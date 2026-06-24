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CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da Copa

Últimos jogos da fase de grupos estão definidos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 05:20
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Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação)

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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    Com seis jogos por dia e com as seleções dos mesmos grupos se enfrentando nos mesmos horários, certos jogos terão prioridade na grade das empresas. Nesta quarta-feira, o Brasil joga contra a Escócia no mesmo horário em que o Marrocos pega o Haiti pelo Grupo C.

    Quais serão os jogos da CazéTV na terceira rodada da Copa do Mundo?

    A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em 12 partidas da terceira rodada da fase de grupos. Entre elas estão os duelos de Portugal, Argentina e dos adversários do Brasil no Grupo C: Haiti e Marrocos.

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    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na terceira rodada da fase de grupos:

    Quarta-feira (24/6)

    • Suíça x Canadá — EXCLUSIVO CazéTV
    • Bósnia x Catar — EXCLUSIVO CazéTV
    • Escócia x Brasil
    • Marrocos x Haiti — EXCLUSIVO CazéTV
    • Tchéquia x México
    • África do Sul x Coreia do Sul — EXCLUSIVO CazéTV

    Quinta-feira (25/6)

    1. Colômbia x Portugal — EXCLUSIVO CazéTV
    2. Curaçao x Costa do Marfim
    3. Japão x Suécia
    4. Tunísia x Holanda — EXCLUSIVO CazéTV
    5. Turquia x Estados Unidos
    6. Paraguai x Austrália — EXCLUSIVO CazéTV

    Sexta-feira (26/6)

    • Noruega x França
    • Senegal x Iraque — EXCLUSIVO CazéTV
    • Cabo Verde x Arábia Saudita
    • Uruguai x Espanha
    • Egito x Irã
    • Nova Zelândia x Bélgica — EXCLUSIVO CazéTV

    Sábado (27/6)

    1. Panamá x Inglaterra
    2. Croácia x Gana — EXCLUSIVO CazéTV
    3. Colômbia x Peru — EXCLUSIVO CazéTV
    4. Congo x Uzbequistão — EXCLUSIVO CazéTV
    5. Argélia x Áustria
    6. Jordânia x Argentina — EXCLUSIVO CazéTV
    Neymar faz sinal de positivo no treino da Seleção nos EUA
    Neymar deve ganhar minutos no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme / CBF)

    Quais serão os jogos da Globo na terceira rodada da Copa do Mundo?

    Quarta-feira (24/6)

    • Escócia x Brasil
    • Tchéquia x México

    Quinta-feira (25/6)

    • Equador x Alemanha
    • Curaçao x Costa do Marfim (Sportv 2)
    • Japão x Suécia
    • Turquia x Estados Unidos

    Sexta-feira (26/6)

    • Noruega x França
    • Uruguai x Espanha
    • Cabo Verde x Arábia Saudita (Sportv 2)

    Sábado (27/6)

    • Egito x Irã (0h)
    • Panamá x Inglaterra
    • Argélia x Áustria

    Quais serão os jogos do SBT na terceira rodada da Copa do Mundo?

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    Quarta-feira (24/6)

    • Escócia x Brasil

    Quinta-feira (25/6)

    • Japão x Suécia

    Sexta-feira (26/6)

    • Uruguai x Espanha

    Sábado (27/6)

    • Panamá x Inglaterra

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