menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Copa do Mundo em números: confira os rankings das seleções participantes

Jornal inglês montou rankings com números curiosos nesta Copa

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 04/06/2026
10:10
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo marcou dois gols no duelo entre Portugal e Hungria nas Eliminatórias (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo é o segundo jogador mais velho da Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com as 48 seleções definidas e convocadas para a Copa do Mundo um levantamento da BBC, jornal inglês, revelou curiosidades e rankings dos elencos que disputarão o torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

Entre alguns dos principais destaques do levantamento, o Manchester City aparece como o clube com mais representantes na Copa do Mundo, com 19 jogadores convocados. Por outro lado, a Espanha é a única seleção com 100% do elenco formado por atletas que atuam nas cinco principais ligas europeias.

O Panamá, adversário do Brasil no último amistoso, tem o elenco mais velho, enquanto a Costa do Marfim tem a média de idade mais jovem desta edição. Veja alguns rankings levantados:

continua após a publicidade

Clubes com mais representantes

Clubes com mais jogadores na Copa do Mundo de 2026

PosiçãoClubeJogadores

Manchester City

19

Bayern de Munique

18

Arsenal

16

Paris Saint-Germain

15

Barcelona

14

Manchester City revela novo uniforme com o Haaland
Manchester City é o time com mais representantes (Foto: Divulgação)<br><br>

Seleções com maior média de idade

PosiçãoSeleçãoMédia de idade

Panamá

30 anos e 155 dias

Irã

30 anos e 121 dias

Colômbia

30 anos e 32 dias

Cabo Verde

29 anos e 247 dias

Catar

29 anos e 173 dias

Brasil

29 anos e 74 dias

Escócia

29 anos e 69 dias

RD Congo

29 anos e 25 dias

Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)
Panamá tem a maior média de idade (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Jogadores mais velhos da Copa do Mundo de 2026

PosiçãoJogadorSeleçãoIdade

Craig Gordon

Escócia

43 anos e 162 dias

Cristiano Ronaldo

Portugal

41 anos e 126 dias

Guillermo Ochoa

México

40 anos e 333 dias

Luka Modric

Croácia

40 anos e 275 dias

Edin Dzeko

Bósnia e Herzegovina

40 anos e 86 dias

Manuel Neuer

Alemanha

40 anos e 76 dias

Vozinha

Cabo Verde

40 anos e 8 dias

Fernando Muslera

Uruguai

39 anos e 360 dias

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
➡️ Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)
Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

Jogadores mais jovens da Copa

PosiçãoJogadorSeleçãoPosiçãoIdade

Gilberto Mora

México

Meio-campista

17 anos e 240 dias

Hugo Sochurek

República Tcheca

Meio-campista

18 anos e 4 dias

Lennart Karl

Alemanha

Atacante

18 anos e 109 dias

Ibrahim Mbaye

Senegal

Atacante

18 anos e 138 dias

Hamza Abdelkarim

Egito

Atacante

18 anos e 161 dias

Bara Sapoko Ndiaye

Senegal

Meio-campista

18 anos e 162 dias

Mladen Jurkas

Bósnia e Herzegovina

Goleiro

18 anos e 247 dias

Ayyoub Bouaddi

Marrocos

Meio-campista

18 anos e 252 dias

💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias