Jogadores de linha lesionados só podem ser substituídos por atletas da pré-lista até 24 horas antes da estreia da seleção no torneio.

Com os goleiros, porém, a regra é diferente. Conforme estabelece o artigo 24.3, um goleiro pode ser substituído a qualquer momento da Copa do Mundo em caso de lesão, mesmo após o início da competição.

continua após a publicidade

Neste cenário, Ricardo Velho foi mantido como uma espécie de reserva de emergência para a posição. Caso algum dos três goleiros inscritos sofra um problema físico, ele poderá ser acionado para integrar oficialmente o elenco português.

Os goleiros inscritos por Portugal são Diogo Costa, do Porto, José Sá, do Wolverhampton, e Rui Silva, do Sporting. Mas afinal, quem é Ricardo Velho?

continua após a publicidade

Jogador foi convocado como quarta opção de goleiro (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conheça Ricardo Velho, quarto goleiro de Portugal

Nascido em Famalicão, Ricardo Velho atua atualmente pelo Gençlerbirliği, da Turquia. O goleiro de 27 anos construiu sua trajetória no futebol português, com passagens pelas categorias de base e equipes de Vitória de Guimarães, Porto e Braga, antes de se firmar profissionalmente.

Após se destacar em seu clube, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal de Portugal em outubro de 2024, quando foi chamado para os confrontos contra Polônia e Escócia pela Liga das Nações da Uefa. Sua estreia pela equipe nacional aconteceu em 31 de março de 2026. Na ocasião, entrou aos 40 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em amistoso disputado em Atlanta, substituindo José Sá.

Agora, Ricardo Velho integra a delegação portuguesa para a Copa do Mundo em uma função específica. O goleiro foi incluído como quarto arqueiro da seleção e permanecerá à disposição da comissão técnica caso seja necessário substituir algum dos três goleiros inscritos oficialmente durante a competição.

No dia da divulgação da lista de convocados, o técnico Roberto Martínez explicou a escolha por Velho e detalhou o papel que o jogador desempenhará ao longo do Mundial.

— Falei com o Ricardo Velho. Ele sabe que é o quarto goleiro, mas temos que usar as regras. Só podemos substituir o goleiro, o trabalho é de alta intensidade, há muita finalização. Ele sabe que não pode ir ao banco, mas em dois minutos disse que ajudaria a seleção (de Portugal) com o que fosse necessário — explicou o treinador.

Não somente Portugal adotou esta estratégia. Seleções como Egito e Argélia também chamaram um goleiro a mais.