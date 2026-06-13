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Por que a Fifa chama de Nova York/Nova Jersey? Entenda a polêmica do principal palco da Copa

A explicação passa pela própria candidatura vencedora para sediar a Copa do Mundo.

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/06/2026 20:54
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MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
MetLife Stadium antes da partida entre o Brasil e o Marrocos pela Copa do Mundo. (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A Copa do Mundo tem levado muitos torcedores a fazerem a mesma pergunta durante as transmissões e divulgações oficiais da Fifa: afinal, por que a entidade insiste em utilizar o nome "Nova York/Nova Jersey" em vez de apenas Nova York ou Nova Jersey?

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    A dúvida ganhou ainda mais força porque o principal estádio do torneio, palco da grande final marcada para 19 de julho, está localizado em East Rutherford, município do estado de Nova Jersey. Ainda assim, a Fifa trata a sede como "New York New Jersey" em todos os materiais oficiais, incluindo ingressos, calendários, mapas e ações promocionais.

    A explicação passa pela própria candidatura vencedora para sediar a Copa do Mundo. Quando a Fifa anunciou as cidades-sede do Mundial, a região apresentou uma candidatura conjunta denominada "New York/New Jersey". Desde então, a entidade passou a utilizar oficialmente essa nomenclatura para representar toda a área metropolitana que engloba os dois estados.

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    Brasil fica no empate por 1 a 1 diante do Marrocos na estreia da Copa do Mundo. (Foto: (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Brasil fica no empate por 1 a 1 diante do Marrocos na estreia da Copa do Mundo. (Foto: (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar

    Entenda a escolha da Fifa:

    Na prática, a escolha faz sentido por se tratar de uma das regiões urbanas mais integradas dos Estados Unidos. Embora o estádio esteja fisicamente em Nova Jersey, grande parte da infraestrutura turística, da rede hoteleira, dos aeroportos internacionais e dos pontos turísticos utilizados pelos visitantes está concentrada em Nova York. Por isso, a Fifa entende o local como um único mercado anfitrião.

    Além da questão geográfica, existe também um fator comercial. Nova York é uma das cidades mais conhecidas do planeta e possui enorme apelo internacional. Ao associar o nome da cidade à sede da Copa, a organização potencializa a promoção global do torneio e facilita a identificação do destino por parte dos torcedores estrangeiros. A própria Fifa destaca oficialmente a região "New York New Jersey" como um centro mundial de cultura, turismo, finanças e entretenimento.

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    Outro detalhe importante é que o estádio também recebeu uma nova denominação durante a competição. Conhecido normalmente como MetLife Stadium, o local passou a ser chamado pela Fifa de "New York New Jersey Stadium". Isso ocorre porque a entidade proíbe o uso de marcas comerciais que não sejam patrocinadoras oficiais do torneio dentro de suas competições. O mesmo procedimento acontece em outros estádios da Copa e também é comum em torneios organizados pela Uefa.

    O New York New Jersey Stadium receberá oito partidas do Mundial, incluindo confrontos da fase de grupos, mata-matas e a decisão da competição. A arena tem capacidade para mais de 82 mil espectadores e é a casa das equipes de futebol americano New York Giants e New York Jets, embora ambas também atuem em território de Nova Jersey.

    Portanto, quando a Fifa se refere à sede da Copa como "Nova York/Nova Jersey", não se trata de um erro geográfico. A nomenclatura faz parte da candidatura oficial da região para o Mundial e busca representar uma área metropolitana integrada que ultrapassa as fronteiras estaduais. O estádio da final está em Nova Jersey, mas a Copa enxerga os dois estados como um único anfitrião do maior evento do futebol mundial.

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