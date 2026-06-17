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Técnicos e jogadores da Argentina se rendem a Messi: 'Sem palavras'

Camisa 10 brilhou na vitória da Albiceleste sobre a Argélia com três gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 00:33
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Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Lionel Scaloni, Mac Allister e De Paul se renderam a Lionel Messi após os três gols marcados na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo. O camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao lado do alemão Miroslav Klose com 16 gols.

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    - Sem palavras. Vou falar o que? Ele é demais. Ele vem fazendo isso há 20 anos. Eu acho que isso é o que os fãs do futebol sempre querem ver. Temos que desfrutar, porque tudo o que ele transmite no mundo inteiro é incrível - declarou Scaloni sobre Messi.

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    Na mesma linha do treinador, Mac Allister não poupou elogios a Lionel Messi e reafirmou a importância do camisa 10 para a equipe da Argentina. O meia do Liverpool revelou que a Albiceleste precisa encontrar uma maneira para jogar para o craque do Inter Miami.

    - Não há palavras para falar. Se alguém pensava que essa equipe era melhor sem o Messi, hoje ficou claro que o cara é o mais importante de todos. Temos que armar uma equipe pra que ele se sinta cômodo. Ele está bem, feliz e fazendo gols.

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    Companheiro de clube de Messi, De Paul deu detalhes dos bastidores sobre como Lionel Messi vê os recordes a serem batidos. O meio-campista afirmou ser uma vantagem jogar ao lado do camisa 10 em busca de novas conquistas.

    - É uma vantagem ter o Leo por como controla o grupo e nos leva para frente. Ele não liga para os recordes individuais, mas prioriza o grupo. Para nós, é incrível.

    Na segunda-feira (22), Messi volta a campo com a Argentina para encarar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No confronto, o camisa 10 pode se isolar como o maior artilheiro da história do torneio.

    Messi iguala outro recorde de Klose em Copas do Mundo

    Além de igualar Miroslav Klose na artilharia da Copa do Mundo, Lionel Messi também alcançou a marca de 17 vitórias com a Argentina na competição. O ex-centroavante alemão era o único atleta com 17 triunfos somando todas as suas participações no torneio com a tetracampeã do mundo.

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    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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