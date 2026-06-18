Balanço dos craques na Copa do Mundo: Messi se destaca e Cristiano Ronaldo decepciona
O argentino entrou para a história da competição
Terminada a primeira rodada da Copa do Mundo, os craques da competição já mostraram suas credenciais. O maior destaque foi Lionel Messi, que se tornou, ao lado de Miroslav Klose, o jogador com mais gols na competição.
Além do argentino, o francês Kylian Mbappé também fez ótima estreia na vitória da França por 3 a 1 contra Senegal. Outro destaque foi Harry Kane, que marcou dois gols no triunfo por 4 a 2 da Inglaterra contra a Croácia.
As más notícias ficaram por conta de Cristiano Ronaldo e Son, mas o coreano contou com a ajuda de seus companheiros e conseguiu uma vitória contra a Tchéquia, diferente de Portugal que ficou no 0 a 0 com o Congo.
Messi é grande destaque da primeira rodada
Artilheiro desta edição da Copa do Mundo até o momento, o craque argentino marcou os três gols de sua seleção na vitória por 3 a 0 contra a Argélia. Entretanto, esse não foi o único número de destaque do camisa 10 na partida.
Comparado com outros jogadores considerados craques pela Fifa, ele foi o segundo que mais chutou (6 finalizações) e mais acertou o alvo (4 chutes ao gol).
Não bastasse o poder ofensivo, Lionel Messi também foi o mais participativo, com 57 ações com a bola, conduzindo-a por 252,3 metros, segundo dados do SofaScore. Além disso, ainda colaborou na defesa com dois desarmes e três recuperações de bola.
Kane, Haaland e Mbappé também tem números expressivos
Três jogadores que estão na vice-artilharia da Copa do Mundo por terem marcado dois gols cada foram decisivos nas vitórias de suas seleções. Contudo, o norueguês foi o craque que mais desperdiçou chances na primeira rodada.
Haaland perdeu duas grandes oportunidades na vitória contra o Iraque. Porém, ao lado de Messi e Mbappé, foi quem mais finalizou ao gol, com quatro chutes certos. O principal destaque do craque francês aparece na velocidade. Comparado aos outros, ele atingiu maior velocidade máxima, com 34,5 km/h.
Enquanto isso, Harry Kane, além dos dois gols no 4 a 2 contra a Croácia, também foi jogador muito colaborativo. Ele foi quem mais correu entre os craques, com 10,8 km percorridos.
Craques que decepcionaram na primeira rodada da Copa do Mundo
A principal decepção da primeira rodada foi Cristiano Ronaldo. O craque português finalizou apenas três vezes, sem acertar o alvo no empate em 0 a 0 contra o Congo. No grupo selecionado, foi o segundo titular que menos participou do jogo, com apenas 25 ações com a bola.
Outro destaque que teve atuação abaixo foi Son. O coreano acertou apenas uma de suas seis finalizações. Porém, também se dedicou muito ao time, sendo o craque com mais sprints (18).
Desempenho dos craques em estatísticas da Fifa
Nos Power Rankings divulgados pela Fifa, Lionel Messi foi o melhor jogador da rodada no quesito ataque. O argentino recebeu nota 8,12. Mbappé aparece na terceira posição com 7,51, enquanto Kane ficou em quinto com 7,17.
Em criatividade, Ramin Rezaeian foi o grande destaque, com nota 8,23. O principal craque na lista é Lionel Messi, com 7,08, na 14ª posição.
Confira as estatísticas dos craques na primeira rodada da Copa do Mundo
Haaland
- Gols: 2
- Chutes: 5
- Chutes ao gol: 4
- Grandes chances perdidas: 2
- Passes decisivos: 1
- Passes: 9 (4)
- Bolas longas: 1 (0)
- Ações com a bola: 20
- Dribles: 1 (1)
- Distância em condução: 62,9 m
- Contribuições defensivas: 1
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 2
- Distância percorrida: não informada
- Sprints: não informado
- Velocidade máxima: não informada
Mbappé
- Gols: 2
- Chutes: 4
- Chutes ao gol: 4
- Grandes chances perdidas: 1
- Passes decisivos: 0
- Passes: 15 (16)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 37
- Dribles: 6 (1)
- Distância em condução: 99,3 m
- Contribuições defensivas: 0
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 2
- Distância percorrida: 9,9 km
- Sprints: 13
- Velocidade máxima: 34,5 km/h
Vini Jr
- Gols: 1
- Chutes: 1
- Chutes ao gol: 1
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 2
- Passes: 31 (26)
- Bolas longas: 5 (4)
- Ações com a bola: 53
- Dribles: 8 (0)
- Distância em condução: 252,2 m
- Contribuições defensivas: 1
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 4
- Distância percorrida: 9,9 km
- Sprints: 12
- Velocidade máxima: 33,2 km/h
Messi
- Gols: 3
- Chutes: 6
- Chutes ao gol: 4
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 2
- Passes: 37 (30)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 57
- Dribles: 2 (0)
- Distância em condução: 252,3 m
- Contribuições defensivas: 3
- Desarmes: 2
- Recuperações de bola: 3
- Distância percorrida: 7 km
- Sprints: 6
- Velocidade máxima: 30,9 km/h
Yamal
- Gols: 0
- Chutes: 2
- Chutes ao gol: 0
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 1
- Passes: 19 (16)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 36
- Dribles: 4 (2)
- Distância em condução: 124,3 m
- Contribuições defensivas: 0
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 1
- Distância percorrida: 2,2 km
- Sprints: 1
- Velocidade máxima: 25,3 km/h
Kane
- Gols: 2
- Chutes: 7
- Chutes ao gol: 3
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 2
- Passes: 21 (14)
- Bolas longas: 3 (1)
- Ações com a bola: 35
- Dribles: 0
- Distância em condução: 54,9 m
- Contribuições defensivas: 3
- Desarmes: 1
- Recuperações de bola: 1
- Distância percorrida: 10,8 km
- Sprints: 10
- Velocidade máxima: 28,5 km/h
Musiala
- Gols: 1
- Chutes: 3
- Chutes ao gol: 1
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 2
- Passes: 26 (13)
- Bolas longas: 1 (0)
- Ações com a bola: 43
- Dribles: 5 (4)
- Distância em condução: 89,8 m
- Contribuições defensivas: 3
- Desarmes: 2
- Recuperações de bola: 2
- Distância percorrida: 7,2 km
- Sprints: 3
- Velocidade máxima: 30,9 km/h
Cristiano Ronaldo
- Gols: 0
- Chutes: 3
- Chutes ao gol: 0
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 0
- Passes: 21 (19)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 25
- Dribles: 0
- Distância em condução: 49,4 m
- Contribuições defensivas: 0
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 1
- Distância percorrida: 8,3 km
- Sprints: 4
- Velocidade máxima: 33,7 km/h
Pulisic
- Gols: 0
- Chutes: 0
- Chutes ao gol: 0
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 2
- Passes: 22 (18)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 37
- Dribles: 6 (4)
- Distância em condução: 164,2 m
- Contribuições defensivas: 2
- Desarmes: 1
- Recuperações de bola: 0
- Distância percorrida: 5,6 km
- Sprints: 6
- Velocidade máxima: 30,1 km/h
Salah
- Gols: 0
- Chutes: 1
- Chutes ao gol: 1
- Grandes chances perdidas: 1
- Passes decisivos: 3
- Passes: 18 (17)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 35
- Dribles: 0
- Distância em condução: 144,2 m
- Contribuições defensivas: 1
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 3
- Distância percorrida: 8,1 km
- Sprints: 10
- Velocidade máxima: 33,1 km/h
Son
- Gols: 0
- Chutes: 6
- Chutes ao gol: 1
- Grandes chances perdidas: 1
- Passes decisivos: 1
- Passes: 22 (20)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 37
- Dribles: 1 (0)
- Distância em condução: 100,9 m
- Contribuições defensivas: 0
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 3
- Distância percorrida: 7,2 km
- Sprints: 18
- Velocidade máxima: 33,9 km/h
Memphis
- Gols: 0
- Chutes: 0
- Chutes ao gol: 0
- Grandes chances perdidas: 0
- Passes decisivos: 1
- Passes: 7 (7)
- Bolas longas: 0
- Ações com a bola: 10
- Dribles: 1 (0)
- Distância em condução: 10,4 m
- Contribuições defensivas: 0
- Desarmes: 0
- Recuperações de bola: 2
- Distância percorrida: 2,9 km
- Sprints: 3
- Velocidade máxima: 31,4 km/h
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