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Brasil x Noruega: veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

Seleção Brasileira foi eliminada

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:43
Atualizado há 1 minutos
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Brasil e Noruega se enfrentaram neste domingo (5) em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 no MetLife Stadium, palco da grande decisão do torneio. Com o resultado, a equipe de Erling Haaland avança para as quartas e aguarda o vencedor de México x Inglaterra.

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    Apesar do gol de Neymar no último lance do duelo, a equipe de Carlo Ancelotti perdeu um pênalti na primeira etapa com Bruno Guimarães e outras chances de balançar as redes, com Endrick e Casemiro. Os europeus, por sua vez, foram mais efetivos e marcaram duas vezes com Haaland.

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    O primeiro gol da partida veio aos 34 minutos do segundo tempo. O meio-campista Andreas Schjelderup cruzou da esquerda da área brasileira para o cabeceio de Haaland sobre Gabriel Magalhães. O segundo gol da partida aconteceu 11 minutos depois, e os protagonistas do lance foram os mesmos. O camisa 21 passou para o camisa 9 que, de fora da área, bateu de perna esquerda, superando Alisson.

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    • Como foi o jogo entre Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

    O Brasil tentou comandar as ações na etapa inicial, mas desperdiçou a principal oportunidade de abrir o placar. Logo aos dois minutos, a Noruega chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento de Sorloth na origem da jogada. Depois, Matheus Cunha sofreu pênalti de Ajer, confirmado pelo VAR, mas Bruno Guimarães parou na defesa de Nyland. Bateu muito mal.

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    A equipe de Carlo Ancelotti ainda criou boa chance com Vini Jr., que exigiu grande defesa do goleiro norueguês aos 39 minutos. Bem marcado, Haaland pouco participou da partida. Já nos acréscimos, a Noruega assustou pela primeira vez em grande estilo, quando Odegaard invadiu a área e obrigou Alisson a fazer excelente defesa aos 47.

    O Brasil voltou do intervalo sem a mesma intensidade e desperdiçou sua melhor oportunidade aos 14 minutos. Após belo passe de Vini Jr., Endrick saiu livre diante de Nyland, mas finalizou para fora. Na tentativa de mudar o cenário, Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Neymar aos 22 minutos da etapa final. Mas não mudou muito o panorama da partida.

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    Mesmo com as mudanças, a Seleção seguiu com dificuldades e ainda contou com duas grandes defesas de Alisson, especialmente em chute de Schjelderup. A pressão norueguesa foi premiada aos 34 minutos, quando Haaland se antecipou a Gabriel Magalhães após cruzamento da esquerda e marcou o gol da vitória da Noruega.

    O Brasil ainda teve duas chances de igualar a partida no fim. Em recuada de bola, o goleiro Nyland se esticou todo para salvar. No lance seguinte, Casemiro, dentro da área, chutou errado e acertou a lateral. Aos 45 minutos, Haaland de novo. O jogador recebeu na entrada da área e bateu cruzado: 2 a 0.

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    Em campo desde os 22 minutos do segundo tempo, Neymar, nos acréscimos, descontou, mas, de forma geral, pouco acrescentou. O camisa 10 marcou o nono pelo Brasil em Mundiais - igualando a marca de Ademir, Vavá e Jairzinho na competição -, e chamou a atenção pelo nervosismo em campo. Ele recebeu cartão amarelo após uma dura entrada em cima de Odegaard, provocou o goleiro Nyland após converter a cobrança de pênalti e ainda discutiu com os rivais no fim do jogo.

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