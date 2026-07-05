Auxiliar defende escolha por Bruno Guimarães em pênalti do Brasil: 'Pensado antes do jogo'
Seleção foi eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
Davide Ancelotti, auxiliar técnico de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, concedeu entrevista após a eliminação para a Noruega e explicou por que Bruno Guimarães foi o escolhido para cobrar o pênalti quando a partida ainda estava empatada, e não Vinicius Júnior.
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O meio-campista desperdiçou a cobrança no confronto vencido pelos noruegueses por 2 a 1. Haaland marcou os dois gols da equipe europeia. O Brasil ainda teve um segundo pênalti nos minutos finais, convertido por Neymar, que havia entrado na metade da segunda etapa.
- Foi pensado antes do jogo. Bruno (Guimarães) é um jogador com muita experiência e vai saber jogar com isso tranquilamente - afirmou o auxiliar em entrevista após a eliminação.
Com a eliminação, a seleção brasileira amplia o jejum de títulos da Copa do Mundo, que já dura 24 anos, e iguala sua pior campanha na história da competição. A Noruega, por sua vez, aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e México pelas quartas de final.
Neymar marca no fim
Recuperado de lesão apenas para a terceira rodada da fase de grupos, Neymar permaneceu como reserva durante quase toda a campanha brasileira. Na eliminação para a Noruega, entrou na metade da segunda etapa, atuou por cerca de 30 minutos e converteu o segundo pênalti da Seleção.
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