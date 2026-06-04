Veja onde assistir aos amistosos de preparação para a Copa do Mundo nesta quinta (4/6)
Oito amistosos agitam a Data Fifa nesta quinta-feira (4)
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As seleções seguem em preparação para a Copa do Mundo de 2026 e entram em campo nesta quinta-feira (4) para mais uma rodada de amistosos internacionais. Entre os destaques do dia estão os confrontos entre Espanha e Iraque, França e Costa do Marfim, além de Suécia e Grécia.
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A programação reúne diversas equipes que estarão na Copa do Mundo de 2026. Entre elas, Espanha, França, Suécia, Iraque e Costa do Marfim entram em campo nesta data Fifa em busca dos últimos ajustes antes do torneio. O principal duelo do dia coloca frente a frente duas seleções classificadas para o Mundial: França x Costa do Marfim.
Confira os amistosos internacionais desta quinta-feira (4), com horários e onde assistir ao vivo:
Amistosos internacionais
13h – Irlanda do Norte x Guiné – Disney+
13h – Eslovênia x Chipre – Disney+
14h – Suécia x Grécia – ESPN 4 e Disney+
14h – Andorra x Liechtenstein – Sportv 2
16h – Espanha x Iraque – ESPN e Disney+
16h10 – França x Costa do Marfim – Sportv
21h – República Tcheca x Guatemala – Sportv
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