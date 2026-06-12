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Copa do Mundo: Rio de Janeiro resgata tradição de ruas pintadas em apoio à Seleção

Torcedor carioca voltou a se mobilizar como nos velhos tempos e confia no hexa do Brasil

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 09:00
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'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O Rio de Janeiro "vestiu" verde e amarelo e deu um enorme passo para resgatar a tradição de pintura das ruas para a Copa do Mundo. Em todos os cantos da cidade, moradores se mobilizaram e enfeitaram os bairros para a torcida pelo hexa da Seleção Brasileira. Um clima que, sem dúvidas, mostra a empolgação do povo carioca para a competição.

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    Em um roteiro cercado de alegria, nostalgia e manchas de tinta na roupa dos responsáveis pelo movimento, o Lance! passeou pelos destaques da Cidade Maravilhosa às vésperas do Mundial e mostra toda energia da torcida brasileira na busca pela sexta estrela. Talento e empenho de sobra para repassar um costume de gerações passadas.

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    Copa do Mundo nas ruas

    O roteiro começa na Zona Norte, com a tradicional decoração da Rua Pereira Nunes, na Tijuca. A "Galera da Pereira Nunes" preserva a ação de quatro em quatro anos, mantendo viva a memória de um Rio de Janeiro que aquecia perto da Copa do Mundo. Moradores apaixonados por futebol transformam o local em uma arquibancada. Foi o que contou Matheus Coelho, um dos colaboradores da festa.

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    — A gente tenta preservar muito essa tradição, principalmente por conta das crianças. Manter essa tradição viva também é celebrar a felicidade de ser brasileiro. Isso representa muito a nossa essência — disse.

    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo

    Foto: Lucas Bayer/Lance!

    • Miniatura da imagem: 'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    • Miniatura da imagem: 'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
    • Miniatura da imagem: 'Galera da Pereira Nunes', na Tijuca, mantém viva a tradição de pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

    Um dos destaques para a Copa de 2026 no quesito festa é, sem dúvidas, a Rua Taturana, em Vicente de Carvalho, que organiza a decoração desde 1982. O grupo, vencedor de diversos concursos de arte de rua promovidos desde então, deu mais um show para apoiar a Seleção na luta pelo sexto título mundial.

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    Márcio Maravilha, um dos idealizadores, comentou sobre como a pintura das ruas perdeu força nos últimos anos e falou da empolgação dos moradores da região com as artes para a Copa do Mundo deste ano.

    — Sem dúvidas, depois da derrota em 2014, acabou que não só o carioca mas o povo brasileiro esfriou esse sentimento, essa vontade de torcer pela Seleção. E os últimos resultados também não ajudaram muito. Mas voltamos com força total, confiante de que esse ano vamos conquistar o tão esperado Hexa — destacou.

    — Aqui na Rua Taturana essa tradição se mantém viva e estamos desde de 1982 enfeitando a rua nas copas. Nesse tempo participamos de vários concursos e conquistamos alguns, em 98 do Jornal o Dia, em 2007 concurso da Prefeitura no Pan, em 2010 concurso Rua Gente Boa e Concurso do antigo Canal Esportivo Interativo. Temos moradores desde aquela época atuando na pintura hoje junto aos filhos, netos… E também recebemos pessoas de outras ruas, bairros, que chegam para visitar e conhecer nosso trabalho. O mais importante é: envolvemos as crianças , criando memórias para que elas sigam com a tradição e possam repassar nas próximas gerações.

    Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)
    Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)
    Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)
    Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)

    Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982

    Foto: Divulgação/ Equipe Rua Taturana

    • Miniatura da imagem: Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)
    • Miniatura da imagem: Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)
    • Miniatura da imagem: Equipe Rua Taturana, no Rio, mantém tradição de pintar ruas para a Copa do Mundo desde 1982 (Foto: Divulgação/Equipe Rua Taturana)

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    Amor de clube para a Seleção Brasileira

    Perto de Vicente de Carvalho, no bairro de Vista Alegre, torcedores do Vasco quiseram dar uma nova cara à sede do grupo e deixaram tudo no clima do Mundial. O grupo "Gigante de Vista Alegre" também contou com apoio dos moradores da rua Jornalista Clóvis Gusmão para aproximar a vizinhança e, esquecendo rivalidade, puxar um clima harmonioso para os jogos.

    O mesmo foi feito pelos moradores da Barreira do Vasco, comunidade próxima ao estádio de São Januário. O tema local não poderia ser outro que não a presença do jovem Rayan, cria da Colina, na Copa do Mundo.

    Torcida do Vasco pintou rua em Vista Alegre para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Torcida do Vasco pintou rua em Vista Alegre para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Barreira do Vasco homenageou Rayan em pintura para a Copa do Mundo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Barreira do Vasco homenageou Rayan em pintura para a Copa do Mundo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)

    No bairro de Quintino, a Travessa Guerra também recebeu o verde, amarelo e branco para a torcida pelo hexa do Brasil na Copa. Veja o vídeo!

    Zona Sul acompanha o ritmo

    Alguns quilômetros mais longe, os moradores da Rocinha transformaram a Via Ápia, principal via da comunidade, em um grande corredor artístico com bandeiras, cores e desenhos inspirados no futebol. Com mais de 80 voluntários e 35 artistas locais, a região teve o trabalho concluído em apenas um dia cobrindo uma área superior a mil metros quadrados.

    Além do aspecto cultural, a ação teve impacto social importante. A organização contou com o apoio da Associação de Moradores, que auxiliou na logística, limpeza e interdição da via. A participação ativa da população reforçou a ideia de pertencimento e valorização do território.

    + Bares e restaurantes da Zona Sul do Rio enfeitam ruas para a Copa do Mundo

    Em bairros como Flamengo, Copacabana e Ipanema, a união entre moradores e estabelecimentos resgatou a tradição na Zona Sul. O Lance! passou por ruas como Travessa dos Tamoios (Flamengo), Ronald de Carvalho e Ministro Alfredo Valadão (ambas em Copacabana) e Barão da Torre (Ipanema) para acompanhar a mobilização. (Veja fotos abaixo).

    A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), diante de Marrocos. O Brasil, comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, está no Grupo C do Mundial ao lado também de Haiti (adversário da segunda rodada) e Escócia.

    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo

    Leonardo Bessa/Lance!

    • Miniatura da imagem: Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!)
    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronald de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!)

    Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronald de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo

    Foto: Leonardo Bessa/Lance!

    • Miniatura da imagem: Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronald de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bares se uniram a moradores e pintaram a Ronal de Carvalho, em Copacabana, para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!)
    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo

    Foto: Leonardo Bessa/Lance!

    • Miniatura da imagem: Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    • Miniatura da imagem: Bar Simpósio, em Copacabana, se movimentou para pintar rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
    Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Restaurante japonês em Ipanema também pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

    Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo

    Foto: Divulgação

    • Miniatura da imagem: Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    • Miniatura da imagem: Artista 'Laurinho' fez arte em rua de Ipanema para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    • Miniatura da imagem: Restaurante japonês em Ipanema também pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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