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Confira o primeiro golaço na Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram pela 1° rodada da Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 00:41
Atualizado há 1 minutos
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Hwang In-Beom marcou o gol de empate da Coreia do Sul. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
Hwang In-Beom marcou o gol de empate da Coreia do Sul. (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 ganhou seu primeiro grande candidato a gol mais bonito do torneio nesta quinta-feira (11). No duelo entre a Coreia do Sul e a República Tcheca, válido pela primeira rodada do Grupo A, o meia Hwang In-Beom marcou um golaço no Estádio de Guadalajara, no México, e levou os torcedores ao delírio.

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  • Republica Tcheca abre o placar diante da Coreia do Sul na Copa do Mundo. (Foto: Ulises RUIZ / AFP))

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    A partida era equilibrada e a República Tcheca havia saído na frente no início da segunda etapa. Aos 13 minutos, Vladimir Coufal cobrou um lateral longo para dentro da área e encontrou Ladislav Krejcí, que subiu mais alto que a defesa sul-coreana para cabecear firme e vencer o goleiro Kim Seung-Gyu.

    Hwang In-Beom marcou o primeiro golaço da Copa do Mundo 2026. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    A reação da Coreia do Sul, porém, veio em grande estilo. Aos 21 minutos do segundo tempo, a equipe asiática trabalhou a bola com paciência no campo de ataque até encontrar espaço na defesa tcheca. Hwang In-Beom recebeu dentro da área, dominou com categoria e aplicou um corte seco que deixou o goleiro Matej Kovár e o zagueiro Robin Hranác caídos no gramado.

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    Com extrema frieza, o camisa 6 apenas deu um toque de cobertura com o pé direito para encobrir a marcação e balançar as redes, anotando um dos gols mais bonitos desta edição da Copa do Mundo.

    Confira o gol:

    Ficha técnica

    Coreia do Sul x República Tcheca
    Copa do Mundo 2026 – Grupo A

    📅 Data: 11 de junho de 2026
    ⏰ Horário: 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio de Guadalajara, Guadalajara, México
    📺 Onde assistir: CazéTV e Disney+

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    Arbitragem
    🟨 Árbitro: Amin Mohamed (Egito)
    🚩 Assistentes: Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha (Egito)
    🖥️ VAR: Joe Dickerson

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