Repórter da 'CazéTV de Portugal' pede aumento a Cristiano Ronaldo após goleada Jogador foi autor de dois gols contra o Uzbequistão

Após a goleada de Portugal sobre o Uzbequistão na Copa do Mundo, um repórter do canal LiveMode TV pediu um aumento salarial a Cristiano Ronaldo em entrevista. A brincadeira viralizou nas redes sociais, principalmente pelo bom humor do camisa 7, que fez dois gols na vitória da seleção portuguesa nesta terça-feira (23).

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O jornalista brincou desta maneira pelo fato de Cristiano Ronaldo ser um dos acionistas da holding LiveMode, que comanda, além da LiveMode TV, de Portugal, a CazéTV no Brasil. O entrevistador perguntou sobre o jogo da seleção portuguesa e também questionou o astro do Al-Nassr sobre uma possibilidade de melhoria salarial, por ser o "patrão".

Confira o trecho da entrevista:

Um repórter da LiveMode TV (a "CazeTV" de Portugal) foi entrevistar o Cristiano Ronaldo depois do jogo e.. PEDIU UM AUMENTO



Se você não sabe, o Cristiano é um dos ACIONISTAS da LiveMode. pic.twitter.com/qSkt3oUrlY — DataFut (@DataFutebol) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Cristiano Ronaldo é dono da CazéTV? Saiba a relação do craque com o canal

A CazéTV é detentora de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 e, Cristiano Ronaldo tem parceria comercial com a holding que controla o canal. O craque português comprou ações da Live Mode TV, que no final de 2025 lançou um projeto em Portugal e, junto da emissora brasileira, pertence à holding Live Mode.

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Desde a consolidação da parceria, a presença do camisa 7 no Mundial com Portugal era um dos trunfos do negócio. O foco principal do projeto é a criação de conteúdos de futebol com alta participação do público.

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Cristiano Ronaldo fala sobre a parceria

— A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais — afirmou Cristiano após ser anunciado como parceiro da holding.

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We're proud to announce that Cristiano Ronaldo is the newest partner of LiveModeTV.



Together, we're bringing live football to YouTube in a new way, with fans at the center of everything.



Follow @LiveModeTV_PT and subscribe to https://t.co/z7313uZ2nr to find out more. pic.twitter.com/XMc7pdHFAK — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) May 14, 2026

Diferenças entre CazéTV e Live Mode TV

O canal Live Mode TV, em Portugal, pertence à Live Mode, mas possui uma gestão independente da Cazé TV. Apesar de pertencerem a mesma holding, o funcionamento de cada uma delas é feito de formas separadas, assim como a parceria com Cristiano Ronaldo, que não te relação com o canal de Casimiro Miguel.

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Além disso, enquanto a Live Mode adquiriu os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV no Brasil, a Live Mode TV exibirá apenas uma partida por dia em Portugal, somando 34 jogos ao longo do torneio.

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