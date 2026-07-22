Wilton, Claus ou Abatti Abel? Ex-árbitros elegem melhor brasileiro na Copa Carlos Simon e Sálvio Spínola analisaram a participação do trio no Mundial

A Copa do Mundo terminou no último domingo (19) com a vitória da Espanha sobre a Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos. Com o fim do torneio, o Lance! pediu para os ex-árbitros Sálvio Spínola e Carlos Eugênio Simon avaliarem o desempenho da arbitragem brasileira no torneio.

Ao todo, o Brasil teve três representantes como árbitros principais durante o torneio. Foram eles: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel. Os representantes somados participaram de sete jogos do Mundial.

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Wilton Pereira Sampaio foi o que mais teve aparições no torneio, com três jogos apitados, sendo um deles o de abertura. Já Ramon Abatti Abel e Raphael Claus apitaram dois jogos. Sálvio Spínola e Carlos Eugênio Simon aprovaram a participação dos brasileiros.

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— Eles foram muito bem. A arbitragem brasileira sai maior do que chegou deste mundial. O melhor foi o Wilton, que apitou a abertura da Copa do Mundo — disse Carlos Eugênio Simon.

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— A arbitragem brasileira se saiu muito bem nesta Copa do Mundo. Foram sete vezes escaladas e saímos maiores do que entramos. Chegamos no mundial com muitas dúvidas e questionamentos. Mas pelo bom trabalho, a arbitragem saiu bem. Lógico, que esse tipo de torneio tem exigência só na parte técnica não é uma competição de muita pressão, diferentemente do cenário nacional. Isso ajuda aos árbitros nacionais — iniciou Sálvio Spínola, antes de completar.

— O Wilton foi o melhor. Teve três jogos. Foi designado para um grande jogo, que foi a abertura da Copa do Mundo, com uma boa atuação. A Fifa reconheceu que os três vermelhos foram bem aplicados, e quando teve o corte dos árbitros para a final, ele ficou. Chegou a ser cotado — concluiu.

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Polêmica envolvendo Claus na Copa do Mundo

O árbitro Raphael Claus se envolveu em uma polêmica durante o Mundial. No confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina, o brasileiro expulsou o atacante Florian Balogun. A decisão foi polêmica e a Fifa chegou a reverter o cartão vermelho posteriormente.

Apesar disso, tanto Carlos Eugênio Simon e Sálvio Spínola concordaram com a decisão do árbitro brasileiro. Os especialistas também descartaram qualquer tipo de punição da Fifa para Claus em torneios futuros.

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— Para mim a expulsão foi correta. Foi o VAR que recomendou a revisão. Foi uma entrada forte, com uma imagem muito feia, onde atinge uma parte sensível. Não foi um erro o cartão vermelho. O fato do Comitê Disciplinar da Fifa retirar o cartão, e ficou claro que foi por questões diplomáticas, do que técnicas, entendo que não haverá consequências em escalas de torneios Fifa — afirmou Sálvio Spínola.

— Claus acertou em expulsar Balogum (jogo brusco grave), de forma nenhuma será prejudicado por isso — analisou Carlos Eugênio Simon.

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