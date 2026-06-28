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Argentina tem caminho mais fácil que o Brasil. Acesse o simulador

As duas seleções podem se enfrentar na semifinal. Confira a tabela do mata-mata

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 01:12
Atualizado há 2 minutos
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Messi salta e comemora o terceiro gol da Argentina na vitória sobre a Jordânia
Messi comemora o terceiro gol da Argentina sobre a Jordânia, o 19º do craque na história das Copas (Foto Paul Ellis / AFP)

Com os resultados deste sábado (27), última rodada da fase de grupos, ficaram definidos todos os 16 confrontos da segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil já tinha escapado de enfrentar quatro seleções favoritas — França, Espanha, Alemanha e Holanda, todas na outra chave — e ontem se livrou de mais uma: Portugal, que empatou com a Colômbia por 0 a 0, ficou em segundo lugar no Grupo K e também caiu na outra chave. Em compensação, a Seleção Brasileira teve a confirmação de que a Inglaterra, primeira colocada do Grupo L após vencer o Panamá por 2 a 0, poderá cruzar o seu caminho nas quartas-de-final. A Argentina será o adversário na semifinal, se as duas seleções sul-americanas avançarem até lá.

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    • Na comparação com a Argentina, o caminho do Brasil é, em teoria, mais difícil. A Seleção encara o Japão no primeiro mata-mata, segunda-feira (29), às 14h, e, se passar, poderá ter pela frente a Noruega, do artilheiro Haaland, nas oitavas. Os noruegueses enfrentam a Costa do Marfim, na terça (30), às 14h, em Dallas. Já a seleção de Messi pega Cabo Verde, na sexta-feira (03), em Miami e, se avançar, enfrenta o vencedor de Austrália x Egito nas oitavas de final. Nas quartas, pegaria uma dessas quatro seleções: Suíça x Argélia ou Colômbia x Gana, que se enfrentam nessa primeira rodada do mata-mata. Acesse o simulador do Lance!, veja a tabela e simule os confrontos da segunda fase.

    Chaveamento da fase de mata-mata da Copa do Mundo

    Estes serão os confrontos da primeira rodada de mata-mata:

    1. África do Sul x Canadá - domingo (28), às 16h, em Los Angeles
    2. Brasil x Japão - segunda-feira (29), às 14h, em Houston
    3. Alemanha x Paraguai - segunda-feira (29), às 17h30, em Boston
    4. Holanda x Marrocos - segunda-feira (29), às 22h, em Monterrey
    5. Costa do Marfim x Noruega - terça-feira (30), às 14h, em Dallas
    6. França x Suécia - terça-feira (30), às 18h, em Nova Jersey
    7. México x Equador - terça-feira (30), às 22h, na Cidade do México
    8. Inglaterra x RD Congo - quarta-feira (1), às 13h, em Atlanta
    9. Bélgica x Senegal - quarta-feira (1), às 17h, em Seattle
    10. Estados Unidos x Bósnia - quarta-feira (1), às 21h, em Santa Clara
    11. Espanha x Áustria - quinta-feira (2), às 16h, em Los Angeles
    12. Portugal x Croácia - quinta-feira (2), às 20h, em Toronto
    13. Suíça x Argélia- sexta-feira (3), em Vancouver
    14. Austrália x Egito - sexta-feira (3), às 15h, em Dallas
    15. Argentina x Cabo Verde - sexta-feira (3), às 19h, em Miami
    16. Colômbia x Gana - sexta-feira (3), às 22h30, em Kansas City
    O volante Samuel Moutoussamy comemora a classificação do Congo após a vitória sobre o Uzbequistão (Foto Molly Darlington/Getty Images/AFP)

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    RD Congo é o melhos dos terceiros colocados

    Na rodada de sábado (27) foram definidos também os 8 melhores terceiros colocados da fase de grupos. Uma novidade desta Copa, com 48 seleções. E a última dessas seleções classificadas foi a Argélia, após um empate dramático com a Áustria por 3 a 3, na última rodada do Grupo J. Os austríacos empataram o jogo no último instante dos acréscimos do segundo tempo. Até então, o Irã estava se classificando como oitavo melhor entre os terceiros colocados. Com o gol no final, a Áustria avançou em segundo lugar e a Argélia, em terceiro, ambas com 4 pontos. O Irã tinha 3.

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    A República Democrática do Congo assegurou a vaga ao vencer o Uzbequistão, de virada, por 3 a 1. Os congoleses terminaram com 4 pontos e saldo de 1 gol, a melhor campanha entre todos os terceiros colocados. Agora, enfrentarão a Inglaterra no mata-mata, na quarta-feira (1), às 13h, em Atlanta.

    O atacante Yoane Wissa, que joga no Newcastle, na Premier League, foi um dos heróis do jogo, marcando dois gols, o primeiro de pênalti, aos 23 minutos do segundo tempo, empatando a partida, depois que Shomurodov abriu o placar no primeiro tempo para o Uzbequistão. Fiston Mayele fez o gol da virada, aos 33, e Wissa completou o placar, aos 45.

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    As outras terceiras colocadas que se classificaram foram Suécia, EquadorBósniaParaguai, Gana e Senegal,a única que avançou com 3 pontos, mas saldo de 2 gols . Clique aqui para entrar na tabela da Copa do Mundo. Depois, é só retornar para a aba 'fase de grupos' e clicar no banner verde para ver a classificação dos melhores terceiros colocados!

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