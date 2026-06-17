Resultados do dia: veja os placares do 6° dia da Copa do Mundo
Messi e Mbappé brilham em jogos de Argentina e França
O sexto dia da Copa do Mundo foi marcado pelas estreias de Lionel Messi e Kylian Mbappé na atual edição da competição. Além da dupla de Argentina e França, Haaland disputou um jogo de Mundial pela primeira vez em sua carreira no duelo entre Noruega e Iraque.
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França vence Senegal, mas Noruega lidera o Grupo E
No primeiro jogo do dia, a França encontrou dificuldades, mas venceu Senegal por 3 a 1, pela 1ª rodada do Grupo E. Kylian Mbappé foi o grande protagonista da partida com dois gols marcados, enquanto Barcola também deixou sua marca pela equipe de Didier Deschamps. Os africanos descontaram com Mbaye, que é jogador do PSG.
No entanto, a Noruega derrotou o Iraque por 4 a 1 em um grande dia de Erling Haaland, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com o grande resultado, os nórdicos lideram a chave em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.
Messi brilha com a Argentina; Áustria vence Jordânia
No Grupo J, a Argentina encontrou certa dificuldade contra a Argélia, mas derrotou a equipe adversária por 3 a 0 em dia de show de Lionel Messi. Aos 38 anos, o camisa 10 foi o responsável pelos três gols dos sul-americanos.
No outro jogo, a Áustria derrotou a Jordânia por 3 a 1 após 28 anos sem aparecer em uma Copa do Mundo. O duelo também foi marcado pela estreia da equipe do Oriente Médio na competição, além do primeiro gol marcado na história do torneio.
Veja os resultados do 6º dia da Copa do Mundo
- França 3 x 1 Senegal
- Noruega 4 x 1 Iraque
- Argentina 3 x 0 Argélia
- Áustria 3 x 1 Jordânia
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