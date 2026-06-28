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Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha'

Rubro-Negro publicou informação errada nas redes sociais

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 08:55
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Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Uma atitude do Flamengo, nesta sexta-feira (26), durante a Copa do Mundo, incomodou muitos torcedores de clubes rivais nas redes sociais. Depois do gol de Gonzalo Plata em Equador x Alemanha, o Rubro-Negro publicou uma informação incorreta.

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    • Depois do gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha, o Rubro-Negro se tornou o único clube brasileiro com jogadores a marcar nos últimos três mundiais.

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    Quando foi enaltecer o feito, no entanto, o Flamengo cometeu um equívoco. No perfil oficial do X, o Rubro-Negro publicou: "Lista de clubes brasileiros com gols em 3 copas do mundo seguidas além do Flamengo: Fim da lista".

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    A informação é incorreta. O Botafogo, por exemplo, teve representantes que marcaram em cinco Copas do Mundo seguidas: 58, 62, 66, 70 e 74. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Flamengo deram aquela provocada. Veja os comentários abaixo:

    Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo
    Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Veja repercussão dos rivais

    Gols do Flamengo em três copas seguidas

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    Nas últimas três Copas do Mundo, o Flamengo foi o único clube que teve jogadores marcando gol em todas. Em 2018, Paolo Guerrero. Em 2022, Arrascaeta. Em 2026, Gonzalo Plata. Já o Botafogo teve representantes fazendo gols em cinco mundiais seguidos. Em 58, Nilton Santos e Didi fizeram. Em 62, Garrincha, Zagallo e Amarildo foram os autores. Em 66, Rildo. Em 70 e 74, Jairzinho.

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