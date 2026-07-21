Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo Canal esportivo bateu recordes durante o Mundial

A Copa do Mundo 2026 terminou no último domingo (1), após a Espanha vencer por 1 a 0 a Argentina, e concretizar seu bicampeonato do Mundial. Com uma edição de campeonato histórico, as transmissões também mostraram isso.

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Com uma divisão diferente dos últimos anos, a CazéTV foi a única plataforma digital com os 104 jogos do torneio disponíveis de forma gratuita, enquanto Globo e SBT dividiram parte da transmissão na TV aberta, tendo rodada de escolhas durante o campeonato.

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➡️ Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha

Bancada da CazéTV com Barbará Coelho, Ronaldo Fenômeno, Casimiro Miguel e Romário (Foto: Reprodução)

O resultado afetou diretamente os números, fazendo com que o canal do Youtube alcançasse as 28 maiores transmissões ao vivo de toda a história da plataforma. Confira os números:

➡️ CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil

1 . Copa do Mundo 2026 | França x Espanha — 23.9M 2 . Copa do Mundo 2026 | Noruega x Inglaterra — 21.1M 3 . Copa do Mundo 2026 | Brasil x Japão — 20.7M 4 . Copa do Mundo 2026 | Espanha x Argentina — 20.5M 5 . Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x Argentina — 19.8M 6 . Copa do Mundo 2026 | Portugal x Croácia — 19.7M 7 . Copa do Mundo 2026 | Brasil x Noruega — 18.3M 8 . Copa do Mundo 2026 | Escócia x Brasil — 18.2M 9 . Copa do Mundo 2026 | Paraguai x França — 17.8M 10 . Copa do Mundo 2026 | Argentina x Cabo Verde — 17.5M 11 . Copa do Mundo 2026 | Argentina x Suíça — 17.2M 12 . Copa do Mundo 2026 | Brasil x Haiti — 16.7M 13 . Copa do Mundo 2026 | Argentina x Egito — 15.7M 14 . Copa do Mundo 2026 | Alemanha x Paraguai — 13.5M 15 . Copa do Mundo 2026 | França x Suécia — 13.4M 16 . Copa do Mundo 2026 | Brasil x Marrocos — 12.6M 17 . Copa do Mundo 2026 | Portugal x Espanha — 11.9M 18 . Copa do Mundo 2026 | Argentina x Argélia — 11.4M 19 . Copa do Mundo 2026 | Colômbia x Portugal — 11.2M 20 . Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x República Democrática do Congo — 11.1M 21 . Copa do Mundo 2026 | França x Marrocos — 10.9M 22 . Copa do Mundo 2026 | Suíça x Colômbia — 10.87M 23 . Copa do Mundo 2026 | Costa do Marfim x Noruega — 10.86M 24 . Copa do Mundo 2026 | França x Inglaterra — 10.79M 25 . Copa do Mundo 2026 | Bélgica x Senegal — 10.78M 26 . Copa do Mundo 2026 | Portugal x República Democrática do Congo — 10.4M 27 . Copa do Mundo 2026 | Holanda x Marrocos — 10.2M 28 . Copa do Mundo 2026 | África do Sul x Canadá — 10.06M

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