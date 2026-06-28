Chaveamento do Brasil na Copa do Mundo repercute: 'Não é possível' Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29)

Nos 16 avos de final da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar o Japão. A bola rola nesta segunda-feira (29), às 14h (Brasília), em jogo que promete fortes emoções. Antes mesmo da partida, o chaveamento da Seleção Brasileira no caminho para uma possível final já começou a repercutir entre torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Se passar do Japão na Copa do Mundo, por exemplo, o Brasil vai enfrentar a Noruega, de Haaland, ou a Costa do Marfim. Nas quartas de final, o adversário mais provável seria a Inglaterra. RD Congo, Equador e México também são possibilidades.

➡️Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'

Na semifinal, o favorito para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo é rival: a Argentina de Lionel Messi. Nas redes sociais, o caminho da Seleção Brasileira repercutiu muito entre torcedores. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Veja comentários

Muita gente falando da Argentina, mas o chaveamento do Brasil até uma quartas de final é molezinha também… https://t.co/dwLJOUucA9 — newscolina (@newscolina) June 28, 2026

Não acho não, Brasil corre risco em todas as fases kkkkk mas a Argentina pra ser campeã vai ter que passar por Egito, Colômbia, Brasil ou Inglaterra, frança, não é tão fácil assim não kkkkkk — 🐈‍⬛ (@refaelita) June 28, 2026

Muito mais complicado.

Se der a lógica a Noruega é e está chatinha demais.

Brasil nunca ganhou deles — ◤✠◢ Rick Alves ◤✠◢ (@RckGiraf) June 28, 2026

mds não consigo não ver o brasil na semi final tendo esse chaveamento pqp não é possível meu deus https://t.co/CsZ9xBj6pL — ᵏᵃʳˡⁱⁿʰᵃ⁷ (@minzjeon) June 28, 2026

Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo

O Brasil garantiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo e, agora, se prepara para o mata-mata. O primeiro desafio será nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), diante do Japão. Em caso de vitória, a Seleção Brasileira pode ter uma sequência de confrontos complicados até uma possível final do Mundial.

Seleção BrasileiraHá 18 horasMonte sua seleção dos melhores jogadores da primeira fase da Copa do MundoCopa do Mundo 2026Há 10 horasSeleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãsSeleção BrasileiraHá 13 horas

continua após a publicidade

➡️ Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo de 2026

➡️Acesse o simulador do Lance! e faça suas combinações até a final

Oitavas de final: Haaland pode ser o primeiro grande desafio do Brasil na Copa do Mundo

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França.

Quartas de final: Inglaterra desponta como principal ameaça

As quartas de final podem colocar a primeira campeã mundial no caminho do Brasil na Copa do Mundo. A Inglaterra, liderada por Harry Kane, enfrenta RD Congo na segunda fase e, caso avance, terá pela frente México ou Equador nas oitavas. Assim, qualquer uma dessas quatro seleções pode cruzar o caminho da Canarinho, desde que o Brasil também confirme sua classificação.

Semifinal: clássico contra a Argentina pode acontecer

Uma eventual semifinal pode reservar um dos maiores clássicos do futebol mundial: Brasil x Argentina. A atual campeã do mundo tem um caminho, em tese, mais tranquilo. Na Segunda Fase, enfrenta Cabo Verde e, se avançar, poderá medir forças com Austrália ou Egito nas oitavas.

🤑 Aposte em todos os jogos do Brasil da Copa do Mundo! Clique e saiba mais! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável