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Alemanha vira no final, vence a Costa do Marfim e garante classificação na Copa

Jogo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
20/06/2026 19:01
Atualizado há 0 minutos
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Alemanha e Costa do Marfim
Equipes se enfrentaram neste sábado (20) (Foto: Cole Burston / AFP)

A Alemanha virou nos minutos finais e garantiu a vitória sobre a Costa do Marfim, neste sábado (20), por 2 a 1, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. O jogo aconteceu em Toronto, no Canadá. Na ponta da tabela, com 100% de aproveitamento, a seleção tetracampeã mundial é seguida pela Costa do Marfim, com três pontos.

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  • Goleiro alemão Manuel Neuer sorri no aquecimento do jogo contra Curaçao, na Copa (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • As equipes encerram a fase de grupos na próxima quinta. No dia 25 de junho, Equador encara a Alemanha, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, enquanto Curaçao e Costa do Marfim se enfrentam no mesmo horário, na Filadélfia.

    ➡️Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?

    Costa do Marfim surpreende no primeiro tempo

    A Alemanha começou melhor e criou as primeiras chances da partida. Logo aos nove minutos, Havertz cabeceou com perigo após cruzamento de Kimmich, mas Fofana fez grande defesa. Os alemães chegaram a balançar as redes aos 21 minutos, com Pavlovic, mas o árbitro anulou o lance por falta no goleiro. Mesmo com menos posse de bola, a Costa do Marfim foi eficiente quando chegou ao ataque.

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    Aos 29 minutos, Diomandé fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Diallo, que tentou finalizar na pequena área. A bola sobrou para Kessié, que apareceu livre e bateu para o fundo das redes, abrindo o placar para os africanos. Perto do final do primeiro tempo, Alemanha teve mais um gol anulado, desta vez com Havertz.

    Singo e Diomandé comemoram o gol da Costa do Marfim na derrota para a Alemanha
    Singo e Diomandé em ação pela Costa do Marfim contra a Alemanha (Foto: Cole Burston / AFP)

    Segundo tempo com virada nos acréscimos

    A Alemanha voltou do intervalo tentando pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades reais de gol. Musiala e Havertz até participaram das principais investidas alemãs, porém sem conseguir finalizar com perigo. Enquanto isso, a Costa do Marfim seguiu explorando os contra-ataques e esteve perto de ampliar a vantagem em algumas oportunidades.

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    A pressão da Alemanha finalmente surtiu efeito aos 22 minutos do segundo tempo. Após insistir nas jogadas pelos lados do campo, a equipe encontrou o empate com Undav. Nos minutos finais, a partida ganhou em intensidade. A Alemanha seguiu pressionando em busca da virada após o gol de Undav, enquanto a Costa do Marfim se fechava. A virada veio nos acréscimos.

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    O lance capital do confronto foi justamente o gol da virada marcado por Undav. A Alemanha conseguiu mudar o rumo da partida com a jogada construída por Nmecha e concluída pelo camisa 26. Além de colocar os alemães em vantagem, o lance teve impacto direto no resultado

    Deu aula 🏅

    O grande nome da partida foi Undav. Acionado durante o segundo tempo, o atacante mudou o panorama do confronto ao participar diretamente dos momentos mais importantes da reação alemã.

    Ficou abaixo 📉

    O meio-campo da Alemanha esteve entre os pontos mais abaixo da equipe. Apesar de ter controlado a posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, o setor teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras e sofreu com a marcação adversária.

    Pavlovic, volante da Alemanha, se desespera após ter um gol anulado pela arbitragem
    Pavlovic, volante da Alemanha, se desespera após ter um gol anulado pela arbitragem (Foto: Cole Burston / AFP)

    ✅ Ficha técnica

    Alemanha 🆚 Costa do Marfim
    Copa do Mundo - 2ª Rodada da fase de grupos

    📆 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: BMO Field, em Toronto, no Canadá
    🥅 Gols: Kessié (0-1); Undav (1-1)
    🟨 Cartões amarelos: -
    🟥 Cartões vermelhos:

    Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
    Neuer; Kimmich, Tah; Schlotterbeck (Rüdiger), Brown; Pavlovic (Amiri); Nmecha; Sané (Leweling); Musiala (Undav), Wirtz, Havertz.

    Costa do Marfim (Técnico: Emerse Faé)
    Yahia Fofana; Kossounou, Singo (Doué); Agbadou, Konan; Kessié; Sangaré (Seko Fofana), Inao Oulaï; Diallo (Adingra); Yan Diomandé, Bonny (Guessand).

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