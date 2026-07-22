logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Gestão Esportiva na Prática: essência e movimento

Durante sete semanas procurei entender quem venceria a Copa. Ao final da travessia, descobri que a pergunta realmente importante era outra

PorFelipe Ximenes
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 07:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo
Jogadores da Espanha comemoram o título da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen/AFP)

Carregando conteúdo exclusivo...

Durante sete semanas acompanhei esta Copa do Mundo tentando resistir à tentação de explicar acontecimentos complexos por meio de respostas simples. Em alguns momentos confirmei convicções que já carregava havia muitos anos. Em outros, precisei revê-las. Talvez esse tenha sido meu maior aprendizado. Não termino este Mundial apenas com respostas. Termino, principalmente, com perguntas melhores.

A Espanha conquistou a Copa porque construiu um ambiente extraordinariamente competitivo. Mas não porque controlou a competição. Ninguém controla uma Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O campeão não foi uma fraude por ter contado com o acaso, nem uma consequência inevitável de um projeto perfeito. Foi uma equipe qualificada que construiu condições para competir e soube atravessar uma sequência de acontecimentos que jamais poderia controlar completamente.

Talvez essa seja a maior diferença entre organizações maduras e organizações ansiosas. As primeiras não acreditam que controlarão o futuro. Elas apenas trabalham para responder melhor quando ele chega diferente do esperado.

continua após a publicidade

O gol de Ferran Torres resume isso de maneira simbólica. Um jogador que perdera espaço durante a competição permaneceu preparado para decidir a partida mais importante de sua vida. Não porque alguém soubesse que aquele momento chegaria, mas porque o ambiente nunca lhe retirou o pertencimento.

Foi ali que percebi que ambientes fortes não são aqueles que escolhem bem seus 11 titulares. São aqueles que conseguem manter todos preparados para o momento em que o jogo pedir exatamente aquilo que apenas um deles poderá oferecer.

continua após a publicidade

Essa percepção me levou a outra reflexão, talvez ainda maior.

Equipes que mais me chamaram atenção na Copa pareciam redes

No início desta série escrevi que vivíamos a Copa dos ecossistemas. Hoje percebo que fui conservador. Talvez estejamos assistindo ao nascimento de uma nova arquitetura da liderança. Durante décadas desenhamos clubes, empresas e seleções como pirâmides. Alguém pensa no topo. Os demais executam abaixo.

As equipes que mais me chamaram atenção nesta Copa não pareciam pirâmides. Pareciam redes. A liderança circulava. Em alguns momentos estava no treinador. Em outros, no capitão. Depois, em um volante, em um atleta que saiu do banco ou em profissionais que sequer aparecem nas fotografias da comemoração.

continua após a publicidade

Começo a acreditar que o futuro pertence menos às organizações que distribuem autoridade e mais às que distribuem consciência. Liderança deixa de ser um lugar e passa a ser uma capacidade coletiva.

Isso mudou completamente a maneira como penso clubes, empresas e até a própria Seleção Brasileira. Não acredito que devamos copiar a Espanha. Copiar estruturas quase sempre produz caricaturas. Precisamos compreender os princípios.

continua após a publicidade

Precisamos colocar definitivamente a educação no centro do nosso futebol. Rever nossos processos de formação. Desenvolver atletas que interpretem o jogo e treinadores capazes de formar ambientes, e não apenas equipes.

Ao final desta Copa, saio convencido de que não precisamos abandonar aquilo que nos tornou diferentes. Precisamos apenas ter coragem de transformar aquilo que já não nos serve.

continua após a publicidade

É aí que enxergo o significado do título desta coluna. A essência nos lembra quem somos. O movimento impede que deixemos de ser relevantes.

Pensava que esses dois conceitos competiam entre si. Hoje penso exatamente o contrário.

Só permanece fiel à própria essência quem tem coragem de continuar mudando.

A bola parou de rolar. O nosso movimento, não.

Luis de la Fuente beija a taça da Copa do Mundo após conquista do título com a Espanha
Luis de la Fuente, técnico da Espanha, beija a taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

Fora de Campo

Fala de Messi inflama teoria da conspiração em vice da Argentina; Scaloni comenta

Há 52 minutos
Ramon Abatti, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus (à dir) serão os árbitros do Brasil na Copa

Fora de Campo

Wilton, Claus ou Abatti Abel? Ex-árbitros elegem melhor brasileiro na Copa

Há 1 hora
Bancada da CazéTV com Bárbara Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário

Fora de Campo

CazéTV transmite jogos de quase metade dos jogadores da Copa; veja

Há 1 hora
Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026

Com astro do Fluminense, jornal faz seleção dos 11 piores da Copa; veja

Há 10 horas
William Talles, repórter da Band alega ter sofrido racismo durante transmissão da Copa do Mundo na Argentina

Fora de Campo

Jornalista brasileiro denuncia racismo em cobertura da Copa na Argentina

Há 11 horas
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

Copa do Mundo 2026

Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo

Há 11 horas
Mais LANCE!
Gavi tomando um soco na cara de Paredes na final da Copa

Gavi quebra silêncio sobre agressão de Paredes, da Argentina, na Copa: 'Faz parte'

Pedri e Cucurella cercam Messi durante a final da Copa do Mundo

Jornal repercute atitude de Vini Jr com Cucurella após final da Copa: 'Destinados'

Messi aponta para Cucurella

Jornal inglês detona Messi por atitude na final da Copa: 'Ridículo e vergonhoso'

Estádio cheio para assistir à final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina.

Buscas sobre Copa do Mundo batem recorde e Seleção Brasileira cresce; entenda

Maquinário tratra gramado do Levi's Stadium, sede da Copa do Mundo na Califórnia

Tecnologia de gramados da Copa do Mundo chega ao Brasil

Paredes em confusão na final da Copa (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Fifa abre investigação depois de confusão na final da Copa do Mundo

Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Kylian Mbappé é anunciado como capa do novo jogo de videogame

Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo

'Hat-trick' amargo: Argentina acumula três finais de Copa sem chutar a gol

Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

Petição contra Argentina atinge milhões de assinaturas após Copa do Mundo

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Javier Tebas sobe o tom, pede saída de Infantino e acusa Fifa de prejudicar o futebol

Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

Do Real Madrid ao Brasil: os motivos que explicam a queda de Ancelotti na Copa

Memphis abraçado a Summerville, comemorando o 5º gol da Holanda na goleada contra a Suécia, na Copa do Mundo

Al-Hilal acerta contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo

Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina

Flaco López é elogiado após postura na final da Copa e viraliza nas redes