Dibu Martínez avança em recuperação e reforça a Argentina na estreia da Copa do Mundo Goleiro teve lesão na direita

A seleção da Argentina recebeu uma notícia positiva a poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026. Emiliano Martínez avançou em sua recuperação de uma fratura no dedo anelar da mão direita, voltou a treinar com luvas nesta quinta-feira (11) e tem presença garantida na partida contra a Argélia, marcada para a próxima terça-feira (16), em Kansas. A informação é do "Tyc Sports".

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O goleiro passou por uma nova avaliação médica e teve o gesso retirado após apresentar evolução satisfatória no processo de recuperação. A partir de agora, o trabalho será voltado para o aumento gradual da carga de atividades até o início do torneio.

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Durante o treinamento, Dibu voltou a participar das atividades específicas para goleiros utilizando luvas pela primeira vez desde que sofreu a lesão. Embora tenha demonstrado alguma cautela nos primeiros movimentos, conseguiu concluir os exercícios normalmente ao lado dos companheiros.

A lesão aconteceu durante o aquecimento da final da Liga Europa, disputada pelo Aston Villa. Mesmo machucado, o argentino optou por permanecer à disposição em razão da importância da decisão. A proximidade da Copa do Mundo também pesou para que não fosse submetido a uma cirurgia, o que acabou tornando o processo de recuperação mais cuidadoso.

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Desde sua chegada à concentração da seleção, Martínez vinha realizando trabalhos adaptados. Em diversos treinamentos, participou apenas de exercícios com os pés ou utilizou uma das mãos para evitar impactos na região lesionada.

Nesta quinta-feira (11), os sinais de evolução ficaram evidentes. Durante a atividade aberta à imprensa, o goleiro treinou reflexos com bolas de tênis e realizou exercícios específicos de defesa. Os trabalhos foram controlados para evitar sobrecarga no dedo lesionado, mas a comissão técnica já considera o jogador apto para iniciar a Copa.

A titularidade de Dibu diante da Argélia é tratada internamente como certa. O camisa 23 chegará à estreia mundialista 27 dias após sofrer a fratura e disputará sua segunda Copa do Mundo consecutiva como goleiro titular da Albiceleste.

Por conta da recuperação, Martínez não participou dos amistosos preparatórios da equipe. Contra Honduras, a vaga ficou com Juan Musso e Santiago Beltrán, enquanto Gerónimo Rulli atuou diante da Islândia.

Dibu Martínez no treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Argentina lida com problema de última hora

Titular da Argentina, Nicolás Tagliafico sofre com uma lesão muscular e acende o alerta às vésperas da estreia dos atuais campeões na Copa do Mundo. O lateral-esquerdo atuou no amistoso contra Honduras, mas não participou do teste contra a Islândia e ainda não está recuperado.

A lesão de Tagliafico foi chave para a decisão de Lionel Scaloni em convocar um defensor ao invés de um volante, como Guido Rodríguez vinha sendo cotado. O treinador optou por reforçar a linha de zaga em meio aos problemas da Argentina às vésperas da Copa do Mundo.

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