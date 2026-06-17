Resultados do dia: veja os placares do 6° dia da Copa do Mundo Messi e Mbappé brilham em jogos de Argentina e França

O sexto dia da Copa do Mundo foi marcado pelas estreias de Lionel Messi e Kylian Mbappé na atual edição da competição. Além da dupla de Argentina e França, Haaland disputou um jogo de Mundial pela primeira vez em sua carreira no duelo entre Noruega e Iraque.

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França vence Senegal, mas Noruega lidera o Grupo E

No primeiro jogo do dia, a França encontrou dificuldades, mas venceu Senegal por 3 a 1, pela 1ª rodada do Grupo E. Kylian Mbappé foi o grande protagonista da partida com dois gols marcados, enquanto Barcola também deixou sua marca pela equipe de Didier Deschamps. Os africanos descontaram com Mbaye, que é jogador do PSG.

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No entanto, a Noruega derrotou o Iraque por 4 a 1 em um grande dia de Erling Haaland, que marcou dois gols e contribuiu com uma assistência. Com o grande resultado, os nórdicos lideram a chave em busca de uma classificação ao mata-mata da Copa do Mundo.

Haaland comemora gol marcado pela Noruega sobre o Iraque (Foto: Justin Setterfield/AFP)

Messi brilha com a Argentina; Áustria vence Jordânia

No Grupo J, a Argentina encontrou certa dificuldade contra a Argélia, mas derrotou a equipe adversária por 3 a 0 em dia de show de Lionel Messi. Aos 38 anos, o camisa 10 foi o responsável pelos três gols dos sul-americanos.

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No outro jogo, a Áustria derrotou a Jordânia por 3 a 1 após 28 anos sem aparecer em uma Copa do Mundo. O duelo também foi marcado pela estreia da equipe do Oriente Médio na competição, além do primeiro gol marcado na história do torneio.

Arnautovic comemora gol da Áustria sobre a Jordânia na Copa do Mundo (Foto: Georg Hochmuth/AFP)

Veja os resultados do 6º dia da Copa do Mundo

França 3 x 1 Senegal

3 x 1 Senegal Noruega 4 x 1 Iraque

4 x 1 Iraque Argentina 3 x 0 Argélia

3 x 0 Argélia Áustria 3 x 1 Jordânia

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