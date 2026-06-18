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Balanço dos craques na Copa do Mundo: Messi se destaca e Cristiano Ronaldo decepciona

O argentino entrou para a história da competição

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/06/2026 20:15
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Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Lionel Messi celebra seu 14º gol em Copas (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Terminada a primeira rodada da Copa do Mundo, os craques da competição já mostraram suas credenciais. O maior destaque foi Lionel Messi, que se tornou, ao lado de Miroslav Klose, o jogador com mais gols na competição.

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    • Além do argentino, o francês Kylian Mbappé também fez ótima estreia na vitória da França por 3 a 1 contra Senegal. Outro destaque foi Harry Kane, que marcou dois gols no triunfo por 4 a 2 da Inglaterra contra a Croácia.

    As más notícias ficaram por conta de Cristiano Ronaldo e Son, mas o coreano contou com a ajuda de seus companheiros e conseguiu uma vitória contra a Tchéquia, diferente de Portugal que ficou no 0 a 0 com o Congo.

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    Messi é grande destaque da primeira rodada

    Artilheiro desta edição da Copa do Mundo até o momento, o craque argentino marcou os três gols de sua seleção na vitória por 3 a 0 contra a Argélia. Entretanto, esse não foi o único número de destaque do camisa 10 na partida.

    Comparado com outros jogadores considerados craques pela Fifa, ele foi o segundo que mais chutou (6 finalizações) e mais acertou o alvo (4 chutes ao gol).

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    Não bastasse o poder ofensivo, Lionel Messi também foi o mais participativo, com 57 ações com a bola, conduzindo-a por 252,3 metros, segundo dados do SofaScore. Além disso, ainda colaborou na defesa com dois desarmes e três recuperações de bola.

    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Kane, Haaland e Mbappé também tem números expressivos

    Três jogadores que estão na vice-artilharia da Copa do Mundo por terem marcado dois gols cada foram decisivos nas vitórias de suas seleções. Contudo, o norueguês foi o craque que mais desperdiçou chances na primeira rodada.

    Haaland perdeu duas grandes oportunidades na vitória contra o Iraque. Porém, ao lado de Messi e Mbappé, foi quem mais finalizou ao gol, com quatro chutes certos. O principal destaque do craque francês aparece na velocidade. Comparado aos outros, ele atingiu maior velocidade máxima, com 34,5 km/h.

    Enquanto isso, Harry Kane, além dos dois gols no 4 a 2 contra a Croácia, também foi jogador muito colaborativo. Ele foi quem mais correu entre os craques, com 10,8 km percorridos.

    Craques que decepcionaram na primeira rodada da Copa do Mundo

    A principal decepção da primeira rodada foi Cristiano Ronaldo. O craque português finalizou apenas três vezes, sem acertar o alvo no empate em 0 a 0 contra o Congo. No grupo selecionado, foi o segundo titular que menos participou do jogo, com apenas 25 ações com a bola.

    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Outro destaque que teve atuação abaixo foi Son. O coreano acertou apenas uma de suas seis finalizações. Porém, também se dedicou muito ao time, sendo o craque com mais sprints (18).

    Desempenho dos craques em estatísticas da Fifa

    Nos Power Rankings divulgados pela Fifa, Lionel Messi foi o melhor jogador da rodada no quesito ataque. O argentino recebeu nota 8,12. Mbappé aparece na terceira posição com 7,51, enquanto Kane ficou em quinto com 7,17.

    Em criatividade, Ramin Rezaeian foi o grande destaque, com nota 8,23. O principal craque na lista é Lionel Messi, com 7,08, na 14ª posição.

    Confira as estatísticas dos craques na primeira rodada da Copa do Mundo

    Haaland

    1. Gols: 2
    2. Chutes: 5
    3. Chutes ao gol: 4
    4. Grandes chances perdidas: 2
    5. Passes decisivos: 1
    6. Passes: 9 (4)
    7. Bolas longas: 1 (0)
    8. Ações com a bola: 20
    9. Dribles: 1 (1)
    10. Distância em condução: 62,9 m
    11. Contribuições defensivas: 1
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 2
    14. Distância percorrida: não informada
    15. Sprints: não informado
    16. Velocidade máxima: não informada

    Mbappé

    1. Gols: 2
    2. Chutes: 4
    3. Chutes ao gol: 4
    4. Grandes chances perdidas: 1
    5. Passes decisivos: 0
    6. Passes: 15 (16)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 37
    9. Dribles: 6 (1)
    10. Distância em condução: 99,3 m
    11. Contribuições defensivas: 0
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 2
    14. Distância percorrida: 9,9 km
    15. Sprints: 13
    16. Velocidade máxima: 34,5 km/h

    Vini Jr

    1. Gols: 1
    2. Chutes: 1
    3. Chutes ao gol: 1
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 2
    6. Passes: 31 (26)
    7. Bolas longas: 5 (4)
    8. Ações com a bola: 53
    9. Dribles: 8 (0)
    10. Distância em condução: 252,2 m
    11. Contribuições defensivas: 1
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 4
    14. Distância percorrida: 9,9 km
    15. Sprints: 12
    16. Velocidade máxima: 33,2 km/h

    Messi

    1. Gols: 3
    2. Chutes: 6
    3. Chutes ao gol: 4
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 2
    6. Passes: 37 (30)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 57
    9. Dribles: 2 (0)
    10. Distância em condução: 252,3 m
    11. Contribuições defensivas: 3
    12. Desarmes: 2
    13. Recuperações de bola: 3
    14. Distância percorrida: 7 km
    15. Sprints: 6
    16. Velocidade máxima: 30,9 km/h

    Yamal

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 2
    3. Chutes ao gol: 0
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 1
    6. Passes: 19 (16)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 36
    9. Dribles: 4 (2)
    10. Distância em condução: 124,3 m
    11. Contribuições defensivas: 0
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 1
    14. Distância percorrida: 2,2 km
    15. Sprints: 1
    16. Velocidade máxima: 25,3 km/h

    Kane

    1. Gols: 2
    2. Chutes: 7
    3. Chutes ao gol: 3
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 2
    6. Passes: 21 (14)
    7. Bolas longas: 3 (1)
    8. Ações com a bola: 35
    9. Dribles: 0
    10. Distância em condução: 54,9 m
    11. Contribuições defensivas: 3
    12. Desarmes: 1
    13. Recuperações de bola: 1
    14. Distância percorrida: 10,8 km
    15. Sprints: 10
    16. Velocidade máxima: 28,5 km/h

    Musiala

    1. Gols: 1
    2. Chutes: 3
    3. Chutes ao gol: 1
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 2
    6. Passes: 26 (13)
    7. Bolas longas: 1 (0)
    8. Ações com a bola: 43
    9. Dribles: 5 (4)
    10. Distância em condução: 89,8 m
    11. Contribuições defensivas: 3
    12. Desarmes: 2
    13. Recuperações de bola: 2
    14. Distância percorrida: 7,2 km
    15. Sprints: 3
    16. Velocidade máxima: 30,9 km/h

    Cristiano Ronaldo

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 3
    3. Chutes ao gol: 0
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 0
    6. Passes: 21 (19)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 25
    9. Dribles: 0
    10. Distância em condução: 49,4 m
    11. Contribuições defensivas: 0
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 1
    14. Distância percorrida: 8,3 km
    15. Sprints: 4
    16. Velocidade máxima: 33,7 km/h

    Pulisic

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 0
    3. Chutes ao gol: 0
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 2
    6. Passes: 22 (18)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 37
    9. Dribles: 6 (4)
    10. Distância em condução: 164,2 m
    11. Contribuições defensivas: 2
    12. Desarmes: 1
    13. Recuperações de bola: 0
    14. Distância percorrida: 5,6 km
    15. Sprints: 6
    16. Velocidade máxima: 30,1 km/h

    Salah

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 1
    3. Chutes ao gol: 1
    4. Grandes chances perdidas: 1
    5. Passes decisivos: 3
    6. Passes: 18 (17)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 35
    9. Dribles: 0
    10. Distância em condução: 144,2 m
    11. Contribuições defensivas: 1
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 3
    14. Distância percorrida: 8,1 km
    15. Sprints: 10
    16. Velocidade máxima: 33,1 km/h

    Son

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 6
    3. Chutes ao gol: 1
    4. Grandes chances perdidas: 1
    5. Passes decisivos: 1
    6. Passes: 22 (20)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 37
    9. Dribles: 1 (0)
    10. Distância em condução: 100,9 m
    11. Contribuições defensivas: 0
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 3
    14. Distância percorrida: 7,2 km
    15. Sprints: 18
    16. Velocidade máxima: 33,9 km/h

    Memphis

    1. Gols: 0
    2. Chutes: 0
    3. Chutes ao gol: 0
    4. Grandes chances perdidas: 0
    5. Passes decisivos: 1
    6. Passes: 7 (7)
    7. Bolas longas: 0
    8. Ações com a bola: 10
    9. Dribles: 1 (0)
    10. Distância em condução: 10,4 m
    11. Contribuições defensivas: 0
    12. Desarmes: 0
    13. Recuperações de bola: 2
    14. Distância percorrida: 2,9 km
    15. Sprints: 3
    16. Velocidade máxima: 31,4 km/h

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