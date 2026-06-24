CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da Copa
Últimos jogos da fase de grupos estão definidos
A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.
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Com seis jogos por dia e com as seleções dos mesmos grupos se enfrentando nos mesmos horários, certos jogos terão prioridade na grade das empresas. Nesta quarta-feira, o Brasil joga contra a Escócia no mesmo horário em que o Marrocos pega o Haiti pelo Grupo C.
Quais serão os jogos da CazéTV na terceira rodada da Copa do Mundo?
A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em 12 partidas da terceira rodada da fase de grupos. Entre elas estão os duelos de Portugal, Argentina e dos adversários do Brasil no Grupo C: Haiti e Marrocos.
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Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na terceira rodada da fase de grupos:
Quarta-feira (24/6)
- Suíça x Canadá — EXCLUSIVO CazéTV
- Bósnia x Catar — EXCLUSIVO CazéTV
- Escócia x Brasil
- Marrocos x Haiti — EXCLUSIVO CazéTV
- Tchéquia x México
- África do Sul x Coreia do Sul — EXCLUSIVO CazéTV
Quinta-feira (25/6)
- Colômbia x Portugal — EXCLUSIVO CazéTV
- Curaçao x Costa do Marfim
- Japão x Suécia
- Tunísia x Holanda — EXCLUSIVO CazéTV
- Turquia x Estados Unidos
- Paraguai x Austrália — EXCLUSIVO CazéTV
Sexta-feira (26/6)
- Noruega x França
- Senegal x Iraque — EXCLUSIVO CazéTV
- Cabo Verde x Arábia Saudita
- Uruguai x Espanha
- Egito x Irã
- Nova Zelândia x Bélgica — EXCLUSIVO CazéTV
Sábado (27/6)
- Panamá x Inglaterra
- Croácia x Gana — EXCLUSIVO CazéTV
- Colômbia x Peru — EXCLUSIVO CazéTV
- Congo x Uzbequistão — EXCLUSIVO CazéTV
- Argélia x Áustria
- Jordânia x Argentina — EXCLUSIVO CazéTV
Quais serão os jogos da Globo na terceira rodada da Copa do Mundo?
Quarta-feira (24/6)
- Escócia x Brasil
- Tchéquia x México
Quinta-feira (25/6)
- Equador x Alemanha
- Curaçao x Costa do Marfim (Sportv 2)
- Japão x Suécia
- Turquia x Estados Unidos
Sexta-feira (26/6)
- Noruega x França
- Uruguai x Espanha
- Cabo Verde x Arábia Saudita (Sportv 2)
Sábado (27/6)
- Egito x Irã (0h)
- Panamá x Inglaterra
- Argélia x Áustria
Quais serão os jogos do SBT na terceira rodada da Copa do Mundo?
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Quarta-feira (24/6)
- Escócia x Brasil
Quinta-feira (25/6)
- Japão x Suécia
Sexta-feira (26/6)
- Uruguai x Espanha
Sábado (27/6)
- Panamá x Inglaterra
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