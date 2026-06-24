CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da Copa Últimos jogos da fase de grupos estão definidos

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24) e a CazéTV, Globo e SBT já definiram quais serão os duelos transmitidos. Com permissões contratuais distintas sobre os direitos das partidas, as emissoras divulgaram quais duelos vão passar em suas respectivas telas.

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Com seis jogos por dia e com as seleções dos mesmos grupos se enfrentando nos mesmos horários, certos jogos terão prioridade na grade das empresas. Nesta quarta-feira, o Brasil joga contra a Escócia no mesmo horário em que o Marrocos pega o Haiti pelo Grupo C.

Quais serão os jogos da CazéTV na terceira rodada da Copa do Mundo?

A CazéTV, como única detentora de todos os 104 jogos do torneio, terá exclusividade em 12 partidas da terceira rodada da fase de grupos. Entre elas estão os duelos de Portugal, Argentina e dos adversários do Brasil no Grupo C: Haiti e Marrocos.

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Confira todos os jogos da Copa do Mundo que serão transmitidos pela CazéTV na terceira rodada da fase de grupos:

Quarta-feira (24/6)

Suíça x Canadá — EXCLUSIVO CazéTV

Bósnia x Catar — EXCLUSIVO CazéTV

Escócia x Brasil

Marrocos x Haiti — EXCLUSIVO CazéTV

Tchéquia x México

África do Sul x Coreia do Sul — EXCLUSIVO CazéTV

Quinta-feira (25/6)

Colômbia x Portugal — EXCLUSIVO CazéTV Curaçao x Costa do Marfim Japão x Suécia Tunísia x Holanda — EXCLUSIVO CazéTV Turquia x Estados Unidos Paraguai x Austrália — EXCLUSIVO CazéTV

Sexta-feira (26/6)

Noruega x França

Senegal x Iraque — EXCLUSIVO CazéTV

Cabo Verde x Arábia Saudita

Uruguai x Espanha

Egito x Irã

Nova Zelândia x Bélgica — EXCLUSIVO CazéTV

Sábado (27/6)

Panamá x Inglaterra Croácia x Gana — EXCLUSIVO CazéTV Colômbia x Peru — EXCLUSIVO CazéTV Congo x Uzbequistão — EXCLUSIVO CazéTV Argélia x Áustria Jordânia x Argentina — EXCLUSIVO CazéTV

Neymar deve ganhar minutos no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme / CBF)

Quais serão os jogos da Globo na terceira rodada da Copa do Mundo?

Quarta-feira (24/6)

Escócia x Brasil

Tchéquia x México

Quinta-feira (25/6)

Equador x Alemanha

Curaçao x Costa do Marfim (Sportv 2)

Japão x Suécia

Turquia x Estados Unidos

Sexta-feira (26/6)

Noruega x França

Uruguai x Espanha

Cabo Verde x Arábia Saudita (Sportv 2)

Sábado (27/6)

Egito x Irã (0h)

Panamá x Inglaterra

Argélia x Áustria

Quais serão os jogos do SBT na terceira rodada da Copa do Mundo?

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Quarta-feira (24/6)

Escócia x Brasil

Quinta-feira (25/6)

Japão x Suécia

Sexta-feira (26/6)

Uruguai x Espanha

Sábado (27/6)

Panamá x Inglaterra

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