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Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo

Canal esportivo bateu recordes durante o Mundial

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 19:44
Atualizado há 27 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
CazéTV bate recorde histórico na Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo 2026 terminou no último domingo (1), após a Espanha vencer por 1 a 0 a Argentina, e concretizar seu bicampeonato do Mundial. Com uma edição de campeonato histórico, as transmissões também mostraram isso.

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    Com uma divisão diferente dos últimos anos, a CazéTV foi a única plataforma digital com os 104 jogos do torneio disponíveis de forma gratuita, enquanto Globo e SBT dividiram parte da transmissão na TV aberta, tendo rodada de escolhas durante o campeonato.

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    ➡️ Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha

    Bancada da CazéTV com Barbará Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário
    Bancada da CazéTV com Barbará Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário (Foto: Reprodução)

    O resultado afetou diretamente os números, fazendo com que o canal do Youtube alcançasse as 28 maiores transmissões ao vivo de toda a história da plataforma. Confira os números:

    ➡️ CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

      1.
    1. Copa do Mundo 2026 | França x Espanha — 23.9M
      2. 2.
    2. Copa do Mundo 2026 | Noruega x Inglaterra — 21.1M
      3. 3.
    3. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Japão — 20.7M
      4. 4.
    4. Copa do Mundo 2026 | Espanha x Argentina — 20.5M
      5. 5.
    5. Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x Argentina — 19.8M
      6. 6.
    6. Copa do Mundo 2026 | Portugal x Croácia — 19.7M
      7. 7.
    7. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Noruega — 18.3M
      8. 8.
    8. Copa do Mundo 2026 | Escócia x Brasil — 18.2M
      9. 9.
    9. Copa do Mundo 2026 | Paraguai x França — 17.8M
      10. 10.
    10. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Cabo Verde — 17.5M
      11. 11.
    11. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Suíça — 17.2M
      12. 12.
    12. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Haiti — 16.7M
      13. 13.
    13. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Egito — 15.7M
      14. 14.
    14. Copa do Mundo 2026 | Alemanha x Paraguai — 13.5M
      15. 15.
    15. Copa do Mundo 2026 | França x Suécia — 13.4M
      16. 16.
    16. Copa do Mundo 2026 | Brasil x Marrocos — 12.6M
      17. 17.
    17. Copa do Mundo 2026 | Portugal x Espanha — 11.9M
      18. 18.
    18. Copa do Mundo 2026 | Argentina x Argélia — 11.4M
      19. 19.
    19. Copa do Mundo 2026 | Colômbia x Portugal — 11.2M
      20. 20.
    20. Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x República Democrática do Congo — 11.1M
      21. 21.
    21. Copa do Mundo 2026 | França x Marrocos — 10.9M
      22. 22.
    22. Copa do Mundo 2026 | Suíça x Colômbia — 10.87M
      23. 23.
    23. Copa do Mundo 2026 | Costa do Marfim x Noruega — 10.86M
      24. 24.
    24. Copa do Mundo 2026 | França x Inglaterra — 10.79M
      25. 25.
    25. Copa do Mundo 2026 | Bélgica x Senegal — 10.78M
      26. 26.
    26. Copa do Mundo 2026 | Portugal x República Democrática do Congo — 10.4M
      27. 27.
    27. Copa do Mundo 2026 | Holanda x Marrocos — 10.2M
      28. 28.
    28. Copa do Mundo 2026 | África do Sul x Canadá — 10.06M

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