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Brasil x Marrocos: quem é o torcedor que mostrou o tanquinho para Ronaldo

Influenciador Speed fez graça ao passar pelo ídolo brasileiro em New Jersey

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:03
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O italiano Roberto Baggio e Ronaldo na abertura da Copa (Reprodução)
O italiano Roberto Baggio e Ronaldo na abertura da Copa (Reprodução)

Herói do último título do Brasil em Copas do Mundo, Ronaldo Fenômeno é uma das muitas celebridades presentes à estreia da Seleção no Mundial, nos EUA. No segundo tempo da partida deste sábado, no Estádio Nova York/Nova Jersey, contra o Marrocos, um torcedor roubou a cena ao mostrar o 'tanquinho' para o ex-atacante.

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    Trata-se do influenciador americano Darren Jason Watkins Jr. , mais conhecido como Speed. Ao passar pelo ídolo brasileiro em um dos camarotes do estádio, o fã levantou a camisa do Real Madrid para mostrar o abdômen.

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    Confira no vídeo abaixo:

    Nascido em Cincinnati, Speed tem 21 anos e também é conhecido como rapper. Em seu canal no Youtube, o americano é conhecido por transmitir ao vivo jogos como Valorant, NBA 2K, Fortnite, EA Sports FC e Roblox.

    Outras estrelas do Brasil presentes ao estádio

    Além de Ronaldo, vários ex-jogadores de enorme sucesso com a camisa da seleção brasileira também estiveram no Estádio Nova York/Nova Jersey, neste sábado. Entre outros, Romário, Bebeto e Cafu.

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    Ronaldinho Gaúcho, Rivellino e Ronaldo na abertura da Copa, no México (Reprodução)
    Ronaldinho Gaúcho, Rivellino e Ronaldo na abertura da Copa, no México (Reprodução)

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