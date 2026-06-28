Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha' Rubro-Negro publicou informação errada nas redes sociais

Uma atitude do Flamengo, nesta sexta-feira (26), durante a Copa do Mundo, incomodou muitos torcedores de clubes rivais nas redes sociais. Depois do gol de Gonzalo Plata em Equador x Alemanha, o Rubro-Negro publicou uma informação incorreta.

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Depois do gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha, o Rubro-Negro se tornou o único clube brasileiro com jogadores a marcar nos últimos três mundiais.

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Quando foi enaltecer o feito, no entanto, o Flamengo cometeu um equívoco. No perfil oficial do X, o Rubro-Negro publicou: "Lista de clubes brasileiros com gols em 3 copas do mundo seguidas além do Flamengo: Fim da lista".

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A informação é incorreta. O Botafogo, por exemplo, teve representantes que marcaram em cinco Copas do Mundo seguidas: 58, 62, 66, 70 e 74. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Flamengo deram aquela provocada. Veja os comentários abaixo:

Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Veja repercussão dos rivais

Vcs adoram uma mentira hein kkkkkk — Catraca Botafogo ★彡 (@catracabotafogo) June 27, 2026

KKKKKKKKKKKKKK Voces passam muita vergonha pic.twitter.com/L4t5shf4z4 — D€IVI$$ØNᵇᶠʳ ★彡🇧🇷 (@Deivisson_bfr) June 27, 2026

Mentira!



​🔥 BOTAFOGO

• 1958: Nílton Santos, Didi

• 1962: Garrincha, Amarildo, Zagallo

• 1966: Rildo

• 1970: Jairzinho

• 1974: Jairzinho

​🐳 SANTOS

• 1958: Pelé

• 1962: Pelé, Zito

• 1966: Pelé

• 1970: Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto — Brasileiro não merece pena, em especial o Carioca (@thiagosr_1007) June 27, 2026

Imagina se o fla tivesse a história do Botafogo na seleção... mas eles fingem que não ligam kkkkk — FOGOL ☆ (@FOGOL_) June 27, 2026

Gols do Flamengo em três copas seguidas

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Nas últimas três Copas do Mundo, o Flamengo foi o único clube que teve jogadores marcando gol em todas. Em 2018, Paolo Guerrero. Em 2022, Arrascaeta. Em 2026, Gonzalo Plata. Já o Botafogo teve representantes fazendo gols em cinco mundiais seguidos. Em 58, Nilton Santos e Didi fizeram. Em 62, Garrincha, Zagallo e Amarildo foram os autores. Em 66, Rildo. Em 70 e 74, Jairzinho.

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