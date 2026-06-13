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Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Brasil 1 x 1 Marrocos?

Avalie a estreia dos jogadores da Seleção Brasileira

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 21:05
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Hakimi finaliza com Gabriel Magalhães e Casemiro na marcação (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Hakimi finaliza com Gabriel Magalhães e Casemiro na marcação (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1, em um jogo que perdeu muita intensidade no segundo tempo. Com apenas oito chutes no gol na partida (cinco para o Brasil e três para o Marrocos), não houve grandes atuações individuais, apesar dos gols marcados por Ismael Saibari para a equipe marroquina e Vini Jr para a Seleção Brasileira.

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    • Chegou a sua hora de avaliar e dar o veredito: quem foi bem e quem foi mal na estreia da Seleção Brasileira? Dê suas notas:

    Os jogadores sacados por Ancelotti durante a partida foram: Ibañez (Danilo); Fabinho (Casemiro); Paquetá (Matheus Cunha); Igor Thiago (Luiz Henrique); Bruno Guimarães (Danilo Santos).

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    Avalie também os jogadores do Marrocos:

    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

    Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

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    O Haiti entra em campo ainda neste sábado (13), às 22h (de Brasília), contra a Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough.

    Próximos jogos:
    Brasil x Haiti 
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Brasil x Escócia
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
    🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

    🍀Aposte nos próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo!
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