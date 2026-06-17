Balanço do dia: Messi, Mbappé e Haaland brilham no sexto dia de Copa do Mundo Rodada é marcada pela presença de grandes craques do futebol mundial

A primeira rodada dos Grupo I e J da Copa do Mundo contou com muitos craques em campo, como Messi, Mbappé e Haaland. Nesta terça-feira (16), as oito seleções da chave entram em campo nos quatro jogos da rodada, com direito a muita emoção e gols dos craques citados. Veja, abaixo, o resumo do que rolou até aqui.

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França x Senegal na Copa do Mundo

A França sofreu, mas começou o Mundial com vitória no MetLife Stadium, em Nova Jersey, quando os franceses derrotaram Senegal por 3 a 1, com gols de Kylian Mbappé, duas vezes, e Barcola, todos no segundo tempo, pelo Grupo I. Apesar do placar, a atuação da equipe de Didier Deschamps esteve longe de ser dominante. Senegal criou as melhores chances na etapa inicial e chegou a assustar a vice-campeã mundial, que só encontrou o caminho da vitória depois que Michael Olise e Mbappé passaram a aparecer mais no jogo.

Mbappé comemora gol da França sobre Senegal (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Iraque x Noruega

Ainda pelo Grupo I, em um jogo eletrizante e muito dinâmico, com chances e gols dos dois lados, Iraque e Noruega se enfrentaram no Gillette Stadium, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e o duelo terminou com vitória do time europeu por 4 a 1. Haaland, duas vezes, e Östigaard marcaram pela Noruega, enquanto Aymen Hussein diminuiu para o Iraque. Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança do grupo e empatou com a França em número de pontos, ambas seleções com três pontos, com a equipe de Haaland levando vantagem no critério de desempate. Senegal e Iraque ainda não pontuaram.

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Jogadores da Noruega comemoram gol sobre o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Mattia Ozbot/AFP)

Argentina x Argélia na Copa do Mundo

Com brilho de Messi, a Argentina derrotou a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 da Albiceleste foi o grande protagonista da partida, com três gols marcados, sendo um na etapa inicial e dois no primeiro tempo. Com o resultado, a Albiceleste assumiu a liderança do Grupo J

Lionel Messi disputa bola com Ait-Nouri em Argentina x Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Áustria x Jordânia

No último jogo do dia, a Áustria derrotou a Jordânia por 3 a 1 em um duelo marcado por emoções. Enquanto os asiáticos faziam sua estreia na Copa do Mundo, os europeus voltavam ao torneio após 28 anos longe do maior palco de futebol. Em campo, os austríacos abriram o placar, mas o time do Oriente Médio deixou tudo igual no início do segundo tempo. No entanto, a equipe de Ralf Rangnick voltou a frente do placar com gol contra de Abu Arab e Arnautovic deu números finais ao duelo.

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