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Chaveamento do Brasil na Copa do Mundo repercute: 'Não é possível'

Seleção Brasileira enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 14:51
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Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo
Ancelotti com o Brasil na Copa do Mundo (Joao Bravo/Sports Press Photo / SPP) Photo / Folhapress)

Nos 16 avos de final da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar o Japão. A bola rola nesta segunda-feira (29), às 14h (Brasília), em jogo que promete fortes emoções. Antes mesmo da partida, o chaveamento da Seleção Brasileira no caminho para uma possível final já começou a repercutir entre torcedores nas redes sociais.

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    • Se passar do Japão na Copa do Mundo, por exemplo, o Brasil vai enfrentar a Noruega, de Haaland, ou a Costa do Marfim. Nas quartas de final, o adversário mais provável seria a Inglaterra. RD Congo, Equador e México também são possibilidades.

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    Na semifinal, o favorito para enfrentar o Brasil na Copa do Mundo é rival: a Argentina de Lionel Messi. Nas redes sociais, o caminho da Seleção Brasileira repercutiu muito entre torcedores. Veja os comentários abaixo:

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    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo
    Neymar volta à Seleção no jogo entre Brasil x Escócia pela Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Veja comentários

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    Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final, prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses inspiram mais cuidado por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols marcados nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer uma goleada por 4 a 1 para a França.

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    Uma eventual semifinal pode reservar um dos maiores clássicos do futebol mundial: Brasil x ArgentinaA atual campeã do mundo tem um caminho, em tese, mais tranquilo. Na Segunda Fase, enfrenta Cabo Verde e, se avançar, poderá medir forças com Austrália ou Egito nas oitavas.

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