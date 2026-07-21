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Jornalista brasileiro denuncia racismo em cobertura da Copa na Argentina

William Talles, da Band, sofre preconceito durante cobertura

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 20:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
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William Talles, repórter da Band alega ter sofrido racismo durante transmissão da Copa do Mundo na Argentina
William Talles, repórter da Band alega ter sofrido racismo durante transmissão da Copa do Mundo na Argentina (Foto: Reprodução)

O jornalista William Talles, da Band, denunciou ter sido vítima de um ataque racista enquanto fazia a cobertura da final da Copa do Mundo de 2026, disputada no último domingo (19). O episódio aconteceu durante entrevistas com torcedores argentinos após a derrota da Argentina para a Espanha.

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    Enquanto registrava a reação dos torcedores, um homem se aproximou da equipe de reportagem, perguntou se a transmissão estava ao vivo e, ao receber a confirmação, olhou para a câmera e fez uma ofensa racista. Confira o momento:

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    Segundo William Talles, ele não percebeu o ocorrido no momento da gravação e só tomou conhecimento do insulto horas depois, quando revisava o material no hotel.

    — Na hora, nem notei, nem percebi, só me dei conta depois, já no hotel, quando a gente foi revisar o material. Honestamente, não sei se ele se dirigiu a mim, ao cinegrafista, que também é negro, ou a todo o Brasil. Porque ele sabia que éramos de canal brasileiro e ele fala diretamente para câmera — relatou o jornalista.

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    Repórter relatou não ter percebido no momento da fala do Argentino
    Repórter relatou não ter percebido no momento da fala do Argentino (Foto: Reprodução)

    Band presta apoio ao jornalista

    Após a repercussão do caso, a Band manifestou solidariedade ao repórter e repudiou o episódio de racismo. O posicionamento da emissora foi exibido durante a programação, com a jornalista Adriana Araújo prestando apoio ao colega.

    A emissora também condenou o ataque sofrido durante a cobertura da decisão da Copa do Mundo e reforçou o compromisso no combate ao racismo.

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    O ataque aconteceu logo após a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, resultado que garantiu o segundo título mundial da seleção espanhola.

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