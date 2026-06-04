Copa do Mundo em números: confira os rankings das seleções participantes

Com as 48 seleções definidas e convocadas para a Copa do Mundo um levantamento da BBC, jornal inglês, revelou curiosidades e rankings dos elencos que disputarão o torneio.

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Entre alguns dos principais destaques do levantamento, o Manchester City aparece como o clube com mais representantes na Copa do Mundo, com 19 jogadores convocados. Por outro lado, a Espanha é a única seleção com 100% do elenco formado por atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias.

O Panamá, adversário do Brasil no último amistoso, tem o elenco mais velho, enquanto a Costa do Marfim tem a média de idade mais jovem desta edição. Veja alguns rankings levantados:

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Clubes com mais representantes

Clubes com mais jogadores na Copa do Mundo de 2026

Posição Clube Jogadores 1º Manchester City 19 2º Bayern de Munique 18 3º Arsenal 16 4º Paris Saint-Germain 15 5º Barcelona 14

Manchester City é o time com mais representantes (Foto: Divulgação)<br><br>

Seleções com maior média de idade

Posição Seleção Média de idade 1º Panamá 30 anos e 155 dias 2º Irã 30 anos e 121 dias 3º Colômbia 30 anos e 32 dias 4º Cabo Verde 29 anos e 247 dias 5º Catar 29 anos e 173 dias 6º Brasil 29 anos e 74 dias 7º Escócia 29 anos e 69 dias 8º RD Congo 29 anos e 25 dias

Panamá tem a maior média de idade (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026

Posição Jogador Seleção Idade 1º Craig Gordon Escócia 43 anos e 162 dias 2º Cristiano Ronaldo Portugal 41 anos e 126 dias 3º Guillermo Ochoa México 40 anos e 333 dias 4º Luka Modric Croácia 40 anos e 275 dias 5º Edin Dzeko Bósnia e Herzegovina 40 anos e 86 dias 6º Manuel Neuer Alemanha 40 anos e 76 dias 7º Vozinha Cabo Verde 40 anos e 8 dias 8º Fernando Muslera Uruguai 39 anos e 360 dias

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Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

Jogadores mais jovens da Copa

Posição Jogador Seleção Posição Idade 1º Gilberto Mora México Meio-campista 17 anos e 240 dias 2º Hugo Sochurek República Tcheca Meio-campista 18 anos e 4 dias 3º Lennart Karl Alemanha Atacante 18 anos e 109 dias 4º Ibrahim Mbaye Senegal Atacante 18 anos e 138 dias 5º Hamza Abdelkarim Egito Atacante 18 anos e 161 dias 6º Bara Sapoko Ndiaye Senegal Meio-campista 18 anos e 162 dias 7º Mladen Jurkas Bósnia e Herzegovina Goleiro 18 anos e 247 dias 8º Ayyoub Bouaddi Marrocos Meio-campista 18 anos e 252 dias

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