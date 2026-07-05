Tempestade atinge Azteca antes de México x Inglaterra pela Copa Chegada das seleções mexicanas e inglesas é adiada após protocolo contra raios ser ativado no Azteca

A chegada das delegações de Inglaterra e México ao Estádio Azteca foi adiada neste domingo (5) por causa das condições climáticas na Cidade do México. O anúncio foi feito pelo sistema de som do estádio após a ativação do protocolo de segurança da Fifa para tempestades. Contudo, a previsão de início da partida segue o normal — 21h (de Brasília).

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Raios atingem região do estádio

A medida foi adotada depois que raios foram registrados nas proximidades do estádio, onde as seleções se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com isso, os ônibus das equipes tiveram a chegada ao local postergada até que as condições fossem consideradas seguras.

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Pouco antes, uma transmissão ao vivo da Sky Sports News registrou um raio caindo atrás dos jornalistas Kaveh Solhekol e Rob Dorsett, enquanto um forte trovão interrompia a entrada ao vivo.

🚨🤯 BREAKING: Thunderstorm protocol has been activated at the Estadio Azteca due to heavy rain, lightning, and thunder.



The game is EXPECTED TO BE DELAYED. ⛈️ pic.twitter.com/xvNTM6MuK7 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 5, 2026

Partida pode sofrer atraso

Pelas normas da Fifa, qualquer raio registrado em um raio de aproximadamente 10 quilômetros do estádio obriga a suspensão imediata das atividades por questões de segurança, independentemente de a partida já ter começado.

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O jogo só poderá ser iniciado após um intervalo mínimo de 30 minutos sem novos registros de descargas elétricas. Caso outro raio seja detectado durante esse período, a contagem é reiniciada, podendo provocar novos atrasos no cronograma da partida.

O icônico Estádio Azteca é palco de México e Inglaterra, valendo vaga nas oitavas da Copa do Mundo (Foto: Rodrigo Oropeza / AFP)

O protocolo da Fifa para eventos climáticos extremos

Em resposta ao Lance!, a Fifa detalhou o protocolo que será adotado durante a Copa do Mundo de 2026 para lidar com calor extremo e outros eventos climáticos. A entidade informou que haverá monitoramento meteorológico em tempo real nos Estados Unidos, Canadá e México. Em caso de temperaturas elevadas, medidas extras poderão ser acionadas nos estádios, incluindo áreas de resfriamento, distribuição ampliada de água e reforço das equipes médicas.

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Além do calor, a Fifa afirmou que monitora outros riscos meteorológicos. A equipe de preparação para emergências realiza reuniões frequentes com autoridades dos Estados Unidos, Canadá e México. Os estádios são obrigados a manter planos de evacuação e protocolos específicos para tempestades, raios e outros eventos climáticos severos, seguindo legislações locais e práticas internacionais.

Embora a entidade não tenha detalhado publicamente quais seriam os critérios para adiamentos ou interrupções de partidas, informou que continuará monitorando indicadores como o Índice de Calor e o Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ferramenta utilizada internacionalmente para medir o estresse térmico. Segundo a Fifa, protocolos de contingência poderão ser acionados em caso de condições climáticas extremas.

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Segundo a Fifa, os riscos climáticos fazem parte do planejamento do torneio e são avaliados em conjunto com cidades-sede, administradores dos estádios e órgãos nacionais responsáveis pela meteorologia e gestão de emergências.

Por fim, a entidade declarou que o calendário da competição também foi elaborado levando em consideração fatores climáticos. Segundo a entidade, houve um estudo de risco para cada cidade-sede, com limitação de partidas ao ar livre nos horários de maior calor, ajustes de horários de início em alguns mercados e priorização de estádios cobertos para jogos previstos em períodos mais quentes.

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Condições climáticas adiaram o amistoso pré-Copa do Mundo entre Inglaterra e Costa Rica (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

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