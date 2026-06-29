Maestro Júnior critica jogador do Brasil em gol do Japão: 'Não podia' Japoneses vencem por 1 a 0 até aqui

Brasil e Japão estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (29), pelos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026. Até aqui, os japoneses vencem por 1 a 0, e Maestro Júnior criticou um titular do time de Carlo Ancelotti.

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Danilo tentou sair jogando, no primeiro tempo, mas acabou errando o passe. Sano interceptou, conduziu em velocidade e bateu rasteiro para vencer Alisson e abrir o placar em Brasil x Japão. Casemiro não conseguiu desarmar o japonês e foi criticado por Júnior na transmissão da Globo.

- O Gabriel Magalhães tinha que ir ao combate do jogador japonês, que teve uma certa liberdade. Sai para o combate. Mesmo com o erro de passe do Danilo, a defesa estava montada. Não podia deixar esse espaço para ele chegar para finalizar - disse Maestro Júnior em Brasil x Japão.

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Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Escalação do Brasil contra o Japão

Como era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu manter a mesma escalação que derrotou a Escócia para o duelo decisivo do Brasil com o Japão. A partida desta segunda-feira (29) acontece a partir das 14h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Sem nenhum novo desfalque por lesão — Raphinha já ficara de fora do jogo com os escoceses — ou suspensão, Ancelotti consegue repetir a Seleção pela primeira vez em 16 jogos à frente do Brasil. Assim, o treinador também pode manter o esquema de jogo que funcionou nos dois últimos confrontos.

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A escalação do Brasil para o jogo com o Japão no NRG Stadium tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha.

A expectativa é de calor intenso em Houston na hora do jogo — nos últimos dias, a sensação térmica invariavelmente ultrapassou os 40ºC. Mas a temperatura não será um problema para os jogadores: o NRG Stadium conta com cobertura e é climatizado.

🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.