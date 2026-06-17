logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Resultados do dia: veja os placares do 6° dia da Copa do Mundo

Messi e Mbappé brilham em jogos de Argentina e França

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 03:18
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O sexto dia da Copa do Mundo foi marcado pelas estreias de Lionel Messi e Kylian Mbappé na atual edição da competição. Além da dupla de Argentina e França, Haaland disputou um jogo de Mundial pela primeira vez em sua carreira no duelo entre Noruega e Iraque.

continua após a publicidade
  • Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo

    Balanço do Grupo J: Messi brilha, e Áustria vence Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 11 minutos
  • Lance!

    Grupo I: Mbappé e Haaland brilham em largada positiva de França e Noruega na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 4 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    França vence Senegal, mas Noruega lidera o Grupo E

    No primeiro jogo do dia, a França encontrou dificuldades, mas venceu Senegal por 3 a 1, pela 1ª rodada do Grupo E. Kylian Mbappé foi o grande protagonista da partida com dois gols marcados, enquanto Barcola também deixou sua marca pela equipe de Didier Deschamps. Os africanos descontaram com Mbaye, que é jogador do PSG.

    continua após a publicidade

    No entanto, a Noruega derrotou o Iraque por 4 a 1 em um grande dia de Erling Haaland, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com o grande resultado, os nórdicos lideram a chave em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

    Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Haaland comemora gol marcado pela Noruega sobre o Iraque (Foto: Justin Setterfield/AFP)

    Messi brilha com a Argentina; Áustria vence Jordânia

    No Grupo J, a Argentina encontrou certa dificuldade contra a Argélia, mas derrotou a equipe adversária por 3 a 0 em dia de show de Lionel Messi. Aos 38 anos, o camisa 10 foi o responsável pelos três gols dos sul-americanos.

    continua após a publicidade

    No outro jogo, a Áustria derrotou a Jordânia por 3 a 1 após 28 anos sem aparecer em uma Copa do Mundo. O duelo também foi marcado pela estreia da equipe do Oriente Médio na competição, além do primeiro gol marcado na história do torneio.

    Arnautovic comemora gol da Áustria sobre a Jordânia na Copa do Mundo
    Arnautovic comemora gol da Áustria sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

    Veja os resultados do 6º dia da Copa do Mundo

    • França 3 x 1 Senegal
    • Noruega 4 x 1 Iraque
    • Argentina 3 x 0 Argélia
    • Áustria 3 x 1 Jordânia

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço do Grupo J: Messi brilha, e Áustria vence Jordânia na Copa do MundoHá 11 minutos
    Lionel Scaloni orienta jogadores da Argentina durante estreia na Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoTécnico da Argentina avalia estreia na Copa do Mundo: 'Mentiroso'Há 1 hora
    Messi durante a estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia
    Copa do MundoMessi é sincero sobre recorde alcançado na Copa do Mundo: 'Não significa nada'Há 2 horas
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoMessi conquista prêmio após vitória da Argentina e elogia torcida: 'Uma loucura'Há 2 horas
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do MundoVeja gols e melhores momentos de Argentina x Argélia na Copa do MundoHá 2 horas
    Alemanha x Armênia - Klose (Foto: Daniel Roland/ AFP)
    Copa do MundoArgentinos invadem perfil de Klose após hattrick de Messi na Copa do MundoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Técnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: 'Sem palavras'
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Estrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual'
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Messi brilha, iguala recorde de Klose, e Argentina vence Argélia na estreia da Copa
    Lionel Messi em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi iguala Klose e se torna o maior artilheiro da história da Copa do Mundo
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Qual salário de Lionel Messi, astro da Argentina?
    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Saiba por que Luca Zidane joga de máscara contra a Argentina
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Messi iguala marca de Ronaldo na estreia da Argentina na Copa do Mundo
    Uzbequistão x Colômbia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi supera Pelé e atinge recorde histórico na Copa do Mundo após gols contra Argélia
    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo
    Gana x Panamá: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'