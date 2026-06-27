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Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs

Jogadores e comissão técnica estão hospedados no hotel Hyatt Regency

PorMarcio DolzanEnviado Especial
27/06/2026 20:23
Atualizado há 3 minutos
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HOUSTON, TX (EUA) - A delegação da Seleção Brasileira desembarcou em Houston na noite deste sábado (27), no Texas, cidade que receberá o duelo entre Brasil e Japão, pelos 16 avos da Copa do Mundo. O confronto será realizado nesta segunda-feira (29), às 14 (de Brasília), no NRG Stadium.

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    • Chegando em Houston, a Seleção Brasileira foi cercada por muito calor. No momento da chegada ao hotel, os termômetros marcavam 34ºC, com sensação térmica de 39ºC. Além da alta temperatura na cidade, os jogadores também se depararam com uma recepção calorosa por parte dos torcedores brasileiros que estão nos Estados Unidos.

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    Centenas de torcedores se aglomeraram em frente ao hotel para tentar ver os jogadores e enviar apoio para a fase decisiva da Copa do Mundo que se inicia.

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    Vestidos de amarelo, torcedores brasileiro recpcional jogadores da Seleção Brasileira no Texas, EUA
    Torcedores brasileiro recpcionam jogadores da Seleção Brasileira no Texas, EUA (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

    Danilo, Neymar, Alisson, Vini Jr, Martinelli, Marquinhos, Endrick, Paquetá deram atenção especial aos torcedores. Casemiro atendeu aos fãs do MVA (Movimento Verde e Amarelo), torcida organizada do Brasil.

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    Mais sobre 🟡Brasil x Japão🔴

    O Brasil enfrenta o Japão na segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

    A Seleção Brasileira chega ao mata-mata como primeira colocada do Grupo C, com sete pontos e saldo de seis gols após golear Haiti e Escócia por 3 x 0 em duas apresentações convincentes que sucederam o empate por 1 x 1 com Marrocos na estreia.

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    Do outro lado, o Japão avançou na segunda posição do Grupo F, invicto, com cinco pontos somados em dois empates contra Holanda (2 x 2) e Suécia (1 x 1), além de uma vitória sobre a Tunísia por 4 x 0.

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