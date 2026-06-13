Vini Jr marca 1º gol do Brasil na Copa de 2026; relembre os outros primeiros gols Sócrates e Leônidas são os únicos a marcarem em duas estreias diferentes de Copas

Vini Jr foi o responsável por marcar o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo 2026, empatando o placar do primeiro tempo com o Marrocos em 1 a 1. E que gol! O camisa 7 da Seleção invadiu a área adversária com o controle da bola pelo lado esquerdo, driblou a marcação e acertou um chutaço na bochecha da rede. Clique aqui para ver o gol⚽

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O duelo contra o Marrocos marca também o 50º jogo de Vini pela Seleção Brasileira. Um número expressivo para um jogador que, aos 25 anos, chega à Copa do Mundo no auge da carreira e carregando a responsabilidade de liderar uma geração que busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.

Vini Jr marcou o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Com o gol marcado neste sábado (13/6/2026), Vini Jr se juntou a uma lista de craques que também já foram responsáveis por marcar os primeiros gols do Brasil em edições de Copa do Mundo. Relembre:

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1930 (Uruguai) - Preguinho | Iugoslávia 2 x 1 Brasil | 15'min do 2º tempo 1934 (Itália) - Leônidas | Espanha 3 x 1 Brasil | 10'min do 2º tempo 1938 (França) - Leônidas | Brasil 6 x 5 Polônia | 18'min do 1º tempo 1950 (Brasil) - Ademir de Menezes | Brasil 4 x 0 México | 30'min do 1º tempo 1954 (Suíça) - Baltazar | Brasil 5 x 0 México | 23'min do 1º tempo 1958 (Suécia) - Mazzola | Brasil 3 x 0 Áustria | 37'min do 1º tempo 1962 (Chile) - Zagallo | Brasil 2 x 0 México | 11'min do 2º tempo 1966 (Inglaterra) - Pelé | Brasil 2 x 0 Bulgária | 15'min do 1º tempo 1970 (México) - Rivelino | Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia | 24'min do 1º tempo 1974 (Alemanha) - Jairzinho | Zaire 0 x 3 Brasil | 12'min do 1º tempo 1978 (Argentina) - Reinaldo | Brasil 1 x 1 Suécia | 45'min do 1º tempo 1982 (Espanha) - Sócrates | Brasil 2 x 1 União Soviética | 30'min do 2º tempo 1986 (México) - Sócrates | Espanha 0 x 1 Brasil | 17'min do 2º tempo 1990 (Itália) - Careca | Brasil 2 x 1 Suécia | 40'min do 1º tempo 1994 (Estados Unidos) - Romário | Brasil 2 x 0 Rússia | 26'min do 1º tempo 1998 (França) - César Sampaio | Brasil 2 x 1 Escócia | 5'min do 2º tempo 2002 (Coreia do Sul e Japão) - Ronaldo | Brasil 2 x 1 Turquia | 5'min do 2º tempo 2006 (Alemanha) - Kaká | Brasil 1 x 0 Croácia | 44'min do 1º tempo 2010 (África do Sul) - Maicon | Brasil 2 x 1 Coreia do Norte | 10'min do 2º tempo 2014 (Brasil) - Neymar | Brasil 3 x 1 Croácia | 29'min do 1º tempo 2018 (Rússia) - Philippe Coutinho | Brasil 1 x 1 Suíça | 20'min do 1º tempo 2022 (Qatar) - Richarlison | Brasil 1 x 0 Sérvia | 17'min do 2º tempo 2026 (EUA/Canadá/México) - Vinicius Júnior | Brasil x Marrocos | 32'min do 1º tempo

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Vini Jr chega à Copa do Mundo com status de astro mundial

A Copa do Mundo de 2026 tem tudo para representar um divisor de águas na trajetória de Vini Jr com a camisa da Seleção Brasileira. Em campo, a expectativa é vê-lo assumir de vez o papel de principal referência técnica do time comandado por Carlo Ancelotti.

Nas 49 partidas disputadas até aqui pela Seleção, Vini Jr soma 26 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, além de nove gols marcados. Os números, porém, contam apenas parte da história. O jogador chega ao Mundial mais maduro, decisivo e preparado para assumir um protagonismo que durante anos foi aguardado pelos torcedores brasileiros.

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O próprio atacante reconhece que vive um momento especial.

— É o momento mais especial e mais importante da minha carreira, em que eu chego ao meu melhor nível físico e técnico, como eu sempre sonhei e como tive que ir analisando durante toda a temporada. Eu me preparei muito para chegar neste momento.