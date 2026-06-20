Brasil e Alemanha podem se enfrentar na próxima fase? Veja cenário Campeões de 2014 garantiram vaga à próxima fase neste sábado

A dramática virada da Alemanha, neste sábado, sobre a Costa do Marfim, por 2 a 1, em Toronto, no Canadá, pode colocar os campeões de 2014 no caminho do Brasil logo na próxima fase. Seria um reencontro 12 anos após os 7 a 1 na semifinal no Mineirão.

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Por ora, no entanto, ambas seleções lideram suas respectivas chaves. A Alemanha, que aplicou a maior goleada da Copa até aqui, na estreia (7 a 1 sobre Curaçao), mantém os 100% de aproveitamento no Grupo E. Já classificada, após eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, a seleção enfrenta o Equador na última rodada dessa fase inicial.

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O Brasil, por sua vez, que estreara com empate (1 a 1) com o Marrocos (semifinalista em 2022), se recuperou e derrotou o frágil Haiti, por 3 a 0, na sexta-feira (19). Ainda em busca da classificação, o elenco dirigido pelo italiano Carlo Ancelotti enfrenta a Escócia, na quarta-feira.

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Alemanha com 100% de aproveitamento

Como o primeiro colocado do grupo da Alemanha pode enfrentar o terceiro da chave do Brasil, existe (ainda que remoto) o risco de essas duas potências voltarem a medir forças nos 16 avos de final, que acontece no dia 29 de junho, em Boston. Para isso acontecer, a Seleção Brasileira precisaria perder para a Escócia (que chegaria aos seis pontos), e Marrocos vencer os haitianos. Nesse cenário, o Brasil seguiria com os quatro pontos atuais, os marroquinos terminariam em primeiro, e os escoceses, em segundo.

O adversário do líder do Grupo E nos 16 avos de final: será o terceiro colocado do A, B, C, D ou F.

Apenas as oito melhores terceiras colocadas avançam na Copa do Mundo, e seus adversários serão definidos com base em uma combinação complexa com posições pré-definidas. São 495 combinações possíveis. A classificação entre os oito não é determinante.

As combinações feitas pela Fifa levam em consideração os grupos de origem dos terceiros colocados e não sua posição final na tabela de terceiro. Ser o primeiro ou o oitavo melhor colocado não tem diferença nenhuma para o chaveamento da segunda fase.

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