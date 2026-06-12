Confira o primeiro golaço na Copa do Mundo
Equipes se enfrentaram pela 1° rodada da Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 ganhou seu primeiro grande candidato a gol mais bonito do torneio nesta quinta-feira (11). No duelo entre a Coreia do Sul e a República Tcheca, válido pela primeira rodada do Grupo A, o meia Hwang In-Beom marcou um golaço no Estádio de Guadalajara, no México, e levou os torcedores ao delírio.
Veja gols em Coreia do Sul x Tchéquia: Ladislav Krejčí, Hwang e Hyeon-Gyu marcam
Globo vira assunto em Coreia do Sul x Tchéquia: ‘Nunca’
Enquete do Lance! aponta favorito para Coreia do Sul x Tchéquia; compare com a opinião da redação
➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!
A partida era equilibrada e a República Tcheca havia saído na frente no início da segunda etapa. Aos 13 minutos, Vladimir Coufal cobrou um lateral longo para dentro da área e encontrou Ladislav Krejcí, que subiu mais alto que a defesa sul-coreana para cabecear firme e vencer o goleiro Kim Seung-Gyu.
A reação da Coreia do Sul, porém, veio em grande estilo. Aos 21 minutos do segundo tempo, a equipe asiática trabalhou a bola com paciência no campo de ataque até encontrar espaço na defesa tcheca. Hwang In-Beom recebeu dentro da área, dominou com categoria e aplicou um corte seco que deixou o goleiro Matej Kovár e o zagueiro Robin Hranác caídos no gramado.
Com extrema frieza, o camisa 6 apenas deu um toque de cobertura com o pé direito para encobrir a marcação e balançar as redes, anotando um dos gols mais bonitos desta edição da Copa do Mundo.
Confira o gol:
Gol da Coreia do Sul— Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) June 12, 2026
🇰🇷
1-1 pic.twitter.com/beKQcYmDQ4
Ficha técnica
Coreia do Sul x República Tcheca
Copa do Mundo 2026 – Grupo A
📅 Data: 11 de junho de 2026
⏰ Horário: 23h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Guadalajara, Guadalajara, México
📺 Onde assistir: CazéTV e Disney+
Arbitragem
🟨 Árbitro: Amin Mohamed (Egito)
🚩 Assistentes: Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha (Egito)
🖥️ VAR: Joe Dickerson
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável