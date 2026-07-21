Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo
Canal esportivo bateu recordes durante o Mundial
A Copa do Mundo 2026 terminou no último domingo (1), após a Espanha vencer por 1 a 0 a Argentina, e concretizar seu bicampeonato do Mundial. Com uma edição de campeonato histórico, as transmissões também mostraram isso.
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Com uma divisão diferente dos últimos anos, a CazéTV foi a única plataforma digital com os 104 jogos do torneio disponíveis de forma gratuita, enquanto Globo e SBT dividiram parte da transmissão na TV aberta, tendo rodada de escolhas durante o campeonato.
➡️ Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha
O resultado afetou diretamente os números, fazendo com que o canal do Youtube alcançasse as 28 maiores transmissões ao vivo de toda a história da plataforma. Confira os números:
➡️ CazéTV, Globo e SBT: veja como foi a audiência na eliminação do Brasil
- Copa do Mundo 2026 | França x Espanha — 23.9M
- Copa do Mundo 2026 | Noruega x Inglaterra — 21.1M
- Copa do Mundo 2026 | Brasil x Japão — 20.7M
- Copa do Mundo 2026 | Espanha x Argentina — 20.5M
- Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x Argentina — 19.8M
- Copa do Mundo 2026 | Portugal x Croácia — 19.7M
- Copa do Mundo 2026 | Brasil x Noruega — 18.3M
- Copa do Mundo 2026 | Escócia x Brasil — 18.2M
- Copa do Mundo 2026 | Paraguai x França — 17.8M
- Copa do Mundo 2026 | Argentina x Cabo Verde — 17.5M
- Copa do Mundo 2026 | Argentina x Suíça — 17.2M
- Copa do Mundo 2026 | Brasil x Haiti — 16.7M
- Copa do Mundo 2026 | Argentina x Egito — 15.7M
- Copa do Mundo 2026 | Alemanha x Paraguai — 13.5M
- Copa do Mundo 2026 | França x Suécia — 13.4M
- Copa do Mundo 2026 | Brasil x Marrocos — 12.6M
- Copa do Mundo 2026 | Portugal x Espanha — 11.9M
- Copa do Mundo 2026 | Argentina x Argélia — 11.4M
- Copa do Mundo 2026 | Colômbia x Portugal — 11.2M
- Copa do Mundo 2026 | Inglaterra x República Democrática do Congo — 11.1M
- Copa do Mundo 2026 | França x Marrocos — 10.9M
- Copa do Mundo 2026 | Suíça x Colômbia — 10.87M
- Copa do Mundo 2026 | Costa do Marfim x Noruega — 10.86M
- Copa do Mundo 2026 | França x Inglaterra — 10.79M
- Copa do Mundo 2026 | Bélgica x Senegal — 10.78M
- Copa do Mundo 2026 | Portugal x República Democrática do Congo — 10.4M
- Copa do Mundo 2026 | Holanda x Marrocos — 10.2M
- Copa do Mundo 2026 | África do Sul x Canadá — 10.06M
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