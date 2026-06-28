Fala de Scaloni sobre Messi após vitória da Argentina viraliza: 'Vamos fingir'
Treinador sobre presença de camisa 10 no banco de reservas
A Argentina vence a Jordânia por 3 a 1, no último sábado (27), no Texas, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O meia Lionel Messi começou o confronto no banco de reservas, mas entrou durante o segundo tempo para marcar o último gol da vitória. Após a partida, uma fala do técnico Lionel Scaloni sobre o camisa 10 viralizou.
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Durante a coletiva de imprensa após a partida, o treinador afirmou que o próprio Messi preferiu iniciar a partida entre os reservas. De acordo com Scaloni, o meia quis dar minutos para outros companheiros de equipe ao invés de ter mais minutos em campo e, consequentemente, ter mais oportunidades de ampliar os próprios recordes.
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— Messi poderia ter jogado os 90 minutos (contra a Jordânia) e aumentar essa lenda, mas preferiu dar minutos aos seus companheiros e pensar no grupo. Ele não pensa nos números como as pessoas tanto falam — declarou o treinador da Argentina.
A fala de Lionel Scaloni viralizou nas redes sociais. Torcedores repercutiram a decisão do treinador e a declaração sobre a liderança de Messi dentro do elenco. Veja abaixo:
vamos fingir que o time todo não joga pra ele...— Thiago 🇾🇪 (@_thiiagolima) June 28, 2026
Aham, e eu sou o grilo falante... óbvio que está atrás dos números— las (@_lasx) June 28, 2026
A diferença é que alguns perseguem números. Outros viram lenda naturalmente.— Cabra da Peste | Futebol (@CabraDaPesteFC) June 28, 2026
Se pensansse nos companheiros mesmo não bateria todas as faltas e penaltis que o time tem, isso aí é a maior balela que tem. Ele pensa sim nos números— Renato Aguiar (@Renatoneto55650) June 28, 2026
Quando o maior da história não precisa correr atrás de números, é porque já fez história suficiente. pic.twitter.com/G539xDKacX— Nina (@annenyks) June 28, 2026
Como foi Argentina x Jordânia?
Na etapa inicial, a Argentina não tomou conhecimento da Jordânia e controlou o confronto do início ao fim. Aos 18 minutos, Lo Celso abriu o placar em uma linda cobrança de falta no ângulo, embora o goleiro Abu Laila tenha falhado ao tentar adivinhar o canto da cobrança. Em outra chegada, Tagliafico cruzou rasteiro para Lautaro Martínez, que finalizou no travessão, enquanto Senesi cabeceou no rebote para grande defesa de Laila. No entanto, o defensor levou um chute no rosto de Al-Rashdan, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. E aos 30 minutos, Lautaro Martínez converteu a cobrança e ampliou a vantagem da Albiceleste. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área e finalizou de canhota para defesa de Laila.
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No segundo tempo, a Argentina quase ampliou sobre a Jordânia com Lautaro Martínez soltando uma bomba da intermediária ofensiva e carimbando o travessão. No entanto, a equipe asiática diminuiu aos nove minutos com Al-Taamari recebendo um cruzamento rasteiro do lado direito e dando um carrinho na bola para estufar as redes. E aos 34 minutos, Messi cobrou uma falta rasteira à la Ronaldinho Gaúcho para ampliar o marcador e dar números finais a vitória da Albiceleste.
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