Bruno Guimarães lidera número de assistências na Copa do Mundo
Camisa 8 deu o passe para Martinelli garantir a virada sobre o Japão
Na dramática vitória do Brasil, de virada, nesta segunda-feira, sobre o Japão, em Houston, na segunda fase da Copa do Mundo, uma das estrelas que brilharam foi a de Bruno Guimãraes. Afinal, foi do camisa 8 a assistência para o gol salvador de Martinelli, aos 51 do segundo tempo. Nenhum outro jogador do Mundial tem tantos passes para gols quanto o meia brasileiro: quatro.
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- Sofremos até o final, mas não desistimos nunca. Fazer um gol do jeito que foi é emocionante. No final deu tudo certo, ganhou a equipe que mereceu - disse Bruno Guimarães, em entrevista à Rede Globo.
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As outras assistências de Bruno Guimarães na Copa
A primeira assistência do camisa 8 da Seleção Brasileira, neste Mundial, foi na estreia, para o gol de empate de Vini Jr em 1 a 1 com o Marrocos. Diante da Escócia, na última rodada da fase de grupos, o camisa 8 brilhou com mais dois passes para gols, um de Vini Jr. e outro de Matheus Cunha.
Até essa segunda-feira, Guimarães, de 28 anos, que atua no Newcastle, na Premier League, tinha três assistências na Copa, empatado com o sueco Alexander Isak e o francês Michael Olise.
Em Houston, o gol de Martinelli trouxe enorme alívio à Seleção Brasileira, após um primeiro tempo apático em Houston e gol do Japão. No segundo tempo, após assistência de Gabriel Magalhães, Casemiro, de cabeça, marcou o gol do empate.
Another tremendous assist for @brunoog97 as Brazil book their spot in the World Cup Round of 16! 👏🇧🇷 pic.twitter.com/8cjh6zVT81— Newcastle United (@NUFC) June 29, 2026
Com os 2 a 1, o Brasil enfrenta, no domingo (5), a Noruega ou Costa do Marfim. nas oitavas de final da Copa, no Estádio New York/Nova Jersey.
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