A Bélgica desembarca na Copa do Mundo de 2026 de cara nova e com o espírito totalmente renovado. Depois de um período de crise que culminou na queda do ex-técnico, Domenico Tedesco, a seleção encontrou em Rudi Garcia o estrategista ideal para gerenciar o vestiário. Mesclando a genialidade de Kevin De Bruyne com o retorno de peças fundamentais e uma safra de jovens explosivos, os belgas assumem a postura de forasteiros perigosos.

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🌍 Cenário: como a Bélgica chega à Copa do Mundo?

A seleção belga chega ao Mundial com os pés no chão, ciente de que não faz parte do primeiro escalão de favoritos, mas blindada por um elenco experiente. O time passou por apuros na Liga das Nações, o que forçou a troca na comissão técnica.

Desde que assumiu, Rudi Garcia conseguiu estabilizar a equipe taticamente nas Eliminatórias e, acima de tudo, gerenciar egos: sua contratação foi o pilar para costurar o retorno do goleiro Thibaut Courtois à equipe. Com a união restabelecida, a meta inicial é passar da fase de grupos e deixar o talento decidir no mata-mata.

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📈 Melhor campanha em Copas

A melhor participação da história da Bélgica aconteceu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando a equipe conquistou a medalha de bronze. Naquela ocasião, o time liderado por Eden Hazard, Lukaku e De Bruyne eliminou o Brasil nas quartas de final em uma atuação memorável e só parou na campeã França, consolidando o auge daquela geração.

✨ Fato curioso: o "pequeno país" que fala três línguas

A Bélgica é um dos países mais curiosos culturalmente dentro de um vestiário. A nação é dividida politicamente e possui três idiomas oficiais: o holandês, o francês e o alemão. Para evitar divisões ou favorecimentos regionais dentro do elenco, os jogadores e a comissão técnica adotaram há anos o inglês como a língua oficial para preleções, treinos e conversas internas. Um exemplo de união pelo futebol.

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⚡ O cara do time: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne continua sendo o cérebro, o capitão e a engrenagem da Bélgica. Caminhando para a sua "última dança" em Copas do Mundo, o meio-campista compensa o ritmo físico de outrora com uma leitura de jogo impecável e passes que parecem desenhados. Ele é o líder que guia os mais jovens e a certeza de que a Bélgica pode clarear qualquer partida difícil em um único lance.

Kevin de Bruyne defendendo a seleção belga em 2022 (Foto: Odd ANDERSEN /AFP)

👁️ Fique de olho: Jeremy Doku

Se De Bruyne pensa o jogo, Jeremy Doku é quem destrói as defesas adversárias. O ponta-esquerda chega com o status de um dos dribladores mais letais e explosivos do futebol atual. Atuando em alto nível na Premier League, Doku é a principal arma de escape da Bélgica: sua capacidade de vencer duelos individuais no um contra um e quebrar linhas em velocidade máxima promete infernizar as defesas na América do Norte.

Jeremy Doku defendendo a Bélgica durante jogo. (Foto: DIRK WAEM / BELGA MAG / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Bélgica?

O comandante dos belgas é o francês Rudi Garcia. O experiente treinador de 62 anos faz a sua estreia à frente de uma seleção nacional após uma carreira vitoriosa em clubes como Lille (onde promoveu Eden Hazard e foi campeão francês), Roma, Lyon, Al-Nassr e Napoli. Conhecido por montar equipes equilibradas e por sua excelente gestão de grupo, Garcia busca entender o DNA belga e guiar a transição competitiva da seleção.

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📋 Time base (4-2-3-1)

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Zeno Debast, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere.

📅 Agenda da Bélgica na fase de grupos

Bélgica x Egito

⚽ Fase de grupos (Grupo G);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 16h (de Brasília);

🏟️ Lumen Field Stadium, Seattle, EUA.

Bélgica x Irã

⚽ Fase de grupos (Grupo G);

📅 21 de junho, domingo, às 16h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Nova Zelândia x Bélgica

⚽ Fase de grupos (Grupo G);

📅 27 de junho, sábado, às 00h (de Brasília);

🏟️ BC Place Stadium, Vancouver, CAN.

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