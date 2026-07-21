Jornalista brasileiro denuncia racismo em cobertura da Copa na Argentina
William Talles, da Band, sofre preconceito durante cobertura
O jornalista William Talles, da Band, denunciou ter sido vítima de um ataque racista enquanto fazia a cobertura da final da Copa do Mundo de 2026, disputada no último domingo (19). O episódio aconteceu durante entrevistas com torcedores argentinos após a derrota da Argentina para a Espanha.
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Enquanto registrava a reação dos torcedores, um homem se aproximou da equipe de reportagem, perguntou se a transmissão estava ao vivo e, ao receber a confirmação, olhou para a câmera e fez uma ofensa racista. Confira o momento:
Repórter da Band é chamado de "macaco" na Argentina após final da Copa— Bruno (@Brunoantifas) July 21, 2026
William Talles é alvo de racismo enquanto trabalhava como enviado especial em Buenos Aires, na Argentina, durante a cobertura da final da Copa do Mundo pic.twitter.com/VgUojeYQNn
Segundo William Talles, ele não percebeu o ocorrido no momento da gravação e só tomou conhecimento do insulto horas depois, quando revisava o material no hotel.
— Na hora, nem notei, nem percebi, só me dei conta depois, já no hotel, quando a gente foi revisar o material. Honestamente, não sei se ele se dirigiu a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil. Porque ele sabia que éramos de canal brasileiro e ele fala diretamente para câmera — relatou o jornalista.
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Band presta apoio ao jornalista
Após a repercussão do caso, a Band manifestou solidariedade ao repórter e repudiou o episódio de racismo. O posicionamento da emissora foi exibido durante a programação, com a jornalista Adriana Araújo prestando apoio ao colega.
A emissora também condenou o ataque sofrido durante a cobertura da decisão da Copa do Mundo e reforçou o compromisso no combate ao racismo.
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O ataque aconteceu logo após a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, resultado que garantiu o segundo título mundial da seleção espanhola.
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