logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fala de Scaloni sobre Messi após vitória da Argentina viraliza: 'Vamos fingir'

Treinador sobre presença de camisa 10 no banco de reservas

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 14:40
Favorite o Lance! no Google
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina vence a Jordânia por 3 a 1, no último sábado (27), no Texas, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O meia Lionel Messi começou o confronto no banco de reservas, mas entrou durante o segundo tempo para marcar o último gol da vitória. Após a partida, uma fala do técnico Lionel Scaloni sobre o camisa 10 viralizou.

continua após a publicidade
  • Goleiro Dibu Martínez faz gestos com a mão

    Entenda a participação de Dibu Martínez no gol de falta da Argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami

    Argentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da Copa

    Seleção Brasileira
    Há 4 horas
  • Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)

    Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: ‘Palmeiras da Copa’

    Fora de Campo
    Há 12 horas

    • ➡️ Quais jogos da segunda fase da Copa do Mundo vão passar na Globo?

    Durante a coletiva de imprensa após a partida, o treinador afirmou que o próprio Messi preferiu iniciar a partida entre os reservas. De acordo com Scaloni, o meia quis dar minutos para outros companheiros de equipe ao invés de ter mais minutos em campo e, consequentemente, ter mais oportunidades de ampliar os próprios recordes.

    ➡️ Messi comemora classificação da Argentina para mata-mata: 'Seguimos'

    — Messi poderia ter jogado os 90 minutos (contra a Jordânia) e aumentar essa lenda, mas preferiu dar minutos aos seus companheiros e pensar no grupo. Ele não pensa nos números como as pessoas tanto falam — declarou o treinador da Argentina.

    continua após a publicidade

    A fala de Lionel Scaloni viralizou nas redes sociais. Torcedores repercutiram a decisão do treinador e a declaração sobre a liderança de Messi dentro do elenco. Veja abaixo:

    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Como foi Argentina x Jordânia?

    Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo 2026Quais jogos da segunda fase da Copa do Mundo vão passar na Globo?Há 4 minutos
    O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
    Fórmula 1Em boa atuação de Bortoleto, torcida detona Audi na F1: 'Essa carroça'Há 49 minutos
    Messi comemora gol da Argentina sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi comemora classificação da Argentina para mata-mata: 'Seguimos'Há 1 hora
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da segunda fase da CopaHá 1 hora
    Paquetá durante partida da Seleção contra o Panamá (Foto: Divulgação/CBF)
    Fora de CampoPentacampeão do mundo critica Paquetá ao lamentar ausência de Alex na CopaHá 2 horas
    Comandante não continuará sob comando da França após Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do Mundo 2026Deschamps faz auxiliar da França chorar com carta emocionante; vejaHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Diogo Jota será homenageado novamente nesta Copa, desta vez, em Portugal x Croácia (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo: Portugal homenageia Diogo Jota em jogo contra Croácia
    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
    Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha'
    Jhon Arias, do Palmeiras, em ação pela Colômbia
    Atuação de Jhon Arias contra Portugal repercute no exterior: 'Meu Deus'
    Argentina se classificou com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Chaveamento da Argentina vira piada entre torcedores: 'Palmeiras da Copa'
    André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão
    Rizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso'
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Argentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'
    O meio-campista da Argélia, Fares Chaibi (camisa 10), e o meio-campista da Áustria, Florian Grillitsch (camisa 10), disputam a bola durante a partida de futebol do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argélia e Áustria, no Kansas City Stadium, em Kansas City, em 27 de junho de 2026. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Argélia x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo
    Argentina está classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: Aric Becker / AFP)
    Jordânia x Argentina: veja os melhores momentos do jogo do Grupo J da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a final
    Lionel Messi marcando gol de falta em Jordânia e Argentina pela Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Torcedores vão à loucura com golaço de Messi em Jordânia x Argentina: 'Histórico'
    Messi em Jordânia x Argentina da Copa do Mundo
    Imagens de Messi em Jordânia x Argentina viralizam: 'Habitual'
    Impedimento em Colômbia x Portugal revolta web: 'Inacreditável'
    Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Cristiano Ronaldo vira assunto com Messi em Portugal x Colômbia: 'Fugiu'
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo
    Denílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar'