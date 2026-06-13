Dois jogadores deixam a concentração da Argentina antes da Copa do Mundo Albiceleste deve 'perder' mais cinco nomes após o início do torneio

Nicolás Capaldo e Ignacio Ovando deixaram a contratação da Argentina antes da estreia da Albiceleste na Copa do Mundo. A dupla pertencia a uma lista de sete jogadores que participavam dos treinos comandados por Lionel Scaloni, mas que não haviam sido convocados para o torneio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No amistoso contra Honduras, Nicolás Capaldo fez sua estreia pela Argentina, tendo atuado por oito minutos e sendo improvisado na lateral-esquerda. Por outro lado, Ignacio Ovando não entrou em campo em nenhum dos testes realizados por Lionel Scaloni.

continua após a publicidade

Existe um plano de que os outros cinco jogadores deixem a concentração após a estreia da Argentina contra a Argélia. Após o confronto, Giay, Atanda, Beltrán, Freitas e Escobar não poderiam ser convocados em caso de cortes da Albiceleste por lesões.

Lateral do Palmeiras é monitorado pela Argentina

O caso de Agustín Giay é o mais particular entre os cinco jogadores não convocados que seguem com a Argentina em Kansas. O lateral-direito do Palmeiras foi titular nos amistosos contra Honduras e Islândia por conta das lesões de Nahuel Molina e Gonzalo Montiel. As atuações agradaram Lionel Scaloni.

continua após a publicidade

O atleta é monitorado de perto caso Molina ou Montiel não tenham condições físicas de estar na Copa do Mundo. No entanto, qualquer mudança deve ser realizada até um dia antes da estreia da Argentina na competição. Ou seja, Scaloni tem o prazo para uma nova mudança até segunda-feira (15).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.