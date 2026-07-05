Com alterações, veja escalação da Inglaterra contra o México pela Copa
Seleção inglesa encara os mexicanos no Estadio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final
A Inglaterra está escalada para encarar o México, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estadio Azteca, na Cidade do México. Para o duelo decisivo, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças em relação ao último jogo contra a República Democrática do Congo, pela segunda fase da competição, com o retorno de Anthony Gordon, Bukayo Saka e Jarell Quansah.
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Sem Reece James, em fase final de recuperação de lesão, Tuchel optou por escalar Quansah na lateral-direita, que retorna de contusão, sofrida contra o Panamá, pela última rodada da fase de grupos. Já no ataque, Anthony Gordon e Bukayo Saka reassumem a titularidade nas pontas nos lugares de Marcus Rashford e Noni Madueke, respectivamente.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar o México na Copa do Mundo
Titulares: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Anthony Gordon; Harry Kane.
Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Djed Spence, Dan Burn, John Stones, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Marcus Rashford e Noni Madueke.
Como chegam Inglaterra e México para a partida?
O México, um dos anfitriões do torneio, encerrou a primeira fase com três vitórias, seis gols marcados e nenhum sofrido, com triunfos contra África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia. Trata-se da única equipe da Copa que atravessou toda a fase de grupos sem ser vazada. Nos 16 avos de final, também não sofreu gols e venceu o Equador por 2 a 0.
A Inglaterra, que venceu RD Congo de virada por 2 a 1, voltará a disputar uma partida no Estadio Azteca exatamente 40 anos após um dos confrontos mais marcantes da história das Copas do Mundo: a derrota por 2 a 1 para a Argentina nas quartas de final do Mundial de 1986. Vale lembrar que os mexicanos nunca perderam uma partida de Copa no Azteca.
Na fase de grupos, a seleção inglesa ficou com o primeiro lugar do Grupo L, após vencer Croácia, Panamá e empatar com Gana. Contudo, a equipe não convenceu com o baixo desempenho nos jogos. O vencedor entre México e Inglaterra pode se tornar o próximo adversário da Seleção Brasileira, caso o Brasil também avance de fase.
Tudo sobre México x Inglaterra (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
México 🆚 Inglaterra
Copa do Mundo 2026 – oitavas de final
📆 Data e horário: domingo, 5 de julho de 2026, às 21h (de Brasília).
📍 Local: Estadio Azteca, na Cidade do México (MEX).
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Alireza Faghani (IRN/AUS)
🚩 Assistentes: George Lakrindis (AUS) e Andrew Lindsay (AUS)
🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL).
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