Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos? Avalie a estreia dos jogadores da Seleção Brasileira

Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1, em um jogo que perdeu muita intensidade no segundo tempo. Com apenas oito chutes no gol na partida (cinco para o Brasil e três para o Marrocos), não houve grandes atuações individuais, apesar dos gols marcados por Ismael Saibari para a equipe marroquina e Vini Jr para a Seleção Brasileira.

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Chegou a sua hora de avaliar e dar o veredito: quem foi bem e quem foi mal na estreia da Seleção Brasileira? Dê suas notas:

Os jogadores sacados por Ancelotti durante a partida foram: Ibañez (Danilo); Fabinho (Casemiro); Paquetá (Matheus Cunha); Igor Thiago (Luiz Henrique); Bruno Guimarães (Danilo Santos).

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Avalie também os jogadores do Marrocos:

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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O Haiti entra em campo ainda neste sábado (13), às 22h (de Brasília), contra a Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough.

Próximos jogos:

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

🍀Aposte nos próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo!

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