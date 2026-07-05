Enquete: Qual foi o maior vilão da eliminação do Brasil na Copa do Mundo?
Vários jogadores foram criticados na partida contra a Noruega
O Brasil está eliminado da Copa do Mundo de 2026 para a Noruega, e a torcida não perdoa: arranjar culpados e vilões sempre fará parte destes momentos.
Entre os nomes mais citados, estão Carlo Ancelotti, Neymar, Endrick, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Vini Jr. Para você, quem foi o maior culpado?
As alegações contra cada personagem
O técnico Carlo Ancelotti é apontado como um possível culpado pela convocação, pela pouca pressão na marcação e pelas substituições equivocadas. Endrick e Bruno Guimarães perderam chances incríveis durante a partida: uma cara a cara com o goleiro e outra de pênalti, respectivamente. Gabriel Magalhães perdeu de cabeça para Haaland no primeiro gol da Noruega.
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Porém, podemos olhar pelo lado da falta de protagonismo. Vini Jr. é visto por alguns como alguém que não chamou a responsabilidade no momento do pênalti. Neymar, apesar de ter feito o gol de pênalti, perdeu tempo provocando o goleiro depois da cobrança e nada fez de extraordinário nos momentos em que esteve em campo.
Maior jejum do Brasil na história da Copa do Mundo
O resultado faz perdurar uma marca dolorosa para os torcedores na competição: pela primeira vez, o Brasil passará mais de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo.
Agora, a marca supera o jejum de 24 anos que os brasileiros precisaram enfrentar a partir de quando o Brasil conquistou o tricampeonato, em 1970, com o selecionado que, até hoje, é considerado um dos melhores da história do futebol. Após a conquista, a Seleção Brasileira disputou as edições de 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990 sem vencer, encerrando o grande período sem a conquista em 1994.
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