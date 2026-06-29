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Brasil repete roteiro de 2006, sai atrás do Japão e tenta nova virada na Copa

Seleção Brasileira faz primeiro tempo abaixo e relembra único duelo entre as equipes em 2006

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 15:11
Atualizado há 2 minutos
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Matheus Cunha é cercado por dois marcadores do Japão na disputa pela posse de bola
Matheus Cunha, camisa 9 do Brasil, disputa bola contra o Japão na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

A Seleção Brasileira vai perdendo para o Japão no confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo. Assim, como em 2006, primeiro confronto entre as duas seleções em Mundiais, o Brasil saiu atrás do placar. Mas o desfecho daquele pode servir como exemplo para a Seleção se recuperar contra esse mesmo adversário, nesse mesmo palco, 20 anos depois. 

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    Como foi o primeiro tempo?

    O Brasil teve uma atuação abaixo das expectativas na primeira etapa diante do Japão. Apesar de começar a partida com mais presença ofensiva, com mais posse de bola, criando oportunidades com Bruno Guimarães e Matheus Cunha, a equipe de Carlo Ancelotti perdeu intensidade a partir dos 15 minutos e viu os japoneses crescerem no jogo. Após a parada para hidratação, um erro de Danilo na saída de bola foi aproveitado pelo meia Sano, que abriu o placar com um chute de fora da área. Foi, inclusive, o único chute no gol do Brasil no primeiro tempo. Em desvantagem, a Seleção acumulou erros de passe, especialmente com Casemiro e Paquetá, e encontrou muitas dificuldades para superar a sólida e organizada marcação japonesa, que se fechou bem após o gol.

    Casemiro, camisa 5 do Brasil, comete a falta sobre Ito, camisa 14 do Japão
    Casemiro, camisa 5 do Brasil, comete a falta sobre Ito, camisa 14 do Japão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Relembre o confronto de 2006

    No único confronto entre Brasil e Japão em Copas do Mundo, pela fase de grupos do Mundial de 2006, na Alemanha, a Seleção Brasileira venceu por 4 a 1, de virada. Os japoneses, comandados por Zico, abriram o placar com Keiji Tamada, mas Ronaldo empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Juninho Pernambucano, Gilberto e novamente Ronaldo garantiram a goleada brasileira. O confronto era válido ainda pela fase de grupos.

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    Agora, a Seleção Brasileira terá 45 minutos para tentar repetir o roteiro de 2006 e evitar uma eliminação precoce na Copa do Mundo. Uma reação diante do Japão manteria vivo o sonho do hexacampeonato e colocaria a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final, enquanto uma derrota encerraria a campanha brasileira ainda no primeiro confronto eliminatório do torneio.

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