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Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia

Jogo decide classificação do Grupo C, e Seleção busca 1º lugar da chave

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
24/06/2026 17:30
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Vestiário da Seleção Brasileira preparado para Brasil x Escócia
Vestiário da Seleção Brasileira preparado à espera do último jogo pelo Grupo C (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

MIAMI, FL (EUA) - Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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    Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

    E, depois de ficar de fora dos relacionados nos dois primeiros jogos do Mundial — ele chegou a ficar no banco na estreia, mas sem condições para atuar —, Neymar finalmente estará à disposição para a partida. A expectativa é de que ele entre no decorrer da partida.

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    Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

    A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

    Este será o 11º confronto entre as duas seleções na história, e o Brasil nunca perdeu. Ao todo, são oito oito vitórias e dois empates. O último confronto aconteceu em 2011, com vitória brasileira por 2 a 0.

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    Rayan entra na vaga de Raphinha
    Rayan substitui Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty images via AFP)

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