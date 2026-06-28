Rivais se irritam com atitude do Flamengo: 'Passou vergonha'
Rubro-Negro publicou informação errada nas redes sociais
Uma atitude do Flamengo, nesta sexta-feira (26), durante a Copa do Mundo, incomodou muitos torcedores de clubes rivais nas redes sociais. Depois do gol de Gonzalo Plata em Equador x Alemanha, o Rubro-Negro publicou uma informação incorreta.
Depois do gol de Gonzalo Plata contra a Alemanha, o Rubro-Negro se tornou o único clube brasileiro com jogadores a marcar nos últimos três mundiais.
➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
Quando foi enaltecer o feito, no entanto, o Flamengo cometeu um equívoco. No perfil oficial do X, o Rubro-Negro publicou: "Lista de clubes brasileiros com gols em 3 copas do mundo seguidas além do Flamengo: Fim da lista".
➡️ Mãe de Cristiano Ronaldo manda recado antes de Portugal x Colômbia
A informação é incorreta. O Botafogo, por exemplo, teve representantes que marcaram em cinco Copas do Mundo seguidas: 58, 62, 66, 70 e 74. Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais do Flamengo deram aquela provocada. Veja os comentários abaixo:
Veja repercussão dos rivais
Vcs adoram uma mentira hein kkkkkk— Catraca Botafogo ★彡 (@catracabotafogo) June 27, 2026
KKKKKKKKKKKKKK Voces passam muita vergonha pic.twitter.com/L4t5shf4z4— D€IVI$$ØNᵇᶠʳ ★彡🇧🇷 (@Deivisson_bfr) June 27, 2026
Mentira!— Brasileiro não merece pena, em especial o Carioca (@thiagosr_1007) June 27, 2026
🔥 BOTAFOGO
• 1958: Nílton Santos, Didi
• 1962: Garrincha, Amarildo, Zagallo
• 1966: Rildo
• 1970: Jairzinho
• 1974: Jairzinho
🐳 SANTOS
• 1958: Pelé
• 1962: Pelé, Zito
• 1966: Pelé
• 1970: Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto
Imagina se o fla tivesse a história do Botafogo na seleção... mas eles fingem que não ligam kkkkk— FOGOL ☆ (@FOGOL_) June 27, 2026
Gols do Flamengo em três copas seguidas
🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa do Mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável.
Nas últimas três Copas do Mundo, o Flamengo foi o único clube que teve jogadores marcando gol em todas. Em 2018, Paolo Guerrero. Em 2022, Arrascaeta. Em 2026, Gonzalo Plata. Já o Botafogo teve representantes fazendo gols em cinco mundiais seguidos. Em 58, Nilton Santos e Didi fizeram. Em 62, Garrincha, Zagallo e Amarildo foram os autores. Em 66, Rildo. Em 70 e 74, Jairzinho.
➡️Botafogo manda recado após gafe do Flamengo sobre Copa do Mundo
Tudo sobre