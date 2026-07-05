Marquinhos diz que Brasil pecou em chances criadas e pede calma com jogadores jovens
O zagueiro destacou que a equipe perdeu as chances que teve
Capitão do Brasil, Marquinhos foi o primeiro jogador brasileiro a dar explicações após a eliminação para a Noruega na noite deste domingo (5). O zagueiro ressaltou que a equipe pecou nas oportunidades que teve e também pediu calma com os jogadores mais jovens.
– Inexplicável, é difícil falar. Pela experiência que temos, sabemos que esses jogos são difíceis. Qualquer bola é disputada. Eles foram eficazes nas oportunidades que tiveram. Pecamos muito nas ocasiões que criamos, pênaltis e outras chances. Copa do Mundo, quem erra menos avança à próxima fase – disse o jogador em entrevista à CazéTV.
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– Assumir a culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, para que a próxima geração possa ter tranquilidade para trabalhar. Creio que tenhamos paciência com os mais jovens. Não podemos simplesmente chegar na Copa do Mundo, com um ciclo encerrado, e esperar demais. Entregamos muito, pecamos no que precisávamos ser eficazes. O futebol está muito equilibrado hoje. Peço desculpas ao povo brasileiro, aprender com os erros e trabalhar para que as próximas gerações conquistem grandes feitos na próxima Copa – prosseguiu Marquinhos sobre a eliminação do Brasil.
Eliminação do Brasil na Copa do Mundo
O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Dentro de campo, a Seleção Brasileira criou mais oportunidades, mas acabou derrotada com dois gols de Haaland.
No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas perdeu a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.
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