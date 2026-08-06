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Com surpresa, Corinthians está escalado para enfrentar o Internacional

Equipes se enfrentam pelo jogo da volta da Copa do Brasil

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/08/2026 19:04
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Uniforme do Corinthians
Corinthians está escalado para o confronto (Foto: Divulgação/Corinthians)

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Internacional, nesta quinta-feira (6), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na equipe que vai a campo, o técnico Fernando Diniz promoveu uma novidade.

O atacante Pedro Raul será titular e substitui Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia. O camisa 9 entrou no intervalo da partida contra o Athletico-PR, mas precisou ser substituído após voltar a sentir dores e deixou o gramado chorando.

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Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Pedro Raul e Kaio César.

Já a escalação do Internacional de Paulo Pezzolano para esta noite será Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Paulinho, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero.

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➡️ Tabela da Copa do Brasil

Partida de ida terminou com vantagem do Inter

No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Com o resultado, a equipe gaúcha abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para avançar de fase, o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já o Internacional garante a classificação com qualquer empate, vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

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A partida desta quinta-feira (6) será transmitida pela Amazon Prime Video.

Imagem da Neo Química Arena, casa do Corinthians
Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol do TimãoAlecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

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