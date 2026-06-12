Confira o primeiro golaço na Copa do Mundo Equipes se enfrentaram pela 1° rodada da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 ganhou seu primeiro grande candidato a gol mais bonito do torneio nesta quinta-feira (11). No duelo entre a Coreia do Sul e a República Tcheca, válido pela primeira rodada do Grupo A, o meia Hwang In-Beom marcou um golaço no Estádio de Guadalajara, no México, e levou os torcedores ao delírio.

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A partida era equilibrada e a República Tcheca havia saído na frente no início da segunda etapa. Aos 13 minutos, Vladimir Coufal cobrou um lateral longo para dentro da área e encontrou Ladislav Krejcí, que subiu mais alto que a defesa sul-coreana para cabecear firme e vencer o goleiro Kim Seung-Gyu.

Hwang In-Beom marcou o primeiro golaço da Copa do Mundo 2026. (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

A reação da Coreia do Sul, porém, veio em grande estilo. Aos 21 minutos do segundo tempo, a equipe asiática trabalhou a bola com paciência no campo de ataque até encontrar espaço na defesa tcheca. Hwang In-Beom recebeu dentro da área, dominou com categoria e aplicou um corte seco que deixou o goleiro Matej Kovár e o zagueiro Robin Hranác caídos no gramado.

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Com extrema frieza, o camisa 6 apenas deu um toque de cobertura com o pé direito para encobrir a marcação e balançar as redes, anotando um dos gols mais bonitos desta edição da Copa do Mundo.

Confira o gol:

Gol da Coreia do Sul



🇰🇷



1-1 pic.twitter.com/beKQcYmDQ4 — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) June 12, 2026

Ficha técnica

Coreia do Sul x República Tcheca

Copa do Mundo 2026 – Grupo A

📅 Data: 11 de junho de 2026

⏰ Horário: 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Guadalajara, Guadalajara, México

📺 Onde assistir: CazéTV e Disney+

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Arbitragem

🟨 Árbitro: Amin Mohamed (Egito)

🚩 Assistentes: Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha (Egito)

🖥️ VAR: Joe Dickerson

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