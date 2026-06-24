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CazéTV bate novo recorde mundial em Escócia x Brasil; veja números

Seleção brasileira está vencendo por 2 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 20:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra a Escócia. (Foto: Reprodução)

Na partida entre a Seleção Brasileira Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo, a CazéTV bateu o recorde o número de usuários simultâneos que o canal já teve desde a estreia do Brasil no Mundial 2026, consolidando-se como a maior live esportiva de um canal no Youtube.

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    O primeiro recorde que a CazéTV bateu foram 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil Croácia em 2022, onde a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

    Na primeira partida desse ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV, e SBT, e os números, antes mesmo de a bola rolar, foram 9 milhões. E assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos.

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    Já na partida entre Brasil Haiti, a CazéTV bateu o recorde histórico com mais de 16 milhões de simultâneos antes mesmo da bola rolar.

    CazéTV bateu recorde histórico em Brasil x Haiti. (Foto: Reprodução)

    Ainda no primeiro tempo do confronto, que ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, a CazéTV registrou a marca impressionante de mais de 18 milhões de aparelhos conectados simultaneamente.

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    Carlo Ancelotti explica escolha de Rayan para Brasil x Escócia

    Com a lesão de Raphinha na partida contra o Haiti, na última sexta-feira (19), o técnico italiano teve que escolher um substituto para o duelo desta quarta-feira (24), contra a Escócia. Para o confronto, Carlo Ancelotti optou pela mesma solução que usou contra os haitianos e escalou Rayan.

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    Antes do início da partida, o treinador do Brasil explicou que a opção pelo ex-vascaíno se deve a ele ser um atacante completo.

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    – A escalação do Rayan é porque ele é um atacante completo. Foi centroavante no Vasco, jogou como ponta no Bournemouth, tem um chute forte, é bom de cabeça. Pode fazer uma boa partida – disse Carlo Ancelotti em entrevista ao SBT.

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