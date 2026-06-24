Escalação: sem Neymar e com Rayan, Brasil está definido contra a Escócia Jogo decide classificação do Grupo C, e Seleção busca 1º lugar da chave

MIAMI, FL (EUA) - Com Neymar no banco, e com Rayan entre os 11 iniciais, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com a Escócia. As seleções se enfrentam a partir das 19h (de Brasília) no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para terminar como líder da chave, a Seleção Brasileira precisa vencer e torcer para que Marrocos, que encara o Haiti no mesmo horário, não tire uma desvantagem de dois gols no saldo.

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Sem Raphinha, que se lesionou no jogo com o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti definiu Rayan como substituto pela direita. Ele irá compor o ataque ao lado de Vini Jr e Matheus Cunha.

E, depois de ficar de fora dos relacionados nos dois primeiros jogos do Mundial — ele chegou a ficar no banco na estreia, mas sem condições para atuar —, Neymar finalmente estará à disposição para a partida. A expectativa é de que ele entre no decorrer da partida.

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Assim, a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

Este será o 11º confronto entre as duas seleções na história, e o Brasil nunca perdeu. Ao todo, são oito oito vitórias e dois empates. O último confronto aconteceu em 2011, com vitória brasileira por 2 a 0.

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Rayan substitui Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty images via AFP)

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