Copa do Mundo em números: confira os rankings das seleções participantes
Jornal inglês montou rankings com números curiosos nesta Copa
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Com as 48 seleções definidas e convocadas para a Copa do Mundo um levantamento da BBC, jornal inglês, revelou curiosidades e rankings dos elencos que disputarão o torneio.
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Entre alguns dos principais destaques do levantamento, o Manchester City aparece como o clube com mais representantes na Copa do Mundo, com 19 jogadores convocados. Por outro lado, a Espanha é a única seleção com 100% do elenco formado por atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias.
O Panamá, adversário do Brasil no último amistoso, tem o elenco mais velho, enquanto a Costa do Marfim tem a média de idade mais jovem desta edição. Veja alguns rankings levantados:
Clubes com mais representantes
Clubes com mais jogadores na Copa do Mundo de 2026
|Posição
|Clube
|Jogadores
1º
Manchester City
19
2º
Bayern de Munique
18
3º
Arsenal
16
4º
Paris Saint-Germain
15
5º
Barcelona
14
Seleções com maior média de idade
|Posição
|Seleção
|Média de idade
1º
Panamá
30 anos e 155 dias
2º
Irã
30 anos e 121 dias
3º
Colômbia
30 anos e 32 dias
4º
Cabo Verde
29 anos e 247 dias
5º
Catar
29 anos e 173 dias
6º
Brasil
29 anos e 74 dias
7º
Escócia
29 anos e 69 dias
8º
RD Congo
29 anos e 25 dias
Jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026
|Posição
|Jogador
|Seleção
|Idade
1º
Craig Gordon
Escócia
43 anos e 162 dias
2º
Cristiano Ronaldo
Portugal
41 anos e 126 dias
3º
Guillermo Ochoa
México
40 anos e 333 dias
4º
Luka Modric
Croácia
40 anos e 275 dias
5º
Edin Dzeko
Bósnia e Herzegovina
40 anos e 86 dias
6º
Manuel Neuer
Alemanha
40 anos e 76 dias
7º
Vozinha
Cabo Verde
40 anos e 8 dias
8º
Fernando Muslera
Uruguai
39 anos e 360 dias
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Jogadores mais jovens da Copa
|Posição
|Jogador
|Seleção
|Posição
|Idade
1º
Gilberto Mora
México
Meio-campista
17 anos e 240 dias
2º
Hugo Sochurek
República Tcheca
Meio-campista
18 anos e 4 dias
3º
Lennart Karl
Alemanha
Atacante
18 anos e 109 dias
4º
Ibrahim Mbaye
Senegal
Atacante
18 anos e 138 dias
5º
Hamza Abdelkarim
Egito
Atacante
18 anos e 161 dias
6º
Bara Sapoko Ndiaye
Senegal
Meio-campista
18 anos e 162 dias
7º
Mladen Jurkas
Bósnia e Herzegovina
Goleiro
18 anos e 247 dias
8º
Ayyoub Bouaddi
Marrocos
Meio-campista
18 anos e 252 dias
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